Тимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбар

·67·Спорт
Тимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда бўлиб ўтган ФИДЕ Конгрессида қозоғистонлик тадбиркор Тимур Турлов ташкилотнинг янги президенти этиб сайланди.
  • 38 ёшли Турлов иккинчи турда 110 овоз тўплаб, ФИДЕ тарихидаги энг ёш раҳбар сифатида рекорд ўрнатди.
  • У 2018 йилдан бери ФИДЕни бошқариб келган Аркадий Дворковичнинг ўрнини эгаллади.
  • Тимур Турлов Фреедом Ҳолдинг Корп. асосчиси ва бош директори бўлиб, шахматни ривожлантиришга катта ҳисса қўшган.

Самарқандда жаҳон шахмати учун тарихий воқеа юз берди. ФИДЕ Конгреси доирасида ташкилот президенти сайлови ўтказилиб, қозоғистонлик тадбиркор ва шахмат фаоли Тимур Турлов ФИДЕнинг янги президенти этиб сайланди.

38 ёшли Турлов иккинчи турда 110 овоз тўплаб, Германия вакили Вадим Розенштейнни ортда қолдирди. Шу тариқа у ФИДЕ тарихидаги энг ёш президент сифатида ташкилот раҳбарлигини қўлга киритди.

Сайловда ФИДЕга аъзо 196 миллий федерация вакиллари иштирок этди. Биринчи турда Турлов 96 овоз олган бўлса, Розенштейн 76, Ян Хенрик Бюттнер эса 20 овоз тўплади. Иккинчи турда эса Турлов 110:85 ҳисобида ғалаба қозонди.

Самарқандда ФИДЕ раҳбарияти ўзгарди

Тимур Турлов ФИДЕ президенти лавозимида 2018 йилдан бери ташкилотни бошқариб келган Аркадий Дворковичнинг ўрнини эгаллади.

Дворкович икки муддат давомида ФИДЕ президенти бўлиб ишлади. Турлов сайловдан кейин унга билдирган миннатдорлигини таъкидлаб, шахматни янада ривожлантириш ва ташкилотларни кучайтириш зарурлигини қайд этди.

Самарқанддаги сайлов ФИДЕ Бош ассамблеясининг 26 сентябрдаги йиғилиши доирасида, 46-Шахмат Олимпиадаси билан бир вақтда ўтказилди.

Тимур Турлов ким?

Тимур Турлов 1987 йил 13 ноябрда туғилган. У Freedom Holding Corp. асосчиси ва бош директори ҳисобланади. Компания NASDAQ биржасида рўйхатдан ўтган халқаро молиявий хизматлар гуруҳи сифатида фаолият юритади.

Турлов шахмат билан болалигидан шуғулланган ва кейинчалик ушбу спортни қўллаб-қувватловчи йирик ҳомийлардан бирига айланган.

У 2023 йил январидан Қозоғистон Шахмат федерацияси президенти лавозимида ишлаб келаётган эди. ФИДЕ маълумотига кўра, унинг раҳбарлиги даврида Freedom Holding Corp. Қозоғистонда шахматни ривожлантиришга тахминан 30 миллион доллар йўналтирган ҳамда 20 дан ортиқ йирик халқаро ФИДЕ мусобақаларини қўллаб-қувватлаган.

ФИДЕнинг янги президенти олдида катта вазифалар бор

Турлов ФИДЕ президенти сифатида шахматнинг халқаро миқёсдаги ривожланиши билан боғлиқ кенг кўламли масалаларга раҳбарлик қилади.

Сайловолди дастурида у шахматнинг рақамли инфратузилмасини ривожлантириш, кичик федерацияларни қўллаб-қувватлаш, таълимда шахматдан фойдаланиш ва фирибгарликка қарши технологияларни кучайтириш каби йўналишларга эътибор қаратган эди.

Турловнинг ФИДЕдаги фаолиятида яна бир муҳим шахс — жаҳон шахматининг беш карра чемпиони Вишванатан Ананд бўлади. Ананд унинг сайловдаги ҳамроҳ номзоди сифатида вице-президентлик лавозимига кўрсатилган эди.

Самарқанддан жаҳон шахматига янги давр

Тимур Турловнинг сайланиши нафақат Қозоғистон, балки Марказий Осиё шахмати учун ҳам муҳим воқеа бўлди.

У Қозоғистондаги шахмат федерацияси раҳбари сифатида орттирган тажрибасидан кейин энди бутун жаҳон шахматини бошқарувчи ташкилот — ФИДЕ раҳбари сифатида иш олиб боради.

Энг диққатга сазовор жиҳат эса унинг ёши. 38 ёшли Тимур Турлов ФИДЕ тарихида президентлик лавозимига сайланган энг ёш раҳбар бўлди.

Шу тариқа, 2026 йил 26 сентябрь куни Самарқандда ўтказилган сайлов жаҳон шахмати тарихида янги саҳифа очди.

Тимур ТурловФИДЕСамарқандҚозоғистон шахмат федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!18 сентябр 14:10Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!23 сентябр 14:08Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?6 август 17:59Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Тимур Турлов шахматчи Бибисара Асаубаевани молиялаштиришдан воз кечдиТимур Турлов шахматчи Бибисара Асаубаевани молиялаштиришдан воз кечди30 апрел 08:30Афруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадамАфруза Ҳамдамова кучли ўнликда: Асаубаева пойгада пешқадам5 август 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?