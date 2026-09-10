2027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этилади

·32·Ўзбекистон
2027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этилади

Ўзбекистонда мактаб дарсликларини янги алифбога босқичма-босқич ўтказиш режалаштирилмоқда. 2027 йилдан бошлаб 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этила бошлайди. Бу ҳақда 10 сентябрь куни Олий Мажлис Сенатининг 19-ялпи мажлисида Мактабгача ва мактаб таълими вазири ўринбосари Азизбек Турдиев маълум қилди.

Вазир ўринбосарининг айтишича, мактаб дарсликлари синфлар кесимида маълум даврийлик асосида янгиланади. Жумладан, 1-синф дарсликлари ҳар йили, 2–4-синф дарсликлари уч йилда бир марта, 5–11-синф дарсликлари эса беш йилда бир марта янгиланади.

Шу сабабли 2027 йилдан бошлаб янги алифбода 1-синф дарсликларини чоп этишдан бошланади. Турдиевнинг таъкидлашича, 2027–2031 йиллар давомида мактаб дарсликларини босқичма-босқич тўлиқ янгилаш кўзда тутилган.

“2027 йилдан бошлаб биз 1-синф дарсликларини шундоқ ҳам янги алифбода чоп этамиз ва 2027 йилдан 2031 йилгача барча дарсликларимиз тўлиқ янгиланади”, — деди Азизбек Турдиев.

Қолган синфлар дарсликлари ҳам ўзининг янгиланиш муддати келиши билан параллел равишда янги алифбога ўтказиб борилади. Вазир ўринбосари бу жараён дарсликларни белгиланган муддатларда янгилаш билан бир вақтда амалга оширилиши сабабли қўшимча маблағ талаб қилмаслигини билдирган.

Шунингдек, 24–28 август кунлари мактабгача таълим тизимида янги алифбони жорий этиш билан боғлиқ ўқув семинарлари ташкил этилгани ҳам қайд этилган.

Ўзбекистонмактаб дарсликлариянгиланишалфабТурдиевбосқич2027-2031
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 14:13Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларШифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларБугун, 14:09Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун, 10:17Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди