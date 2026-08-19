Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқда
Ўзбекистонлик таниқли инстаблогер ҳамда поп-ММА жангчиси Маҳмуд Ҳикматов («Maxa.dxb») атрофида халқаро миқёсдаги шов-шувли жиноий иш очилди. Қозоғистон Республикаси Молиявий мониторинг агентлиги 26 ёшли спортчи-блогерга нисбатан расман халқаро қидирув эълон қилиб, уни қамоққа олиш бўйича суд санкциясини чиқарди. У аслида қандай ноқонуний схеманинг асосий ижрочисига айланган?
Ноқонуний казино ва блогерлар тармоғи: Жиноий схема қандай ишлаган?
Sports.kz нашрининг Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги матбуот хизматига таяниб хабар беришича, мамлакат ҳудудида ноқонуний онлайн-казиноларни оммалаштириш ва криптовалюта ҳамда эквайринг орқали пул маблағларини айлантириш бўйича йирик тармоқ фаолият юритган.
Ташкилотчилар маҳаллий аҳолини қимор ўйинларига жалб қилиш учун айнан ўзбекистонлик блогернинг хизматидан фойдаланган:
"Интернет-казинони кенг тарғиб қилиш мақсадида ташкилотчилар блогер Ҳикматов М. У.ни жалб этган. Унга Қозоғистондаги таниқли инфлюенсерларни реклама контентини жойлаштиришга кўндириш, уларнинг ижтимоий тармоқлардаги аудитория қамрови ва статистик маълумотларини тўплаб, реклама нархларини белгилаш вазифаси юклатилган."
— Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги хабаридан
Қидирувдаги блогер ва ишнинг асосий фактлари
Кўрсаткич
Шахс ва жиноий иш тафсилотлари
Қидирувдаги шахс
Ҳикматов Маҳмуд Умидович (19.02.2000 й.т.)
Тахаллуси / Мақоми
«Maxa.dxb», блогер ва поп-ММА жангчиси
Қидирув тури
Халқаро қидирув (Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги)
Суд қарори
Сиртдан қамоққа олиш эҳтиёт чораси санкцияланган
Асосий айблов
Ноқонуний интернет-казино рекламаси ва инфлюенсерларни жалб қилиш
Спорт фаолияти
Олмаотадаги RUH Fighting Championship (RFC) медиалигаси иштирокчиси
Олмаотадаги жанглардан халқаро қидирувгача
Маҳмуд Ҳикматов нафақат блогерлик фаолияти, балки Олмаота шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли RUH Fighting Championship (RFC) медиалигасидаги жанглари орқали ҳам Қозоғистон ва Ўзбекистон ёшлари орасида катта машҳурликка эришган эди. Бироқ ноқонуний қимор ўйинлари маркетингига аралашиб қолиш унинг спорт ва ижодий карьерасига жиддий зарба берди.
Ҳозирда Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот органлари Ҳикматовнинг қаерда эканини аниқлаш бўйича фаол тезкор-қидирув чораларини олиб бормоқда ва фуқаролардан уни кўрган бўлса, агентликка хабар беришни сўрамоқда.
Сизнингча, машҳур блогерлар ва спортчиларнинг ноқонуний онлайн-казино ва қимор ўйинларини реклама қилишига қандай қатъий жазо чоралари қўлланилиши керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ижтимоий тармоқлардаги барча яқинларингизга ушбу огоҳлантирувчи хабарни дарҳол улашинг!
…