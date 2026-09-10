Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга
Apple компанияси ўзининг янги тақдимотида буклама форматдаги iPhone Дуо қурилмасининг ўзига хос функциялари ва уни кундалик ҳаётда қўллашнинг ностандарт сценарийларини намойиш этди. Мазкур инновацион смартфон ўзининг конструкцияси ва янги дастурий имкониятлари туфайли оддий алоқа воситасидан кўра кўп функцияли ёрдамчига айланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмани стол устига ярим очиқ ҳолатда қўйиб, турли вазифаларни бажариш мумкин. Хусусан, фойдаланувчилар ташқи экранда видео томоша қилишлари ёки видеони ички дисплейнинг бир ярмига чиқариб, иккинчи ярмида бошқарув элементларини қолдиришлари мумкин. Бундай ёндашув гаджетдан фойдаланиш қулайлигини сезиларли даражада оширади.
Универсал гаджет ва янги режимларЯрим очиқ кутиш режимида iPhone Дуо тақвим, об-ҳаво маълумотлари, будилник ва бошқа зарур ахборотларни доимий равишда кўрсатиб туриш хусусиятига эга. Шу билан бирга, ички дисплейнинг икки ярми бир вақтнинг ўзида турли хил контентни намойиш эта олади. Натижада, буклама аппарат ўз ҳолатига қараб видео экранига, стол соатига, будилникка, ахборот панелига ёки ҳатто ақлли колонкага айланади.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар корпуснинг букланиш бурчагига мослашувчи экран клавиатурасини ҳам жорий этишган. Бу эса матн териш жараёнини янада қулайлаштириб, қурилмани ихчам планшет ёки ноутбук форматига яқинлаштиради.
Дизайн хусусиятлари ва дастлабки таассуротларҚурилма эгаларининг илк суратлари интернетда тарқалиши билан унинг айрим конструктив жиҳатлари муҳокама марказига тушди. Хусусан, 7,6 дюймли катта ички экранда буклама жойи сезилиб туриши кўзга ташланади, гарчи компания бу мавзуда очиқ жавоб беришдан қочиб келаётган бўлса-да. Шунга қарамай, тармоқ фойдаланувчилари интерфейсдаги чиройли ва силлиқ экран анимацияларини юқори баҳолашмоқда.
Маълум қилинишича, ушбу тақдимот фонида Россияда iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда iPhone Дуо моделлари учун расмий олдиндан буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилди. Янги технологиялар бозорда қандай қабул қилиниши ва фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қанчалик қондириши вақт ўтиши билан маълум бўлади.
…