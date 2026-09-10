Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб борди

·65·Дунё
Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб борди

Ҳиндистоннинг Читракут шаҳрида бир эркакнинг ибодатхонага бориш усули кўпчилик эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода у қарийб 5 километр масофани ерда думалаб босиб ўтаётгани акс этган.

Маълум бўлишича, эркак Камадгири ибодатхонасига етиб бориш учун ушбу ғайриоддий диний амални бажарган. Бу ҳиндуизмда эътиқод, тавозе ва ибодат рамзи сифатида қараладиган Шаяна Прадакшинам маросимига ўхшайди.

Йўл давомида эркакнинг ҳамроҳлари унинг олдига юмшоқ матрасларни қўйиб боришган. Шу тариқа у тўғридан-тўғри асфальт устида эмас, балки матраслар устида думалаб ҳаракатланган.

Маҳаллий эътиқодга кўра, Камадгири Лорд Рама билан боғлиқ муқаддас масканлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли ушбу ҳудудга ташриф буюрувчилар турли диний маросимларни адо этишади.

Воқеа акс этган видео эса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди.

ҲиндизмИбодатЧитракутКамадгирШаяна ПрадакшинамИжтимоий тармоқТуризм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиТрамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиБугун, 13:36Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаЯқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаБугун, 13:13Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиБугун, 13:01Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиБугун, 12:4822 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада