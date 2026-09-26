Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғона вилоятида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан 4 860 дона сибутрамин моддаси билан тўлдирилган оздирувчи қаҳва ва қўшимчаларни 65 миллион сўмга сотаётган савдогарлар қўлга олинди.
- Мазкур маҳсулотлар таркибида қонунчиликда тақиқланган ва инсон саломатлигига жиддий хавф туғдирувчи «сибутрамин» моддаси мавжудлиги экспертиза томонидан тасдиқланган.
Фарғона вилояти ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аҳоли саломатлигига жиддий хавф солувчи, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний муомаласига қарши кенг кўламли тезкор тадбир ўтказилди. Махсус рейд давомида фуқаро таркибида инсон руҳияти ва танасига зарар етказувчи кучли моддалар бўлган 4 турдаги оздирувчи қаҳва маҳсулотлари ҳамда биологик фаол қўшимчаларни (БАД) жами 65 миллион сўмга сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Тезкор тадбир давомида ушбу ноқонуний занжирга алоқадор бўлган хорижий давлат фуқароси ҳам гумонланувчи тариқасида ушланган. Экспертизанинг расмий хулосасига кўра, мусодара қилинган нақд 4 860 дона қаҳва ва қўшимчалар таркибида қонунчилик билан муомаласи қатъий чекланган, хавфли «сибутрамин» моддаси мавжудлиги тўлиқ тасдиқланди. Оғир оқибатларни келтириб чиқарувчи ушбу ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
«4 860 дона маҳсулот, 65 миллион сўм ва сибутрамин фожиаси»: Тезкор рейднинг 5 та асосий нуқтаси
Фарғонадаги шов-шувли жиноят ишидан энг муҳим расмий фактлар:
Қўлга олиш лаҳзаси: Гумонланувчи 65 миллион сўмлик ноқонуний маҳсулотни сотаётган пайтда ушланди;
Хорижлик шерикнинг фош бўлиши: Жиноий схема ичида хорижий давлат фуқароси ҳам борлиги аниқланиб, ҳибсга олинди;
4 860 дона хавфли қаҳва: Олиб қўйилган 4 турдаги маҳсулотларнинг умумий ҳажми минглаб донани ташкил этди;
Сибутрамин моддаси тасдиқланди: Экспертиза текшируви дори воситалари ва қаҳваларда кучли таъсир қилувчи токсик модда борлигини исботлади;
Жиноят иши ва тергов: Гумонланувчиларга нисбатан жиноий жавобгарлик белгиланиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Олиб қўйилган маҳсулотлар таснифи ва хавф кўрсаткичлари таққоси
Тезкор тадбирда мусодара қилинган воситалар ва экспертиза хулосаси жадвали:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Расмий қайд этилган маълумотлар ва фактлар
Жиноят содир этилган ҳудуд
Фарғона вилояти (Тезкор тадбир давомида)
Қўлга олинган шахслар мақоми
Маҳаллий фуқаро ва чет давлат фуқароси
Ноқонуний битим суммаси
65 000 000 сўм нақд пул
Мусодара қилинган маҳсулот ҳажми
4 турдаги 4 860 дона қаҳва ва коллаген/қўшимчалар
Аниқланган хавфли модда
«Сибутрамин» (Кучли таъсир қилувчи кимёвий модда)
Келтириб чиқарувчи оқибатлари
Юрак хасталиклари, инсульт, руҳий қарамлик ва босим ошиши
Ҳуқуқий чора ва мақоми
Жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Тиббий ва криминалистик экспертиза: Нега сибутраминли қаҳвалар ўта хавфли?
Токсикологлар, кардиологлар ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:
«Оздириш иллюзияси ва юракка зарба»: Сибутрамин марказий асаб тизимига бевосита таъсир қилиб, иштаҳани сунъий равишда бўғади; бироқ унинг бадали жуда оғир — юрак уришини тезлаштиради, қон босимини кескин оширади ҳамда инфаркт ва инсульт хавфини бир неча баробарга кўпайтиради;
«Табиий қаҳва» ниқоби остидаги ёлғон: Ишлаб чиқарувчилар ва сотқичлар маҳсулотни гўёки «100% табиий ўсимликлардан иборат қаҳва» сифатида реклама қилади; аслида эса унга қўшилган синтетик сибутрамин танани ич-ичидан емириб, оғир психоз ва уйқусизликка сабаб бўлади;
Қора бозор ва контрабанда занжири: Хориж фуқаросининг бу ишга аралашгани ушбу заҳарли маҳсулотларнинг чегара оша ноқонуний каналлар орқали олиб кирилаётганини кўрсатади; бундай ҳолатларнинг олдини олиш жамият генофондини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.
Сизнингча, ижтимоий тармоқларда осон ва тез озиш ваъдаси билан сотилаётган турли қаҳва ҳамда дамламаларни тўлиқ тақиқлаш вақти келдими? Инсонлар ўз соғлиғини хавф остига қўйиб бундай воситаларни харид қилишига нима сабаб бўлмоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингиз заҳарли маҳсулотлар қурбони бўлмаслиги учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…