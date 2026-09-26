Усмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб боради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе жароҳати туфайли Белгия қарши ўйинни ўтказиб юборади ва унинг ўрнига Усмон Дембеле сардорлик боғичини тақади.
- Дембеле, 68 та ўйин ўтказган тажрибали футболчи сифатида, жамоани 4-3-3 схемасида майдонга бошқаради.
- Бу ўйин Франсия учун турнир жадвалидаги етакчиликни сақлаб қолиш ҳамда жамоанинг мослашувчанлигини кўрсатиш учун муҳим аҳамиятга эга.
Миллатлар лигасининг навбатдаги туридан ўрин олган Белгия ҳамда Франция терма жамоалари ўртасидаги марказий баҳс олдидан мезбонлар сафида муҳим ўзгариш рўй берди. Goal.com хабар беришига кўра, жамоанинг асосий ҳужумчиси ва сардори Килиан Мбаппе жароҳати сабабли таркични тарк этди ва унинг ўрнига Усмон Дембеле майдонга тушади. Ушбу йўқотиш бош мураббий Зинедине Зидане бошчилигидаги жамоа учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Килиан Мбаппе Туркия қаршисидаги учрашувда ғалаба келтирган голни уриш вақтида чап тиззасининг пай қисмидан жароҳат олган. Франция футбол федерацияси расман маълум қилишича, ҳужумчи Белгияга қарши сафарга бормайди ва реабилитация жараёнини бошлаш учун дарҳол Мадрид шаҳрига қайтиб кетган. Бу ҳолат футболчининг фаолиятидаги ёқимсиз бурилишлардан бири бўлди, бўлмаса у терма жамоа сафидаги 107 та ўйинлик маррага етиб, Патрикк Виеира билан тенглашганди.
Сардорлик боғичи Усмон ДембелелардаЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, Килиан Мбаппе майдонни тарк этгач, сардорлик боғичи жамоанинг энг тажрибали аъзоларидан бири бўлган Усмон Дембелеларга ўтади. PSJ ҳужумчиси Франция терма жамоаси сафида ҳозиргача 68 та ўйин ўтказган бўлиб, бу Зинедине Зидане томонидан белгиланган иерархияда уни энг юқори поғонага олиб чиқади. 29 ёшли футболчи ўтган жума куни Туркияга қарши кечган баҳсда ҳам бу вазифани қисқа муддат бажариб кўрганди.
Усмон Дембеле TF1 телеканалига берган интервюсида жамоа қийин ўйинга тўлақонли тайёргарлик кўрганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббий штаби футболчилардан яхши ўйин намойиш этиш, майдонда кўпроқ мулоқот қилиш ва 4-3-3 тактик схемасига қатъий амал қилишни талаб қилмоқда. Футболчи Туркия билан ўйинда ғалаба қозонилганидан мамнунлигини, бироқ имкониятлардан фойдаланиб яна бир ёки иккита гол уришлари ҳам мумкин бўлганини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…