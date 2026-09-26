Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»га трансферида унинг тезлиги ва ҳимоя чизиғи ортидаги ҳудудни суғурталаш қобилияти асосий омил бўлган.
- Дастлабки 50 нафар номзод рўйхатига киритилмаган бўлса-да, чуқур таҳлиллар натижасида ушбу жиҳатлари скаутлар эътиборини тортган.
- «Манчестер Сити» аналитиклари Ҳусановнинг жисмоний имкониятларини юқори баҳолаган, бироқ тўп билан муомала қилиш ва позицион ўйин каби жиҳатларни ривожлантириш зарурлигини ҳам қайд этган.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»га трансфери Ўзбекистон футболи тарихидаги энг муҳим воқеалардан бири бўлган. Бироқ манчестерликлар ўзбек ҳимоячисини дастлабки босқичданоқ асосий номзод сифатида кўрмагани маълум бўлди. Чуқур таҳлил жараёни эса футболчининг бошқа жиҳатларини очиб берган — айниқса, унинг тезлиги ва ҳимоя чизиғи ортидаги ҳудудни суғурталаш қобилияти скаутлар эътиборини тортган.
BBC Sport таҳлилида қайд этилишича, Ҳусановнинг жисмоний кўрсаткичлари «Манчестер Сити» мутахассисларини жиддий қизиқтирган. Айниқса, тезкор ҳаракатланиш ва чаққонлик борасидаги натижалари юқори баҳоланган.
Бу маълумот ўзбек футболчисининг Европа футболидаги йўлининг муҳим деталларидан бирини очиб беради.
Ҳусанов дастлабки 50 нафар номзод орасида ҳам бўлмаган
Ҳусанов «Ланс»да тўп сураётган пайтда «Манчестер Сити» скаутлари бир қатор футболчиларни кузатган.
Бироқ BBC маълумотларига кўра, ўзбекистонлик ҳимоячи дастлаб клуб томонидан кўриб чиқилган 50 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган рўйхатга ҳам киритилмаган.
Вазият қўшимча таҳлиллардан кейин ўзгарган.
«Манчестер Сити» аналитиклари Ҳусанов ҳақидаги маълумотларни чуқурроқ ўрганиб, унинг майдондаги жисмоний имкониятларига эътибор қарата бошлаган. Айниқса, ҳимоя чизиғи ортида пайдо бўладиган бўшлиқларни тезлик билан ёпиш қобилияти ажралиб турган.
- Абдуқодирнинг жисмоний кўрсаткичлари, хусусан, ҳимоя чизиғи ортидаги ҳудудни суғурталаш учун тезкор ҳаракатланиш ва чаққонлик борасидаги натижалари ҳақиқатан ҳам ўта юқори даражада эди. Ҳусановнинг тезлиги ва чаққонлиги «Манчестер Сити» скаутлари эътиборини тортган асосий жиҳатлардан бири бўлган.
Бу кўрсаткичлар юқори даражадаги футболда, айниқса ҳимоя чизиғи юқорида жойлашадиган жамоалар учун катта аҳамиятга эга.
Скаутларни ҳайратга солган жисмоний кўрсаткичлар
Ҳусановнинг ўйин услубида тезлик алоҳида ўрин тутади.
Ҳимоячи рақиб ҳужумчисига қарши яккама-якка вазиятларда ҳаракатланишдан ташқари, орқа чизиқдаги бўш ҳудудларни ҳам тез ёпиши мумкин. «Манчестер Сити» каби юқори ҳимоя чизиғидан фойдаланадиган жамоада бу сифат муҳим омиллардан бири ҳисобланади.
BBC таҳлилида ҳам айнан Ҳусановнинг ҳимоя ортидаги ҳудудни суғурталаш учун тезкор ҳаракатланиши ва чаққонлиги алоҳида қайд этилган.
Шу тариқа, «Ланс»даги статистик маълумотлар ўзбек футболчисининг скаутлар назаридаги мақомини ўзгартиришга хизмат қилган.
Бироқ «Сити» унинг яна бир жиҳатини ривожлантиришни кўзлаган
Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари юқори баҳоланган бўлса-да, скаутлар унинг ўйинида янада ривожлантириш мумкин бўлган жиҳатлар борлигини ҳам қайд этган.
Гап, аввало, тўп билан муомала қилиш, техника ва позицион ўйин ҳақида кетмоқда.
Бу нуқта ҳимоячи учун айниқса муҳим. Чунки «Манчестер Сити»да марказий ҳимоячилардан нафақат рақиб ҳужумларини тўхтатиш, балки ҳужумларни биринчи пас билан бошлаш, босим остида тўпни назорат қилиш ва позицион қурилишда фаол иштирок этиш ҳам талаб қилинади.
Ҳусановнинг Англияга кўчганидан кейин айнан шу жиҳатларда ўсиш кузатилгани ҳақида ҳам BBC таҳлилида маълумот келтирилган.
«Манчестер Сити»даги давр Ҳусановни ўзгартирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов 2025 йил январь ойида «Ланс»дан «Манчестер Сити»га ўтганидан кейин Англия футболида янги босқични бошлади.
BBC экспертлари келтирган клуб вакиллари фикрига кўра, футболчининг тўп билан ишлашга оид кўрсаткичлари трансфердан кейин сезиларли даражада яхшиланган.
Демак, «Сити» учун Ҳусановнинг трансфери фақат тайёр футболчини олиб келиш эмас, балки унинг мавжуд кучли жиҳатларини сақлаган ҳолда техник ва тактик салоҳиятини янада ошириш лойиҳаси сифатида ҳам қаралган.
Ўзбекистон футболи учун муҳим натижа
Абдуқодир Ҳусановнинг йўли алоҳида аҳамиятга эга. У Беларусь чемпионатидаги фаолиятидан кейин Франциянинг «Ланс» клубига ўтиб, Лига 1да тажриба орттирди. Кейин эса Англия Премьер-лигасининг энг нуфузли клубларидан бири — «Манчестер Сити» таркибига қўшилди.
Шу тариқа Ҳусанов Франция ва Англия чемпионатларининг юқори дивизионларида майдонга тушган биринчи ўзбекистонлик футболчи сифатида тарихга кирди.
Энг қизиғи эса унинг «Сити»гача бўлган йўлида яширинган. Дастлабки 50 нафар номзод орасида бўлмаган футболчи чуқур аналитик таҳлиллардан кейин скаутлар диққат марказига тушди.
Унинг тезлиги, чаққонлиги ва ҳимоя ортидаги ҳудудларни суғурталаш қобилияти эса «Манчестер Сити»ни жиддий қизиқтирган асосий омиллардан бири бўлди.
Ҳусановнинг ҳозирги фаолияти эса бу трансфердан кейинги жараённинг яна бир муҳим қисмини кўрсатмоқда: Европада ўзини намоён қилган ўзбек ҳимоячиси энди нафақат жисмоний имкониятлари, балки тўп билан ўйнаш ва тактик жиҳатдан ҳам ўсиш босқичидан ўтмоқда.
Изоҳлар 0
…