Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилди
Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманидаги Чорвоқ сув омборида 2 сентябрь куни чўкиб кетган ота ва унинг икки ўғлидан иккинчисининг жасади топилди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, 10 сентябрь куни соат 12:07 да ФВВ ғаввос-қутқарувчилари томонидан иккинчи фуқаронинг жасади топилган.
Эслатиб ўтамиз, оила аъзолари катерда сайр қилганидан сўнг чўмилиш тақиқланган ҳудудда сувга тушган. Улар қутқарув нимчаларидан фойдаланмаган. Аввал сувга биринчи бўлиб тушган боланинг оёғи тортишиб қолган. Буни кўрган отаси уни қутқариш учун сувга кирган, ортидан иккинчи ўғли ҳам сувга тушган ва учаласи ҳам чўкиб кетган.
Ҳодиса вақтида ҳудудда шамол бўлиб, сувда тўлқин пайдо бўлгани айтилган. Қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
…