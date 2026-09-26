Усмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб боради

·36·Спорт
Усмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб боради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе жароҳати туфайли Белгия қарши ўйинни ўтказиб юборади ва унинг ўрнига Усмон Дембеле сардорлик боғичини тақади.
  • Дембеле, 68 та ўйин ўтказган тажрибали футболчи сифатида, жамоани 4-3-3 схемасида майдонга бошқаради.
  • Бу ўйин Франсия учун турнир жадвалидаги етакчиликни сақлаб қолиш ҳамда жамоанинг мослашувчанлигини кўрсатиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Миллатлар лигасининг навбатдаги туридан ўрин олган Белгия ҳамда Франция терма жамоалари ўртасидаги марказий баҳс олдидан мезбонлар сафида муҳим ўзгариш рўй берди. Goal.com хабар беришига кўра, жамоанинг асосий ҳужумчиси ва сардори Килиан Мбаппе жароҳати сабабли таркични тарк этди ва унинг ўрнига Усмон Дембеле майдонга тушади. Ушбу йўқотиш бош мураббий Зинедине Зидане бошчилигидаги жамоа учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Килиан Мбаппе Туркия қаршисидаги учрашувда ғалаба келтирган голни уриш вақтида чап тиззасининг пай қисмидан жароҳат олган. Франция футбол федерацияси расман маълум қилишича, ҳужумчи Белгияга қарши сафарга бормайди ва реабилитация жараёнини бошлаш учун дарҳол Мадрид шаҳрига қайтиб кетган. Бу ҳолат футболчининг фаолиятидаги ёқимсиз бурилишлардан бири бўлди, бўлмаса у терма жамоа сафидаги 107 та ўйинлик маррага етиб, Патрикк Виеира билан тенглашганди.

Сардорлик боғичи Усмон Дембелеларда

ЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, Килиан Мбаппе майдонни тарк этгач, сардорлик боғичи жамоанинг энг тажрибали аъзоларидан бири бўлган Усмон Дембелеларга ўтади. PSJ ҳужумчиси Франция терма жамоаси сафида ҳозиргача 68 та ўйин ўтказган бўлиб, бу Зинедине Зидане томонидан белгиланган иерархияда уни энг юқори поғонага олиб чиқади. 29 ёшли футболчи ўтган жума куни Туркияга қарши кечган баҳсда ҳам бу вазифани қисқа муддат бажариб кўрганди.

Усмон Дембеле TF1 телеканалига берган интервюсида жамоа қийин ўйинга тўлақонли тайёргарлик кўрганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббий штаби футболчилардан яхши ўйин намойиш этиш, майдонда кўпроқ мулоқот қилиш ва 4-3-3 тактик схемасига қатъий амал қилишни талаб қилмоқда. Футболчи Туркия билан ўйинда ғалаба қозонилганидан мамнунлигини, бироқ имкониятлардан фойдаланиб яна бир ёки иккита гол уришлари ҳам мумкин бўлганини қўшимча қилди.

Белгияга қарши кечадиган муҳим тўқнашув

Бруссел шаҳридаги Кинг Баудоуин стадионида бўлиб ўтадиган ўйин Зинедине Зидане шогирдлари учун жиддий имтиҳон бўлади. Ҳозирда Белгия терма жамоаси Италия устидан қозонилган 2:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг A1 лигасида пешқадамлик қилмоқда. Францияга эса турнир жадвалидаги етакчиликни сақлаб қолиш учун ижобий натижа жуда зарур. Бу баҳс шунингдек, жамоанинг фақатгина битта футболчига боғланиб қолмаганини ва тактик жиҳатдан қанчалик мослашувчан эканини ҳам кўрсатиб беради.

Усмон ДембелеКилиан МбаппеЗинедине ЗиданеФранцияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКилиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаБугун 01:39Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади21 сентябр 21:16Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошладиЗинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошладиБугун 12:35Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди22 сентябр 00:52Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди21 сентябр 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?