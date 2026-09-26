Россияда оғир аҳволда қолган Бахтиёр Мўминов ҳақида аниқлик киритилди
Ижтимоий тармоқларда Россияда оғир аҳволда қолган ва ўзини Наманган вилоятидан эканини айтган Бахтиёр Мўминов акс этган видео тарқалди. Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Миграция агентлиги расмий муносабат билдирди.
Маълум бўлишича, воқеага ойдинлик киритиш мақсадида Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонаси ҳамда Ўзбекистоннинг Ростов-Дон шаҳридаги Бош консулхонаси вакиллари воқеа жойига борган.
Ўрганишлар давомида Бахтиёр Мўминов 1990 йилларда оиласи билан Россияга кўчиб кетгани маълум бўлган. Кейинчалик у Россия фуқаролигини олган.
Шунингдек, видеода акс этган шахснинг Россия фуқароси экани ушбу давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан ҳам тасдиқланган. Унинг яқин қариндошлари ҳам Россия фуқаролари экани аниқланган.
Миграция агентлиги хорижда турли оғир вазиятларга тушиб қолган Ўзбекистон фуқароларига ўз ваколатлари доирасида амалий ёрдам кўрсатишини маълум қилди.
Бундай ҳолатларга дуч келган фуқаролар Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари ва консуллик муассасаларига ҳам мурожаат қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…