NASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунланди

·34·Техно
NASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASAнинг Свифт телескопининг умрини узайтиришга қаратилган 30 миллион долларлик ЛИНК миссияси техник носозликлар туфайли муваффақияциз якунланди.
  • Каталйст Спасе томонидан ишлаб чиқилган ЛИНК аппарати 25 сентябр куни орбитадан чиқиб, Ер атмосферасида ёниб кетди.
  • Миссиянинг асосий мақсади Свифт телескопини юқорироқ орбитага олиб чиқиш бўлган, аммо электрон ва бошқарув тизимидаги носозликлар туфайли аппарат назоратдан чиқиб кетган.

NASAнинг фазодаги машҳур Свифт космик обсерваториясининг умрини узайтиришга қаратилган ноёб уриниш кутилмаган техник носозликлар туфайли муваффақиятсиз якунланди. Қиймати 30 миллион долларни ташкил этган ЛИНК деб номланган махсус роботлаштирилган аппарат 25 сентябрь куни орбитадан чиқиб, Ер атмосферасида ёниб кетди. Ушбу лойиҳа фазовий чиқиндиларни камайтириш ва ишдан чиқиш афсонасига айланган орбитал қурилмаларни қутқариш борасида муҳим қадам бўлиши кутилганди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Каталйст Спасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ЛИНК аппарати жорий йилнинг 3 июль куни Маршалл оролларидан муваффақиятли учирилган эди. Миссиянинг асосий режаси ўзининг ҳаракатлантирувчи қурилмасига эга бўлмаган Свифт телескопини космосда махсус механик қўллар ёрдамида тутиб олиш ва уни юқорироқ орбитага олиб чиқишдан иборат бўлган. Бу эса ўз навбатида 2004 йилдан буён ишлаб келаётган илмий обсерваториянинг фаолият муддатини сезиларли даражада узайтириш имконини бериши керак эди.

Орбитал синовлар ва кутилмаган носозликлар

Бошланғич босқичда парвоз штат тартибида кечиб, ЛИНК дастлабки орбитал маневрларни муваффақиятли бажарди. Бироқ тизимларни тўлиқ ишга тушириш жараёнида космик аппаратни бошқаришда жиддий муаммолар юзага келди. Космосга чиққанидан кўп ўтмай содир бўлган электрон носозлик натижасида учта мўлжаллаш маҳовигидан иккитаси ишдан чиқди. Шундан сўнг реактив бошқарув тизими клапанида ҳам носозлик аниқланган.

Аккумулятор ва бошқарувдаги муаммолар туфайли ЛИНК бошқариб бўлмайдиган ҳолатда айланиб кетди ва унинг бурчак тезлиги сониясига 9 градусга етди. Натижада аппарат билан алоқа узилиб қолди. Муҳандислар қолган битта маҳовик ҳамда ориентация двигателлари ёрдамида қисман назоратни тиклашга муваффақ бўлишди, бироқ бу жараён жуда кўп ёқилғи сарфланишига олиб келди.

Асл режанинг ўзгариши ва қўшимча тажрибалар

Вужудга келган вазиятни чуқур таҳлил қилган NASA ва Каталйст Спасе мутахассислари қолган ёқилғи захираси Свифт телескопини хавфсиз тутиб олиш ва унинг орбитасини кўтариш учун етарли эмас деган хулосага келишди. Шу сабабли, 19 август куни томонлар асл қутқарув операциясидан расман воз кечишди. Шарт-шароитдан келиб чиқиб, аппаратнинг қолган орбитал умрини қўшимча илмий тажрибаларга сарфлашга қарор қилинди.

Мутахассислар космик фазода ЛИНК бортидаги учта роботлаштирилган манипулятор ишини синовдан ўтказишди. Шунингдек, аппаратни Свифт телескопига 12–15 километр масофагача яқинлаштиришга эришилди ва бу масофадан туриб обсерваториянинг ноёб суратлари олинди. Умумий ҳисобда ЛИНК орбитада 85 кун давомида фаолият юритди.

Свифт обсерваториясининг аҳамияти

Фазода 2004 йилдан буён ишлаб келаётган Свифт телескопи коинотдаги энг қувватли энергетик ҳодисалар — гамма-чақнашларни қайд этиш ҳамда тадқиқ қилиш учун махсус яратилган. Мазкур объектнинг асосий афзаллиги унинг юқори реакция тезлигида бўлиб, у чақнашни аниқлагач, дарҳол манба томон бурила олади ва бошқа телескопларга кузатувларни бошлашга ёрдам беради.

Аслида мазкур обсерватория атиги икки йиллик муддатга мўлжалланган бўлса-да, бугунги кунга келиб икки ўн йилликдан ортиқ вақт давомида муваффақиятли ишлаб келмоқда. Бироқ ҳозирги кунда юқори қуёш фаоллиги туфайли юқори қатлам атмосферанинг кенгайиши ва паст орбитали аппаратлар учун қаршиликнинг ортиши Свифт орбиталари пасайишининг асосий сабаби бўлиб қолмоқда.

NASAСвифтКосмосТехнологияАстрономия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширди1 сентябр 16:27Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаКаталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқда10 август 18:30NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди7 сентябр 04:29Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлди17 сентябр 00:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилди20 август 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди