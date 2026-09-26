Starlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси Starlink интернетининг корпоратив мижозлар учун тезлигини 2026-йил охиригача 1 Гбит/с га яқинлаштиришни режалаштирмоқда.
- Янги Performance Ген 3 терминали денгиз тарифлари учун юклаб олиш тезлигини ҳозирги 475 Мбит/с дан тахминан 950 Мбит/с гача оширади.
- Ушбу янгиланиш V3 авлодидаги янги сунъий йўлдошлар ва Starship ракетаси ёрдамида фазога чиқариладиган йирик қурилмалар ҳисобига амалга оширилади.
SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети тезлигини корпоратив мижозлар учун деярли икки баравар оширишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиялар ва янгиланишлар эвазига фойдаланувчилар тез орада юқори тезликдаги уланишдан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 2026-йил охирига қадар Бусинесс Маритиме денгиз тарифидаги янги Performance Ген 3 терминали эгалари юклаб олиш тезлиги 1 Гбит/с га яқинлашадиган хизматдан баҳраманд бўлишлари мумкин. Ҳозирги вақтда Performance Кит терминали учун юклаб олиш тезлиги 475 Мбит/с гача, узатиш тезлиги эса 75 Мбит/с гача эканлиги белгиланган. Янгиланишдан сўнг ушбу кўрсаткич тахминан 950 Мбит/с гача кўтарилиши кутилмоқда.
Денгиз ва қуруқликдаги мижозлар учун янги имкониятларМазкур юқори тезликдаги интернетни биринчилардан бўлиб Бусинесс Маритиме тарифларидан фойдаланувчи кемалар ва яхталар синовдан ўтказадилар. Ушбу ускунанинг нархи 2000 долларни ташкил этиб, 50 GB маълумотни ўз ичига олган база тарифи ойига 250 доллардан бошланади.
Қуруқликдаги фойдаланувчилар учун ҳам шундай тезликни ошириш жараёни 2027-йилда амалга оширилиши режалаштирилган. SpaceX орбитал гуруҳни босқичма-босқич янгилаш орқали ушбу имкониятлардан фойдаланиш доирасини кенгайтириб боришни мақсад қилган.
V3 авлодидаги сунъий йўлдошлар ва янги тарифларИшлаш унумдорлигининг кескин ошишига асосий сабаб сифатида V3 авлодига мансуб янги авлод сунъий йўлдошлари кўрсатилмоқда. Улар амалдаги аппаратларга қараганда анча йирик бўлиб, Starship ракетаси ёрдамида фазога чиқарилади. Компания маълумотларига кўра, ушбу қурилмалар V2 авлоди билан солиштирганда умумий ўтказиш қобилиятини ўн бараварга яқин оширади, фойдаланувчи маълумотларини узатиш имкониятлари эса 24 бараваргача кенгайиши вада қилинмоқда.
Шунинг билан бирга, Starlink корпоратив тарифлар қаторини ҳам янгиламоқда. 1-декабрдан бошлаб Локал Приоритй ҳамда Глобал Приоритй режаларини Бусинесс План ва Глобал Бусинесс План деб ўзгартириш режалаштирилган. Айрим бозорларда, жумладан Буюк Британияда нархларни қайта кўриб чиқиш кутилмоқда. Шунингдек, Бусинесс План учун уй минтақасидан ташқарида фойдаланиш бўйича чекловлар киритилиши мумкин: хизматдан кетма-кет 30 кундан ортиқ фойдаланилганда қимматроқ глобал тарифга ўтиш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…