Билл Гейтснинг даҳшатли башорати: Сунъий интеллект келтириб чиқарадиган глобал фалокат

·0·Техно
Билл Гейтснинг даҳшатли башорати: Сунъий интеллект келтириб чиқарадиган глобал фалокат

Технология оламининг асосий пионерларидан бири, «Microsoft» корпорацияси ҳаммуассиси ва дунёнинг энг нуфузли филантропларидан бири Билл Гейтс сунъий интеллект (СИ) ривожи бўйича инсониятни ларзага келтирувчи баёнот билан чиқди. Миллиардернинг огоҳлантиришича, сунъий интеллектнинг назоратсиз ва ҳаддан ташқари тез суръатларда тарққаётгани келажакда Ер юзида бир миллиардга яқин одамнинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин бўлган мисли кўрилмаган глобал фожиалар занжирини келтириб чиқариши хавфи мавжуд.

Гейтс мазкур технологиянинг инсоният қўлидан чиқиб кетиши ёки нотўғри қўлларга тушиб қолиши оғир биологик, кибернетик ва иқтисодий ҳалокатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда. Шу сабабли Microsoft асосчиси АҚШ ҳукуматини зудлик билан ҳаракатга келишга, сунъий интеллектни ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш механизмларини қатъий жиловловчи, хавфсизликни кафолатловчи махсус қонунчилик базасини кечиктирмасдан қабул қилишга чақирди.

«1 миллиардлик қурбон хавфи, қатъий қонунлар ва Гейтснинг бонги»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Билл Гейтснинг шов-шувли огоҳлантиришидан энг муҳим фактлар:

  • Бир миллиард одамнинг ҳаёти гаровда: Гейтс СИ ривожи оқибатида шунча миқдордаги одамлар ўлимига сабаб бўлувчи ҳалокатлар юз бериши мумкинлигини айтди;

  • Назоратдан чиқиш таҳдиди: СИ тизимларининг тўлиқ мухториятга эришиши ёки қурол сифатида ишлатилиши глобал барқарорликка таҳдид солади;

  • АҚШ ҳукуматига қатъий чақириқ: Миллиардер Оқ уй ва Конгрессни технология гигантларини назорат қилувчи махсус қонунлар қабул қилишга ундади;

  • Эски мувозанатнинг бузилиши: Сунъий интеллект фақат меҳнат бозорини эмас, балки инсониятнинг биологик ва физик хавфсизлигини ҳам издан чиқариш кучига эга;

  • Давлат назоратисиз келажак йўқ: Гейтс СИ ривожланишини ихтиёрий корпоратив ахлоққа ташлаб қўйиш катта хато эканини билдирди.

Сунъий интеллект истиқболи: Мутлақ ривожланиш ва потенциал таҳдидлар таққоси

Технологиянинг ҳозирги фойдаси ва Гейтс огоҳлантирган хатарлар таснифи:

Мезонлар ва параметрлар

СИ ривожининг ижобий ваъдалари

Билл Гейтс қайд этган глобал хатарлар

Инсоният ҳаётига таъсири

Тиббиёт, таълим ва саноатни тезлаштириш

1 миллиард инсон ҳаётига таҳдид солувчи фалокатлар

Назорат механизми

Ҳозирча асосан IT компанияларнинг ички кодекси

Давлат томонидан қабул қилинадиган мажбурий қонунлар талаби

Хавф манбаи

Техник хатоликлар ва тизим узилишлари

Киберқуроллар, биологик таҳдидлар ва мухтор қарорлар

Сиёсий ва ҳуқуқий талаб

Ихтиёрий стандартлар ва тавсиялар

АҚШ қонунчилиги орқали қатъий чекловлар ўрнатиш

Келажак муддати

Яқин йиллардаги чексиз қулайликлар

Тез орада назорат қўлдан бой берилса, тузатиб бўлмас оқибат

Технологик ва глобал хавфсизлик экспертизаси: СИ қандай қилиб 1 миллиард одамни ҳалок қилиши мумкин?

IT экспертлари, футурологлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Биохавфсизлик ва синтетик вируслар хавфи»: Сунъий интеллект дастурлари янги дори-дармонларни яратиш баробарида, ҳалокатли ва давосиз янги биокимёвий қуролларни лойиҳалаш қобилиятига ҳам эга; бундай билимларнинг нотўғри қўлларга тушиши глобал пандемияларга сабаб бўлиши мумкин;

  • Ядровий ва кибертизимлар бошқаруви: Давлатларнинг мудофаа ва энергетика тизимлари, сув тозалаш станциялари ҳамда электр тармоқлари СИ назоратига топширилса, тизимдаги атиги битта критик хато ёки алгоритмик бузилиш бир вақтнинг ўзида бутун қитъаларни ҳалокатга етаклаши хавфи бор;

  • Қонунчиликнинг оқсаши: Технологиялар сония сайин ривожланмоқда, бироқ қонун чиқарувчи органлар уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишга улгуролмаяпти; Гейтс айнан шу ҳуқуқий бўшлиқ катта фожиага олиб келишидан жиддий хавотирда.

Сизнингча, Билл Гейтснинг сунъий интеллект оқибатида бир миллиард одам ҳалок бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баёноти реал хавфми ёки вазиятни бўрттириб кўрсатиш? Инсоният сунъий интеллект устидан тўлиқ назоратни сақлаб қола оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча замондошлар огоҳ бўлиши учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!

Билл ГейтсMicrosoftсунъий интеллект хавфлариAI қонунчилиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкинБилл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкинБугун 14:57Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...14 сентябр 14:00EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлдиEA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлди21 июл 18:59Кузатув камераларини чалғитувчи махсус нақш яратилдиКузатув камераларини чалғитувчи махсус нақш яратилди9 август 19:23ФлигҳтАваре АҚШдаги авиарейслар башорати учун Kalshi компаниясини судга бердиФлигҳтАваре АҚШдаги авиарейслар башорати учун Kalshi компаниясини судга берди11 август 20:28Конвективе Капитал табиий офатларга қарши кураш учун 85 миллион доллар ажратдиКонвективе Капитал табиий офатларга қарши кураш учун 85 миллион доллар ажратди21 май 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди