Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда

·21·Спорт
Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе Франсия терма жамоаси сафидаги ўйинда гол урган бўлса-да, чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этди.
  • Ушбу жароҳат сабабли футболчи Испанияга қайтарилиб, Реал Мадрид шифокорлари томонидан чуқурлаштирилган текширувлардан ўтказилмоқда.
  • Мутахассисларнинг дастлабки тахминларига кўра, Мбаппе сафдан 2 ҳафтадан 12 ҳафтагача чиқиши мумкин, бу эса Реал Мадрид учун жиддий муаммо туғдиради.

Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Килиан Мбаппеининг тиззасидан олган жароҳати сабаб жиддий хавотирга тушди. Франция терма жамоаси сардори бўлган ҳужумчи миллий жамоа сафидаги ўйинда ҳал қилувчи голни урганига қарамай, майдонни жароҳат туфайли эрта тарк этишга мажбур бўлди ва бу қироллик клубининг олдиндаги муҳим ўйинлари олдидан мураккаб вазиятни юзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo хабар беришича, Зинедине Зидане Франция терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк учрашувини Туркияда ўтказиб, 1:0 ҳисобидаги ғалабага эришди. Мазкур учрашувдаги ягона ва ғалаба келтирган гол муаллифи Килиан Мбаппе бўлди. Бироқ учрашувнинг сўнгги дақиқаларида содир бўлган кўнгилсизлик жамоа қувончини сояда қолдирди.

Жароҳат тафсилотлари ва тиббий кўрик

Франция футбол федерацияси (ФФФ) баёнотига кўра, ҳужумчи чап тиззасининг пай қисмидан жароҳат олиб, бўғимнинг ҳаддан ташқари чўзилиши (гиперекстензия) ҳолатига учраган. Шу сабабли футболчи терма жамоанинг қолган йиғинларидан озод этилди ва зудлик билан Испанияга, Реал Мадрид шифокорлари ҳузурига қайтарилди.

Клуб тиббиёт ходимлари футболчининг аниқ ҳолатини баҳолаш учун чуқурлаштирилган текширувларни бошлаб юборган. Мутахассисларнинг дастлабки тахминларига кўра, жароҳат даражасидан келиб чиқиб тикланиш муддати турлича бўлиши мумкин:

  • Енгил чўзилиш — 2 ҳафтадан 3 ҳафтагача танаффус
  • Ўртача жароҳат — 4 ҳафтадан 6 ҳафтагача сафдан чиқиш
  • Асоратлар юзага келганда — 8 ҳафтадан 12 ҳафтагача тикланиш даври
Туркиядаги ўйиндан сўнг ижобий деб баҳолаш мумкин бўлган ягона ҳолат шуки, Мбаппе кийим алмаштириш хонасидан ҳасса ёки қўшимча ёрдам воситаларисиз, гарчи бироз оқсоқланиб бўлса-да, ўзи чиқиб кетди.

Реал Мадрид учун оғир синов

Мазкур жароҳат Лос Бланкос учун энг ноқулай паллага тўғри келди. Мавсумнинг ўта масъулиятли босқичида турган Испания гранди аллақачон бир қатор муаммоларга дуч келганди. Хусусан, Винисиус Жуниорнинг сўнгги ҳафталардаги ўйинларида барқарорлик йўқолгани жамоа ҳужум чизиғига таъсир қилмоқда.

Шунингдек, клуб лазаретида аллақачон Федерико Вальверде, Родрйго ва Браҳим Диаз каби футболчилар даволанмоқда. Килиан Мбаппеининг сафдан чиқиши мураббийлар штабининг имкониятларини янада чеклаб қўйиб, жамоанинг олдиндаги тиғиз тақвимдаги баҳсларга тайёргарлигини жиддий қийинлаштирмоқда.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаФутболЖароҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди18 сентябр 14:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди17 сентябр 14:11Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди11 сентябр 10:12Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКилиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаБугун 01:39Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можароси5 сентябр 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?