2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади
Мажбурий ижро бюросининг Тошкент шаҳар бошқармаси Алоҳида муҳим ижро ишларни ижро этиш шўъбаси иш юритувига Фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судининг ижро варақаси асосида “A.b.” МЧЖдан ундирувчи банк АЖ фойдасига 2 млрд 225 млн 340 минг сўм қарздорликни ундириш ҳақидаги ижро ҳужжати келиб тушган.
Мазкур ижро ҳужжати асосида шу куннинг ўзида ижро иши юритиш қўзғатилиб, қонунчилик талабларига мувофиқ қарздорга суд ҳужжатида белгиланган мажбуриятларни ихтиёрий равишда бажариш учун муддат берилган.
Бироқ белгиланган муддатда қарздорлик бартараф этилмаганлиги сабабли, ундирувни таъминлаш мақсадида мажбурий ижро ҳаракатлари олиб борилди.
Жумладан, ундирув қаратилиши белгиланган, “S.G.G.” МЧЖга тегишли Янгиҳаёт тумани, “Ал-Фарғоний” МФЙ, Спутник-10 массиви ҳудудида жойлашган, умумий фойдали майдони 444 кв.м бўлган бино қонунчиликда белгиланган тартибда хатланди.
Ҳозирда мазкур кўчмас мулкни электрон савдоларга чиқариш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.
Белгиланган тартибда “E-AUKSION” электрон савдолари орқали реализация қилинган тақдирда, мулкни сотишдан тушган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда ундирувчи банк АЖ фойдасига ўтказилиб, суд ҳужжатида белгиланган қарздорликни қоплашга йўналтирилади.
Изоҳлар 0
…