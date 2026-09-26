Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказди

·1·Жамият
Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказди

Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманида Gentra автомобили ва велосипед иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳодиса оқибатида велосипедчи енгил тан жароҳати олган.

Тошкент шаҳар ЙҲХБ маълумотига кўра, воқеа 25 сентябрь куни соат 17:05 да Гулсанам кўчасида қайд этилган.

Маълум бўлишича, йўлда ҳаракатланаётган велосипедчи 1966 йилда туғилган А.М. бошқарувидаги Gentra автомобили билан тўқнашиб кетган.

Ҳодиса натижасида велосипедчи енгил тан жароҳати олган. Унга воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.

Айни пайтда мазкур йўл-транспорт ҳодисасининг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ ходимлари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

GentraЙҲХБТошкентвелосипед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этди10 август 05:59Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариСохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлари19 июн 23:09Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилди2 август 01:58Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этди31 июл 14:53Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлдиАнгренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди24 июл 09:45Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилди1 июл 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ