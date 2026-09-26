Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...

·3·Жамият
Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғона вилоятида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан 4 860 дона сибутрамин моддаси билан тўлдирилган оздирувчи қаҳва ва қўшимчаларни 65 миллион сўмга сотаётган савдогарлар қўлга олинди.
  • Мазкур маҳсулотлар таркибида қонунчиликда тақиқланган ва инсон саломатлигига жиддий хавф туғдирувчи «сибутрамин» моддаси мавжудлиги экспертиза томонидан тасдиқланган.

Фарғона вилояти ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аҳоли саломатлигига жиддий хавф солувчи, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний муомаласига қарши кенг кўламли тезкор тадбир ўтказилди. Махсус рейд давомида фуқаро таркибида инсон руҳияти ва танасига зарар етказувчи кучли моддалар бўлган 4 турдаги оздирувчи қаҳва маҳсулотлари ҳамда биологик фаол қўшимчаларни (БАД) жами 65 миллион сўмга сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Тезкор тадбир давомида ушбу ноқонуний занжирга алоқадор бўлган хорижий давлат фуқароси ҳам гумонланувчи тариқасида ушланган. Экспертизанинг расмий хулосасига кўра, мусодара қилинган нақд 4 860 дона қаҳва ва қўшимчалар таркибида қонунчилик билан муомаласи қатъий чекланган, хавфли «сибутрамин» моддаси мавжудлиги тўлиқ тасдиқланди. Оғир оқибатларни келтириб чиқарувчи ушбу ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

«4 860 дона маҳсулот, 65 миллион сўм ва сибутрамин фожиаси»: Тезкор рейднинг 5 та асосий нуқтаси

Фарғонадаги шов-шувли жиноят ишидан энг муҳим расмий фактлар:

  • Қўлга олиш лаҳзаси: Гумонланувчи 65 миллион сўмлик ноқонуний маҳсулотни сотаётган пайтда ушланди;

  • Хорижлик шерикнинг фош бўлиши: Жиноий схема ичида хорижий давлат фуқароси ҳам борлиги аниқланиб, ҳибсга олинди;

  • 4 860 дона хавфли қаҳва: Олиб қўйилган 4 турдаги маҳсулотларнинг умумий ҳажми минглаб донани ташкил этди;

  • Сибутрамин моддаси тасдиқланди: Экспертиза текшируви дори воситалари ва қаҳваларда кучли таъсир қилувчи токсик модда борлигини исботлади;

  • Жиноят иши ва тергов: Гумонланувчиларга нисбатан жиноий жавобгарлик белгиланиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Олиб қўйилган маҳсулотлар таснифи ва хавф кўрсаткичлари таққоси

Тезкор тадбирда мусодара қилинган воситалар ва экспертиза хулосаси жадвали:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Расмий қайд этилган маълумотлар ва фактлар

Жиноят содир этилган ҳудуд

Фарғона вилояти (Тезкор тадбир давомида)

Қўлга олинган шахслар мақоми

Маҳаллий фуқаро ва чет давлат фуқароси

Ноқонуний битим суммаси

65 000 000 сўм нақд пул

Мусодара қилинган маҳсулот ҳажми

4 турдаги 4 860 дона қаҳва ва коллаген/қўшимчалар

Аниқланган хавфли модда

«Сибутрамин» (Кучли таъсир қилувчи кимёвий модда)

Келтириб чиқарувчи оқибатлари

Юрак хасталиклари, инсульт, руҳий қарамлик ва босим ошиши

Ҳуқуқий чора ва мақоми

Жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

Тиббий ва криминалистик экспертиза: Нега сибутраминли қаҳвалар ўта хавфли?

Токсикологлар, кардиологлар ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:

  • «Оздириш иллюзияси ва юракка зарба»: Сибутрамин марказий асаб тизимига бевосита таъсир қилиб, иштаҳани сунъий равишда бўғади; бироқ унинг бадали жуда оғир — юрак уришини тезлаштиради, қон босимини кескин оширади ҳамда инфаркт ва инсульт хавфини бир неча баробарга кўпайтиради;

  • «Табиий қаҳва» ниқоби остидаги ёлғон: Ишлаб чиқарувчилар ва сотқичлар маҳсулотни гўёки «100% табиий ўсимликлардан иборат қаҳва» сифатида реклама қилади; аслида эса унга қўшилган синтетик сибутрамин танани ич-ичидан емириб, оғир психоз ва уйқусизликка сабаб бўлади;

  • Қора бозор ва контрабанда занжири: Хориж фуқаросининг бу ишга аралашгани ушбу заҳарли маҳсулотларнинг чегара оша ноқонуний каналлар орқали олиб кирилаётганини кўрсатади; бундай ҳолатларнинг олдини олиш жамият генофондини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Сизнингча, ижтимоий тармоқларда осон ва тез озиш ваъдаси билан сотилаётган турли қаҳва ҳамда дамламаларни тўлиқ тақиқлаш вақти келдими? Инсонлар ўз соғлиғини хавф остига қўйиб бундай воситаларни харид қилишига нима сабаб бўлмоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингиз заҳарли маҳсулотлар қурбони бўлмаслиги учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!

Фарғона вилоятисибутраминконтрабанда қаҳваноқонуний БАД
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди19 август 12:26Намангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушландиНамангандаги тезкор тадбирларда 6 нафар қидирувдаги шахс ушландиБугун 17:382,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқариладиБугун 16:49Россияда оғир аҳволда қолган Бахтиёр Мўминов ҳақида аниқлик киритилдиРоссияда оғир аҳволда қолган Бахтиёр Мўминов ҳақида аниқлик киритилдиБугун 15:11Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиТошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиБугун 15:09Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиБугун 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)