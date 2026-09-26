Россияда оғир аҳволда қолган Бахтиёр Мўминов ҳақида аниқлик киритилди

·12·Жамият
Россияда оғир аҳволда қолган Бахтиёр Мўминов ҳақида аниқлик киритилди

Ижтимоий тармоқларда Россияда оғир аҳволда қолган ва ўзини Наманган вилоятидан эканини айтган Бахтиёр Мўминов акс этган видео тарқалди. Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Миграция агентлиги расмий муносабат билдирди.

Маълум бўлишича, воқеага ойдинлик киритиш мақсадида Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонаси ҳамда Ўзбекистоннинг Ростов-Дон шаҳридаги Бош консулхонаси вакиллари воқеа жойига борган.

Ўрганишлар давомида Бахтиёр Мўминов 1990 йилларда оиласи билан Россияга кўчиб кетгани маълум бўлган. Кейинчалик у Россия фуқаролигини олган.

Шунингдек, видеода акс этган шахснинг Россия фуқароси экани ушбу давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан ҳам тасдиқланган. Унинг яқин қариндошлари ҳам Россия фуқаролари экани аниқланган.

Миграция агентлиги хорижда турли оғир вазиятларга тушиб қолган Ўзбекистон фуқароларига ўз ваколатлари доирасида амалий ёрдам кўрсатишини маълум қилди.

Бундай ҳолатларга дуч келган фуқаролар Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари ва консуллик муассасаларига ҳам мурожаат қилиши мумкин.

Бахтиёр МўминовЎзбекистон Миграция агентлигиРостов-Дон консулхонасиНаманган вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?13 сентябр 18:403 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув7 сентябр 06:56Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)3 июн 13:33Россияда оғир аҳволда қолган етти бола ватанига қайтарилдиРоссияда оғир аҳволда қолган етти бола ватанига қайтарилди24 апрел 20:48Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиТошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиБугун 15:09Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиБугун 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ