2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади

·0·Жамият
2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади

Мажбурий ижро бюросининг Тошкент шаҳар бошқармаси Алоҳида муҳим ижро ишларни ижро этиш шўъбаси иш юритувига Фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судининг ижро варақаси асосида “A.b.” МЧЖдан ундирувчи банк АЖ фойдасига 2 млрд 225 млн 340 минг сўм қарздорликни ундириш ҳақидаги ижро ҳужжати келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжати асосида шу куннинг ўзида ижро иши юритиш қўзғатилиб, қонунчилик талабларига мувофиқ қарздорга суд ҳужжатида белгиланган мажбуриятларни ихтиёрий равишда бажариш учун муддат берилган.

Бироқ белгиланган муддатда қарздорлик бартараф этилмаганлиги сабабли, ундирувни таъминлаш мақсадида мажбурий ижро ҳаракатлари олиб борилди.

Жумладан, ундирув қаратилиши белгиланган, “S.G.G.” МЧЖга тегишли Янгиҳаёт тумани, “Ал-Фарғоний” МФЙ, Спутник-10 массиви ҳудудида жойлашган, умумий фойдали майдони 444 кв.м бўлган бино қонунчиликда белгиланган тартибда хатланди.

Ҳозирда мазкур кўчмас мулкни электрон савдоларга чиқариш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.

Белгиланган тартибда “E-AUKSION” электрон савдолари орқали реализация қилинган тақдирда, мулкни сотишдан тушган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда ундирувчи банк АЖ фойдасига ўтказилиб, суд ҳужжатида белгиланган қарздорликни қоплашга йўналтирилади.

Мажбурий ижроМиробод туманлараро судА.б. МЧЖАЖ банк
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди18 сентябр 20:16Ўртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилдиЎртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилди13 июл 17:00Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилди9 сентябр 10:42Электр қарзи учун трансформатор хатландиЭлектр қарзи учун трансформатор хатланди14 сентябр 16:49Бўка туманида кредит қарздорлик учун гаровдаги уй сотилдиБўка туманида кредит қарздорлик учун гаровдаги уй сотилди1 май 12:14Электр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатландиЭлектр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатланди4 август 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)