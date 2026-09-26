Тимур Турлов ФИДЕ президенти бўлди: у тарихдаги энг ёш раҳбар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда бўлиб ўтган ФИДЕ Конгрессида қозоғистонлик тадбиркор Тимур Турлов ташкилотнинг янги президенти этиб сайланди.
- 38 ёшли Турлов иккинчи турда 110 овоз тўплаб, ФИДЕ тарихидаги энг ёш раҳбар сифатида рекорд ўрнатди.
- У 2018 йилдан бери ФИДЕни бошқариб келган Аркадий Дворковичнинг ўрнини эгаллади.
- Тимур Турлов Фреедом Ҳолдинг Корп. асосчиси ва бош директори бўлиб, шахматни ривожлантиришга катта ҳисса қўшган.
Самарқандда жаҳон шахмати учун тарихий воқеа юз берди. ФИДЕ Конгреси доирасида ташкилот президенти сайлови ўтказилиб, қозоғистонлик тадбиркор ва шахмат фаоли Тимур Турлов ФИДЕнинг янги президенти этиб сайланди.
38 ёшли Турлов иккинчи турда 110 овоз тўплаб, Германия вакили Вадим Розенштейнни ортда қолдирди. Шу тариқа у ФИДЕ тарихидаги энг ёш президент сифатида ташкилот раҳбарлигини қўлга киритди.
Сайловда ФИДЕга аъзо 196 миллий федерация вакиллари иштирок этди. Биринчи турда Турлов 96 овоз олган бўлса, Розенштейн 76, Ян Хенрик Бюттнер эса 20 овоз тўплади. Иккинчи турда эса Турлов 110:85 ҳисобида ғалаба қозонди.
Самарқандда ФИДЕ раҳбарияти ўзгарди
Тимур Турлов ФИДЕ президенти лавозимида 2018 йилдан бери ташкилотни бошқариб келган Аркадий Дворковичнинг ўрнини эгаллади.
Дворкович икки муддат давомида ФИДЕ президенти бўлиб ишлади. Турлов сайловдан кейин унга билдирган миннатдорлигини таъкидлаб, шахматни янада ривожлантириш ва ташкилотларни кучайтириш зарурлигини қайд этди.
Самарқанддаги сайлов ФИДЕ Бош ассамблеясининг 26 сентябрдаги йиғилиши доирасида, 46-Шахмат Олимпиадаси билан бир вақтда ўтказилди.
Тимур Турлов ким?
Тимур Турлов 1987 йил 13 ноябрда туғилган. У Freedom Holding Corp. асосчиси ва бош директори ҳисобланади. Компания NASDAQ биржасида рўйхатдан ўтган халқаро молиявий хизматлар гуруҳи сифатида фаолият юритади.
Турлов шахмат билан болалигидан шуғулланган ва кейинчалик ушбу спортни қўллаб-қувватловчи йирик ҳомийлардан бирига айланган.
У 2023 йил январидан Қозоғистон Шахмат федерацияси президенти лавозимида ишлаб келаётган эди. ФИДЕ маълумотига кўра, унинг раҳбарлиги даврида Freedom Holding Corp. Қозоғистонда шахматни ривожлантиришга тахминан 30 миллион доллар йўналтирган ҳамда 20 дан ортиқ йирик халқаро ФИДЕ мусобақаларини қўллаб-қувватлаган.
ФИДЕнинг янги президенти олдида катта вазифалар бор
Турлов ФИДЕ президенти сифатида шахматнинг халқаро миқёсдаги ривожланиши билан боғлиқ кенг кўламли масалаларга раҳбарлик қилади.
Сайловолди дастурида у шахматнинг рақамли инфратузилмасини ривожлантириш, кичик федерацияларни қўллаб-қувватлаш, таълимда шахматдан фойдаланиш ва фирибгарликка қарши технологияларни кучайтириш каби йўналишларга эътибор қаратган эди.
Турловнинг ФИДЕдаги фаолиятида яна бир муҳим шахс — жаҳон шахматининг беш карра чемпиони Вишванатан Ананд бўлади. Ананд унинг сайловдаги ҳамроҳ номзоди сифатида вице-президентлик лавозимига кўрсатилган эди.
Самарқанддан жаҳон шахматига янги давр
Тимур Турловнинг сайланиши нафақат Қозоғистон, балки Марказий Осиё шахмати учун ҳам муҳим воқеа бўлди.
У Қозоғистондаги шахмат федерацияси раҳбари сифатида орттирган тажрибасидан кейин энди бутун жаҳон шахматини бошқарувчи ташкилот — ФИДЕ раҳбари сифатида иш олиб боради.
Энг диққатга сазовор жиҳат эса унинг ёши. 38 ёшли Тимур Турлов ФИДЕ тарихида президентлик лавозимига сайланган энг ёш раҳбар бўлди.
Шу тариқа, 2026 йил 26 сентябрь куни Самарқандда ўтказилган сайлов жаҳон шахмати тарихида янги саҳифа очди.
Изоҳлар 0
…