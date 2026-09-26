Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе Франсия терма жамоаси сафидаги ўйинда гол урган бўлса-да, чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этди.
- Ушбу жароҳат сабабли футболчи Испанияга қайтарилиб, Реал Мадрид шифокорлари томонидан чуқурлаштирилган текширувлардан ўтказилмоқда.
- Мутахассисларнинг дастлабки тахминларига кўра, Мбаппе сафдан 2 ҳафтадан 12 ҳафтагача чиқиши мумкин, бу эса Реал Мадрид учун жиддий муаммо туғдиради.
Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Килиан Мбаппеининг тиззасидан олган жароҳати сабаб жиддий хавотирга тушди. Франция терма жамоаси сардори бўлган ҳужумчи миллий жамоа сафидаги ўйинда ҳал қилувчи голни урганига қарамай, майдонни жароҳат туфайли эрта тарк этишга мажбур бўлди ва бу қироллик клубининг олдиндаги муҳим ўйинлари олдидан мураккаб вазиятни юзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo хабар беришича, Зинедине Зидане Франция терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк учрашувини Туркияда ўтказиб, 1:0 ҳисобидаги ғалабага эришди. Мазкур учрашувдаги ягона ва ғалаба келтирган гол муаллифи Килиан Мбаппе бўлди. Бироқ учрашувнинг сўнгги дақиқаларида содир бўлган кўнгилсизлик жамоа қувончини сояда қолдирди.
Жароҳат тафсилотлари ва тиббий кўрикФранция футбол федерацияси (ФФФ) баёнотига кўра, ҳужумчи чап тиззасининг пай қисмидан жароҳат олиб, бўғимнинг ҳаддан ташқари чўзилиши (гиперекстензия) ҳолатига учраган. Шу сабабли футболчи терма жамоанинг қолган йиғинларидан озод этилди ва зудлик билан Испанияга, Реал Мадрид шифокорлари ҳузурига қайтарилди.
Клуб тиббиёт ходимлари футболчининг аниқ ҳолатини баҳолаш учун чуқурлаштирилган текширувларни бошлаб юборган. Мутахассисларнинг дастлабки тахминларига кўра, жароҳат даражасидан келиб чиқиб тикланиш муддати турлича бўлиши мумкин:
- Енгил чўзилиш — 2 ҳафтадан 3 ҳафтагача танаффус
- Ўртача жароҳат — 4 ҳафтадан 6 ҳафтагача сафдан чиқиш
- Асоратлар юзага келганда — 8 ҳафтадан 12 ҳафтагача тикланиш даври
Реал Мадрид учун оғир синовМазкур жароҳат Лос Бланкос учун энг ноқулай паллага тўғри келди. Мавсумнинг ўта масъулиятли босқичида турган Испания гранди аллақачон бир қатор муаммоларга дуч келганди. Хусусан, Винисиус Жуниорнинг сўнгги ҳафталардаги ўйинларида барқарорлик йўқолгани жамоа ҳужум чизиғига таъсир қилмоқда.
Шунингдек, клуб лазаретида аллақачон Федерико Вальверде, Родрйго ва Браҳим Диаз каби футболчилар даволанмоқда. Килиан Мбаппеининг сафдан чиқиши мураббийлар штабининг имкониятларини янада чеклаб қўйиб, жамоанинг олдиндаги тиғиз тақвимдаги баҳсларга тайёргарлигини жиддий қийинлаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…