Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга

·2·Техно
Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга

Apple компанияси ўзининг янги тақдимотида буклама форматдаги iPhone Дуо қурилмасининг ўзига хос функциялари ва уни кундалик ҳаётда қўллашнинг ностандарт сценарийларини намойиш этди. Мазкур инновацион смартфон ўзининг конструкцияси ва янги дастурий имкониятлари туфайли оддий алоқа воситасидан кўра кўп функцияли ёрдамчига айланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмани стол устига ярим очиқ ҳолатда қўйиб, турли вазифаларни бажариш мумкин. Хусусан, фойдаланувчилар ташқи экранда видео томоша қилишлари ёки видеони ички дисплейнинг бир ярмига чиқариб, иккинчи ярмида бошқарув элементларини қолдиришлари мумкин. Бундай ёндашув гаджетдан фойдаланиш қулайлигини сезиларли даражада оширади.

Универсал гаджет ва янги режимлар

Ярим очиқ кутиш режимида iPhone Дуо тақвим, об-ҳаво маълумотлари, будилник ва бошқа зарур ахборотларни доимий равишда кўрсатиб туриш хусусиятига эга. Шу билан бирга, ички дисплейнинг икки ярми бир вақтнинг ўзида турли хил контентни намойиш эта олади. Натижада, буклама аппарат ўз ҳолатига қараб видео экранига, стол соатига, будилникка, ахборот панелига ёки ҳатто ақлли колонкага айланади.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар корпуснинг букланиш бурчагига мослашувчи экран клавиатурасини ҳам жорий этишган. Бу эса матн териш жараёнини янада қулайлаштириб, қурилмани ихчам планшет ёки ноутбук форматига яқинлаштиради.

Дизайн хусусиятлари ва дастлабки таассуротлар

Қурилма эгаларининг илк суратлари интернетда тарқалиши билан унинг айрим конструктив жиҳатлари муҳокама марказига тушди. Хусусан, 7,6 дюймли катта ички экранда буклама жойи сезилиб туриши кўзга ташланади, гарчи компания бу мавзуда очиқ жавоб беришдан қочиб келаётган бўлса-да. Шунга қарамай, тармоқ фойдаланувчилари интерфейсдаги чиройли ва силлиқ экран анимацияларини юқори баҳолашмоқда.

Маълум қилинишича, ушбу тақдимот фонида Россияда iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда iPhone Дуо моделлари учун расмий олдиндан буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилди. Янги технологиялар бозорда қандай қабул қилиниши ва фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қанчалик қондириши вақт ўтиши билан маълум бўлади.

AppleiPhone ДуоСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиОй базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиБугун, 13:56Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиApple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиБугун, 13:21Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади