Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб борди
Ҳиндистоннинг Читракут шаҳрида бир эркакнинг ибодатхонага бориш усули кўпчилик эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода у қарийб 5 километр масофани ерда думалаб босиб ўтаётгани акс этган.
Маълум бўлишича, эркак Камадгири ибодатхонасига етиб бориш учун ушбу ғайриоддий диний амални бажарган. Бу ҳиндуизмда эътиқод, тавозе ва ибодат рамзи сифатида қараладиган Шаяна Прадакшинам маросимига ўхшайди.
Йўл давомида эркакнинг ҳамроҳлари унинг олдига юмшоқ матрасларни қўйиб боришган. Шу тариқа у тўғридан-тўғри асфальт устида эмас, балки матраслар устида думалаб ҳаракатланган.
Маҳаллий эътиқодга кўра, Камадгири Лорд Рама билан боғлиқ муқаддас масканлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли ушбу ҳудудга ташриф буюрувчилар турли диний маросимларни адо этишади.
Воқеа акс этган видео эса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.
…