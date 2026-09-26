Намангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушланди

·42·Жамият
Намангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушланди

Наманган вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар давомида 103 нафар шахсдан ноқонуний буюм ва ашёлар аниқланган. Шунингдек, қидирувда бўлган 6 нафар шахс қўлга олинган. Бу ҳақда Наманган вилояти Ички ишлар бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, тадбирлар вилоят ИИБ ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари ҳамкорлигида жиноят содир этишга мойил шахсларнинг яшаш манзилларида ўтказилган.

Текширувлар натижасида 37 нафар шахснинг хатти-ҳаракатларида жиноят аломатлари, 66 нафар шахсда эса маъмурий ҳуқуқбузарлик белгилари аниқланган. Мазкур ҳолатлар юзасидан тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилган.

Тезкор тадбирлар давомида 35 дона совуқ қурол аниқланган. Шунингдек, гиёҳвандлик воситаларини сақлаш, сотиш ва етиштириш билан боғлиқ 19 та ҳолат фош этилган. Ашёвий далил сифатида 400 граммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси ҳамда 11 туп гиёҳвандлик ўсимлиги олиб қўйилган.

Бундан ташқари, 4 та ўқотар ва 2 та пневматик қурол аниқланган. Ноқонуний валюта сақлаш билан боғлиқ яна бир ҳолат ҳам фош этилган.

Маълумотларга кўра, ўтказилган тадбирлар натижасида илгари очилмай қолган 15 та жиноят ҳам аниқланган. Қидирувда бўлган 6 нафар шахс ушланган бўлса, бедарак йўқолган 2 нафар фуқаро топилган.

Наманган вилоятиИчки ишлар бошқармасиДавлат хавфсизлик хизматигиёҳвандлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиГулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уринди16 сентябр 13:27Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди14 июл 12:22216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди16 сентябр 16:08Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилди9 сентябр 17:24Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилди8 сентябр 11:31Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаЎзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқда19 август 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)