Билл Гейтснинг даҳшатли башорати: Сунъий интеллект келтириб чиқарадиган глобал фалокат
Технология оламининг асосий пионерларидан бири, «Microsoft» корпорацияси ҳаммуассиси ва дунёнинг энг нуфузли филантропларидан бири Билл Гейтс сунъий интеллект (СИ) ривожи бўйича инсониятни ларзага келтирувчи баёнот билан чиқди. Миллиардернинг огоҳлантиришича, сунъий интеллектнинг назоратсиз ва ҳаддан ташқари тез суръатларда тарққаётгани келажакда Ер юзида бир миллиардга яқин одамнинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин бўлган мисли кўрилмаган глобал фожиалар занжирини келтириб чиқариши хавфи мавжуд.
Гейтс мазкур технологиянинг инсоният қўлидан чиқиб кетиши ёки нотўғри қўлларга тушиб қолиши оғир биологик, кибернетик ва иқтисодий ҳалокатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда. Шу сабабли Microsoft асосчиси АҚШ ҳукуматини зудлик билан ҳаракатга келишга, сунъий интеллектни ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш механизмларини қатъий жиловловчи, хавфсизликни кафолатловчи махсус қонунчилик базасини кечиктирмасдан қабул қилишга чақирди.
«1 миллиардлик қурбон хавфи, қатъий қонунлар ва Гейтснинг бонги»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Билл Гейтснинг шов-шувли огоҳлантиришидан энг муҳим фактлар:
Бир миллиард одамнинг ҳаёти гаровда: Гейтс СИ ривожи оқибатида шунча миқдордаги одамлар ўлимига сабаб бўлувчи ҳалокатлар юз бериши мумкинлигини айтди;
Назоратдан чиқиш таҳдиди: СИ тизимларининг тўлиқ мухториятга эришиши ёки қурол сифатида ишлатилиши глобал барқарорликка таҳдид солади;
АҚШ ҳукуматига қатъий чақириқ: Миллиардер Оқ уй ва Конгрессни технология гигантларини назорат қилувчи махсус қонунлар қабул қилишга ундади;
Эски мувозанатнинг бузилиши: Сунъий интеллект фақат меҳнат бозорини эмас, балки инсониятнинг биологик ва физик хавфсизлигини ҳам издан чиқариш кучига эга;
Давлат назоратисиз келажак йўқ: Гейтс СИ ривожланишини ихтиёрий корпоратив ахлоққа ташлаб қўйиш катта хато эканини билдирди.
Сунъий интеллект истиқболи: Мутлақ ривожланиш ва потенциал таҳдидлар таққоси
Технологиянинг ҳозирги фойдаси ва Гейтс огоҳлантирган хатарлар таснифи:
Мезонлар ва параметрлар
СИ ривожининг ижобий ваъдалари
Билл Гейтс қайд этган глобал хатарлар
Инсоният ҳаётига таъсири
Тиббиёт, таълим ва саноатни тезлаштириш
1 миллиард инсон ҳаётига таҳдид солувчи фалокатлар
Назорат механизми
Ҳозирча асосан IT компанияларнинг ички кодекси
Давлат томонидан қабул қилинадиган мажбурий қонунлар талаби
Хавф манбаи
Техник хатоликлар ва тизим узилишлари
Киберқуроллар, биологик таҳдидлар ва мухтор қарорлар
Сиёсий ва ҳуқуқий талаб
Ихтиёрий стандартлар ва тавсиялар
АҚШ қонунчилиги орқали қатъий чекловлар ўрнатиш
Келажак муддати
Яқин йиллардаги чексиз қулайликлар
Тез орада назорат қўлдан бой берилса, тузатиб бўлмас оқибат
Технологик ва глобал хавфсизлик экспертизаси: СИ қандай қилиб 1 миллиард одамни ҳалок қилиши мумкин?
IT экспертлари, футурологлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:
«Биохавфсизлик ва синтетик вируслар хавфи»: Сунъий интеллект дастурлари янги дори-дармонларни яратиш баробарида, ҳалокатли ва давосиз янги биокимёвий қуролларни лойиҳалаш қобилиятига ҳам эга; бундай билимларнинг нотўғри қўлларга тушиши глобал пандемияларга сабаб бўлиши мумкин;
Ядровий ва кибертизимлар бошқаруви: Давлатларнинг мудофаа ва энергетика тизимлари, сув тозалаш станциялари ҳамда электр тармоқлари СИ назоратига топширилса, тизимдаги атиги битта критик хато ёки алгоритмик бузилиш бир вақтнинг ўзида бутун қитъаларни ҳалокатга етаклаши хавфи бор;
Қонунчиликнинг оқсаши: Технологиялар сония сайин ривожланмоқда, бироқ қонун чиқарувчи органлар уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишга улгуролмаяпти; Гейтс айнан шу ҳуқуқий бўшлиқ катта фожиага олиб келишидан жиддий хавотирда.
Сизнингча, Билл Гейтснинг сунъий интеллект оқибатида бир миллиард одам ҳалок бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баёноти реал хавфми ёки вазиятни бўрттириб кўрсатиш? Инсоният сунъий интеллект устидан тўлиқ назоратни сақлаб қола оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча замондошлар огоҳ бўлиши учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…