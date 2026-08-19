Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқда

·0·Жамият
Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқда

Ўзбекистонлик таниқли инстаблогер ҳамда поп-ММА жангчиси Маҳмуд Ҳикматов («Maxa.dxb») атрофида халқаро миқёсдаги шов-шувли жиноий иш очилди. Қозоғистон Республикаси Молиявий мониторинг агентлиги 26 ёшли спортчи-блогерга нисбатан расман халқаро қидирув эълон қилиб, уни қамоққа олиш бўйича суд санкциясини чиқарди. У аслида қандай ноқонуний схеманинг асосий ижрочисига айланган?

Ноқонуний казино ва блогерлар тармоғи: Жиноий схема қандай ишлаган?

Sports.kz нашрининг Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги матбуот хизматига таяниб хабар беришича, мамлакат ҳудудида ноқонуний онлайн-казиноларни оммалаштириш ва криптовалюта ҳамда эквайринг орқали пул маблағларини айлантириш бўйича йирик тармоқ фаолият юритган.

Ташкилотчилар маҳаллий аҳолини қимор ўйинларига жалб қилиш учун айнан ўзбекистонлик блогернинг хизматидан фойдаланган:

"Интернет-казинони кенг тарғиб қилиш мақсадида ташкилотчилар блогер Ҳикматов М. У.ни жалб этган. Унга Қозоғистондаги таниқли инфлюенсерларни реклама контентини жойлаштиришга кўндириш, уларнинг ижтимоий тармоқлардаги аудитория қамрови ва статистик маълумотларини тўплаб, реклама нархларини белгилаш вазифаси юклатилган."

Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги хабаридан

Қидирувдаги блогер ва ишнинг асосий фактлари

Кўрсаткич

Шахс ва жиноий иш тафсилотлари

Қидирувдаги шахс

Ҳикматов Маҳмуд Умидович (19.02.2000 й.т.)

Тахаллуси / Мақоми

«Maxa.dxb», блогер ва поп-ММА жангчиси

Қидирув тури

Халқаро қидирув (Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги)

Суд қарори

Сиртдан қамоққа олиш эҳтиёт чораси санкцияланган

Асосий айблов

Ноқонуний интернет-казино рекламаси ва инфлюенсерларни жалб қилиш

Спорт фаолияти

Олмаотадаги RUH Fighting Championship (RFC) медиалигаси иштирокчиси

Олмаотадаги жанглардан халқаро қидирувгача

Маҳмуд Ҳикматов нафақат блогерлик фаолияти, балки Олмаота шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли RUH Fighting Championship (RFC) медиалигасидаги жанглари орқали ҳам Қозоғистон ва Ўзбекистон ёшлари орасида катта машҳурликка эришган эди. Бироқ ноқонуний қимор ўйинлари маркетингига аралашиб қолиш унинг спорт ва ижодий карьерасига жиддий зарба берди.

Ҳозирда Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот органлари Ҳикматовнинг қаерда эканини аниқлаш бўйича фаол тезкор-қидирув чораларини олиб бормоқда ва фуқаролардан уни кўрган бўлса, агентликка хабар беришни сўрамоқда.

Сизнингча, машҳур блогерлар ва спортчиларнинг ноқонуний онлайн-казино ва қимор ўйинларини реклама қилишига қандай қатъий жазо чоралари қўлланилиши керак?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ижтимоий тармоқлардаги барча яқинларингизга ушбу огоҳлантирувчи хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришМаксимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришБугун, 16:01Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиТошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиБугун, 15:55Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиБугун, 15:43Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Бугун, 15:04Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди