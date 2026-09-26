Starlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади

·7·Техно
Starlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси Starlink интернетининг корпоратив мижозлар учун тезлигини 2026-йил охиригача 1 Гбит/с га яқинлаштиришни режалаштирмоқда.
  • Янги Performance Ген 3 терминали денгиз тарифлари учун юклаб олиш тезлигини ҳозирги 475 Мбит/с дан тахминан 950 Мбит/с гача оширади.
  • Ушбу янгиланиш V3 авлодидаги янги сунъий йўлдошлар ва Starship ракетаси ёрдамида фазога чиқариладиган йирик қурилмалар ҳисобига амалга оширилади.

SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети тезлигини корпоратив мижозлар учун деярли икки баравар оширишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиялар ва янгиланишлар эвазига фойдаланувчилар тез орада юқори тезликдаги уланишдан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 2026-йил охирига қадар Бусинесс Маритиме денгиз тарифидаги янги Performance Ген 3 терминали эгалари юклаб олиш тезлиги 1 Гбит/с га яқинлашадиган хизматдан баҳраманд бўлишлари мумкин. Ҳозирги вақтда Performance Кит терминали учун юклаб олиш тезлиги 475 Мбит/с гача, узатиш тезлиги эса 75 Мбит/с гача эканлиги белгиланган. Янгиланишдан сўнг ушбу кўрсаткич тахминан 950 Мбит/с гача кўтарилиши кутилмоқда.

Денгиз ва қуруқликдаги мижозлар учун янги имкониятлар

Мазкур юқори тезликдаги интернетни биринчилардан бўлиб Бусинесс Маритиме тарифларидан фойдаланувчи кемалар ва яхталар синовдан ўтказадилар. Ушбу ускунанинг нархи 2000 долларни ташкил этиб, 50 GB маълумотни ўз ичига олган база тарифи ойига 250 доллардан бошланади.

Қуруқликдаги фойдаланувчилар учун ҳам шундай тезликни ошириш жараёни 2027-йилда амалга оширилиши режалаштирилган. SpaceX орбитал гуруҳни босқичма-босқич янгилаш орқали ушбу имкониятлардан фойдаланиш доирасини кенгайтириб боришни мақсад қилган.

V3 авлодидаги сунъий йўлдошлар ва янги тарифлар

Ишлаш унумдорлигининг кескин ошишига асосий сабаб сифатида V3 авлодига мансуб янги авлод сунъий йўлдошлари кўрсатилмоқда. Улар амалдаги аппаратларга қараганда анча йирик бўлиб, Starship ракетаси ёрдамида фазога чиқарилади. Компания маълумотларига кўра, ушбу қурилмалар V2 авлоди билан солиштирганда умумий ўтказиш қобилиятини ўн бараварга яқин оширади, фойдаланувчи маълумотларини узатиш имкониятлари эса 24 бараваргача кенгайиши вада қилинмоқда.

Шунинг билан бирга, Starlink корпоратив тарифлар қаторини ҳам янгиламоқда. 1-декабрдан бошлаб Локал Приоритй ҳамда Глобал Приоритй режаларини Бусинесс План ва Глобал Бусинесс План деб ўзгартириш режалаштирилган. Айрим бозорларда, жумладан Буюк Британияда нархларни қайта кўриб чиқиш кутилмоқда. Шунингдек, Бусинесс План учун уй минтақасидан ташқарида фойдаланиш бўйича чекловлар киритилиши мумкин: хизматдан кетма-кет 30 кундан ортиқ фойдаланилганда қимматроқ глобал тарифга ўтиш талаб этилади.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияларИлон Маск
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади10 август 14:52Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум3 сентябр 14:20SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди27 август 20:29Starlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошладиStarlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошлади24 сентябр 13:55Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этади19 сентябр 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди