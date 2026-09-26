Оддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дастурчи Метт Бирчлер iPhone 18 Proнинг узоқ муддатли унумдорлигини газланган сув банкаси ёрдамида 25 фоизга оширди.
- Совутишсиз синовларда процессорнинг қизиб кетиши туфайли унумдорлик пасайган бўлса, совутилган қурилма эса юқори самарадорликни узоқроқ сақлаб қолди.
- Бу тажриба мобил процессорларнинг ҳақиқий салоҳияти термал чекловлар билан боғлиқлигини кўрсатди.
Замонавий смартфонлар тобора кучайиб бораётган бир пайтда, уларнинг узоқ муддатли юкламалардаги самарадорлиги кўпинча қизиб кетиш муаммосига дуч келади. Ixbt.com маълумотларига кўра, дастурчи ва энтузиаст Метт Бирчлер ўтказган ноодатий тажриба шуни кўрсатдики, қўшимча ташқи совутиш флагман қурилмаларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши мумкин. У махсус кулерлар ўрнига оддий совуқ газланган сув банкасидан фойдаланган ҳолда iPhone 18 Pro моделининг узоқ муддатли унумдорлигини 25 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажриба давомида мутахассис Apple A20 Pro процессорининг имкониятларини синовдан ўтказди. Асосий вазифа сифатида мураккаб ва узоқ давом этадиган транскрипция жараёни танланди. Дастлабки синовлар ҳеч қандай қўшимча совутиш чораларисиз амалга оширилди. Натижага кўра, биринчи ишга тушириш вақтида iPhone 18 Pro сониясига 447,9 та сўзни қайта ишлаган бўлса, кетма-кет такрорланган жараёнлардан сўнг кўрсаткичлар кескин тушиб кета бошлади.
Тротлинг ва иссиқлик муаммосиМаълум бўлишича, тахминан еттинчидан йигирманчи уринишгача бўлган оралиқда ишлаш тезлиги сониясига 320 сўз атрофида турғунлашган. Бунинг асосий сабаби юқори интенсив юклама вақтида процессорнинг қизиб кетиши ҳамда тротлинг механизмининг фаоллашишидир. Қурилма ички қисмларнинг ҳароратини хавфсиз чегараларда сақлаб қолиш ва қизиб кетишнинг олдини олиш учун автоматик равишда частоталарни пасайтиришга мажбур бўлади.
Ушбу муаммонинг олдини олиш учун Метт Бирчлер музлаткичдан янги чиқарилган совуқ Ла Кроих газланган сув банкасини олиб, уни бевосита iPhone 18 Pro смартфонининг орқа панелига қўйди. Шундан сўнг у дастлабки 20 та тестдан иборат серияни қайтадан бошлади. Қизиғи шундаки, биринчи сиклдаги натижа совутишсиз ҳолатдагидан бироз пастроқ чиқди — 429,5 сўз секундига.
Самарадорликнинг барқарорлигиБироқ кейинги ишга туширишларда совутилган гаджет ўзининг юқори унумдорлигини анча узоқроқ сақлаб қола олди. Бутун синов серияси давомида ўртача кўрсаткич сониясига 400,4 сўзни ташкил этди. Қизиб кетган қурилманинг аввалги натижалари билан солиштирганда, бу тахминан 25 фоизлик ўсишни кўрсатади.
Мазкур тажриба шуни тасдиқладики, Apple A20 Pro процессори агар кераксиз қизишдан ҳимоя қилинса, узоқ давом этувчи оғир ҳисоб-китоблар ва вазифаларни бажаришда сезиларли даражада тезроқ ва барқарор ишлай олади. Гарчи бундай усул кундалик ҳаётда ноқулай бўлса-да, у мобил процессорларнинг ҳақиқий салоҳияти айнан термал чекловларга бориб тақалишини яққол кўрсатиб берди.
Изоҳлар 0
…