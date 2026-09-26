Оддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширди

·41·Техно
Оддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дастурчи Метт Бирчлер iPhone 18 Proнинг узоқ муддатли унумдорлигини газланган сув банкаси ёрдамида 25 фоизга оширди.
  • Совутишсиз синовларда процессорнинг қизиб кетиши туфайли унумдорлик пасайган бўлса, совутилган қурилма эса юқори самарадорликни узоқроқ сақлаб қолди.
  • Бу тажриба мобил процессорларнинг ҳақиқий салоҳияти термал чекловлар билан боғлиқлигини кўрсатди.

Замонавий смартфонлар тобора кучайиб бораётган бир пайтда, уларнинг узоқ муддатли юкламалардаги самарадорлиги кўпинча қизиб кетиш муаммосига дуч келади. Ixbt.com маълумотларига кўра, дастурчи ва энтузиаст Метт Бирчлер ўтказган ноодатий тажриба шуни кўрсатдики, қўшимча ташқи совутиш флагман қурилмаларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши мумкин. У махсус кулерлар ўрнига оддий совуқ газланган сув банкасидан фойдаланган ҳолда iPhone 18 Pro моделининг узоқ муддатли унумдорлигини 25 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажриба давомида мутахассис Apple A20 Pro процессорининг имкониятларини синовдан ўтказди. Асосий вазифа сифатида мураккаб ва узоқ давом этадиган транскрипция жараёни танланди. Дастлабки синовлар ҳеч қандай қўшимча совутиш чораларисиз амалга оширилди. Натижага кўра, биринчи ишга тушириш вақтида iPhone 18 Pro сониясига 447,9 та сўзни қайта ишлаган бўлса, кетма-кет такрорланган жараёнлардан сўнг кўрсаткичлар кескин тушиб кета бошлади.

Тротлинг ва иссиқлик муаммоси

Маълум бўлишича, тахминан еттинчидан йигирманчи уринишгача бўлган оралиқда ишлаш тезлиги сониясига 320 сўз атрофида турғунлашган. Бунинг асосий сабаби юқори интенсив юклама вақтида процессорнинг қизиб кетиши ҳамда тротлинг механизмининг фаоллашишидир. Қурилма ички қисмларнинг ҳароратини хавфсиз чегараларда сақлаб қолиш ва қизиб кетишнинг олдини олиш учун автоматик равишда частоталарни пасайтиришга мажбур бўлади.

Ушбу муаммонинг олдини олиш учун Метт Бирчлер музлаткичдан янги чиқарилган совуқ Ла Кроих газланган сув банкасини олиб, уни бевосита iPhone 18 Pro смартфонининг орқа панелига қўйди. Шундан сўнг у дастлабки 20 та тестдан иборат серияни қайтадан бошлади. Қизиғи шундаки, биринчи сиклдаги натижа совутишсиз ҳолатдагидан бироз пастроқ чиқди — 429,5 сўз секундига.

Самарадорликнинг барқарорлиги

Бироқ кейинги ишга туширишларда совутилган гаджет ўзининг юқори унумдорлигини анча узоқроқ сақлаб қола олди. Бутун синов серияси давомида ўртача кўрсаткич сониясига 400,4 сўзни ташкил этди. Қизиб кетган қурилманинг аввалги натижалари билан солиштирганда, бу тахминан 25 фоизлик ўсишни кўрсатади.

Мазкур тажриба шуни тасдиқладики, Apple A20 Pro процессори агар кераксиз қизишдан ҳимоя қилинса, узоқ давом этувчи оғир ҳисоб-китоблар ва вазифаларни бажаришда сезиларли даражада тезроқ ва барқарор ишлай олади. Гарчи бундай усул кундалик ҳаётда ноқулай бўлса-да, у мобил процессорларнинг ҳақиқий салоҳияти айнан термал чекловларга бориб тақалишини яққол кўрсатиб берди.

iPhoneAppleПроцессорТехнологияТажриба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple омборларида миллиард долларлик процессорлар қолиб кетдиApple омборларида миллиард долларлик процессорлар қолиб кетди7 август 01:27iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди17 сентябр 11:25iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди17 сентябр 10:26Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетди10 сентябр 18:22Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаApple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқда10 сентябр 01:56Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этди9 сентябр 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди