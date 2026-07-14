Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди
Тошкент метрополитени бекатларида транспортдаги ички ишлар органлари ходимлари томонидан қидирувда бўлган уч нафар шахс қўлга олинди. Улар орасида алимент тўлашдан бўйин товлаб юрганлар ва ўғирлик бўйича қидирувга берилган фуқаро борлиги айтилмоқда.
Икки шахс алимент бўйича қидирувда бўлган
Маълумотларга кўра, дастлабки ҳолатлар “Ўзгариш” ва “Тошкент” метро бекатларида аниқланган.
Ушбу бекатларда Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида туғилган икки нафар эркак қўлга олинган. Улар 1978 ва 1985 йилларда туғилган бўлиб, алимент тўлашдан бўйин товлагани учун қидирувда бўлгани маълум қилинди.
Қайд этилишича, ушланган шахслар белгиланган тартибда тегишли идораларга топширилган.
“Юнусобод” бекатида яна бир фуқаро ушланди
Яна бир ҳолат “Юнусобод” метро бекатида қайд этилди.
У ерда Қашқадарё вилоятида туғилган 21 ёшли фуқаро қўлга олинган. Маълумотларга кўра, у Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси 1-қисми — ўғирлик билан боғлиқ ҳолат юзасидан қидирувда бўлган.
Ушбу шахс ҳам қонуний чора кўриш учун масъул органларга топширилган.
Метродаги назорат нима учун кучайтирилмоқда?
Тошкент метрополитени ҳар куни минглаб йўловчилар ҳаракатланадиган энг серқатнов жамоат транспорти турларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли бекатларда хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.
Қидирувдаги шахсларнинг метро бекатларида аниқланиши транспорт объектларидаги текширув ва назорат тадбирлари фақат тартиб учун эмас, балки қонундан яшириниб юрган шахсларни топишда ҳам муҳим роль ўйнашини кўрсатади.
Ушланганлар бўйича маълумот
Бекат
Шахс ҳақида маълумот
Қидирув сабаби
“Ўзгариш”
1978 йилда туғилган эркак
алимент тўлашдан бўйин товлаш
“Тошкент”
1985 йилда туғилган эркак
алимент тўлашдан бўйин товлаш
“Юнусобод”
21 ёшли фуқаро
ўғирлик бўйича қидирув
Ҳар уч ҳолатда ҳам шахслар тегишли тартибда расмийлаштирилиб, масъул идораларга топширилгани билдирилди.
Алиментдан бўйин товлаш ҳам жавобгарликка олиб келади
Алимент тўловлари фарзандларни моддий таъминлаш билан боғлиқ мажбурият ҳисобланади. Суд қарори ёки белгиланган тартибда юклатилган мажбуриятни бажармаслик шахс учун ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин.
Шу боис алиментдан бўйин товлаш оддий “оилавий масала” эмас. Бу бола ҳуқуқлари ва унинг моддий таъминоти билан боғлиқ жиддий масала ҳисобланади.
Тергов ва суд қарорларидан яшириниб бўлмайди
Қидирувда бўлган шахсларнинг метро бекатларида қўлга олиниши яна бир нарсани кўрсатади: ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар назорати фақат йўлларда ёки маҳаллаларда эмас, жамоат транспорти объектларида ҳам давом этмоқда.
Бугунги шароитда турли ахборот базалари ва тезкор текширувлар орқали қидирувдаги шахсларни аниқлаш имкониятлари кенгаймоқда. Яъни “кўринмай юравераман” режими энди анча қийинлашган.
Барча шахслар тегишли идораларга топширилди
Маълум қилинишича, Тошкент метрополитени бекатларида қўлга олинган уч нафар шахс кейинги қонуний чоралар кўрилиши учун тегишли органларга топширилган.
Ҳар бир ҳолат юзасидан якуний ҳуқуқий баҳо ваколатли органлар томонидан берилади.
Метродаги бу ҳолат жамоат жойларида хавфсизлик чоралари ва ҳуқуқ-тартибот назорати доимий равишда давом этаётганини яна бир бор кўрсатди.
…