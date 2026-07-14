Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди

·0·Жамият
Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди

Тошкент метрополитени бекатларида транспортдаги ички ишлар органлари ходимлари томонидан қидирувда бўлган уч нафар шахс қўлга олинди. Улар орасида алимент тўлашдан бўйин товлаб юрганлар ва ўғирлик бўйича қидирувга берилган фуқаро борлиги айтилмоқда.

Икки шахс алимент бўйича қидирувда бўлган

Маълумотларга кўра, дастлабки ҳолатлар “Ўзгариш” ва “Тошкент” метро бекатларида аниқланган.

Ушбу бекатларда Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида туғилган икки нафар эркак қўлга олинган. Улар 1978 ва 1985 йилларда туғилган бўлиб, алимент тўлашдан бўйин товлагани учун қидирувда бўлгани маълум қилинди.

Қайд этилишича, ушланган шахслар белгиланган тартибда тегишли идораларга топширилган.

“Юнусобод” бекатида яна бир фуқаро ушланди

Яна бир ҳолат “Юнусобод” метро бекатида қайд этилди.

У ерда Қашқадарё вилоятида туғилган 21 ёшли фуқаро қўлга олинган. Маълумотларга кўра, у Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси 1-қисми — ўғирлик билан боғлиқ ҳолат юзасидан қидирувда бўлган.

Ушбу шахс ҳам қонуний чора кўриш учун масъул органларга топширилган.

Метродаги назорат нима учун кучайтирилмоқда?

Тошкент метрополитени ҳар куни минглаб йўловчилар ҳаракатланадиган энг серқатнов жамоат транспорти турларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли бекатларда хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Қидирувдаги шахсларнинг метро бекатларида аниқланиши транспорт объектларидаги текширув ва назорат тадбирлари фақат тартиб учун эмас, балки қонундан яшириниб юрган шахсларни топишда ҳам муҳим роль ўйнашини кўрсатади.

Ушланганлар бўйича маълумот

Бекат

Шахс ҳақида маълумот

Қидирув сабаби

“Ўзгариш”

1978 йилда туғилган эркак

алимент тўлашдан бўйин товлаш

“Тошкент”

1985 йилда туғилган эркак

алимент тўлашдан бўйин товлаш

“Юнусобод”

21 ёшли фуқаро

ўғирлик бўйича қидирув

Ҳар уч ҳолатда ҳам шахслар тегишли тартибда расмийлаштирилиб, масъул идораларга топширилгани билдирилди.

Алиментдан бўйин товлаш ҳам жавобгарликка олиб келади

Алимент тўловлари фарзандларни моддий таъминлаш билан боғлиқ мажбурият ҳисобланади. Суд қарори ёки белгиланган тартибда юклатилган мажбуриятни бажармаслик шахс учун ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шу боис алиментдан бўйин товлаш оддий “оилавий масала” эмас. Бу бола ҳуқуқлари ва унинг моддий таъминоти билан боғлиқ жиддий масала ҳисобланади.

Тергов ва суд қарорларидан яшириниб бўлмайди

Қидирувда бўлган шахсларнинг метро бекатларида қўлга олиниши яна бир нарсани кўрсатади: ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар назорати фақат йўлларда ёки маҳаллаларда эмас, жамоат транспорти объектларида ҳам давом этмоқда.

Бугунги шароитда турли ахборот базалари ва тезкор текширувлар орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш имкониятлари кенгаймоқда. Яъни “кўринмай юравераман” режими энди анча қийинлашган.

Барча шахслар тегишли идораларга топширилди

Маълум қилинишича, Тошкент метрополитени бекатларида қўлга олинган уч нафар шахс кейинги қонуний чоралар кўрилиши учун тегишли органларга топширилган.

Ҳар бир ҳолат юзасидан якуний ҳуқуқий баҳо ваколатли органлар томонидан берилади.

Метродаги бу ҳолат жамоат жойларида хавфсизлик чоралари ва ҳуқуқ-тартибот назорати доимий равишда давом этаётганини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борЎзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борБугун, 12:16Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиЭски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиБугун, 12:13+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?Бугун, 12:10Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиАндижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиБугун, 11:56Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиБугун, 11:12Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Бугун, 10:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди