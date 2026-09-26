Улуғбек Раҳматуллаев: "Мендан телевидение хафа" (видео)

·0·Маданият
Улуғбек Раҳматуллаев: "Мендан телевидение хафа" (видео)

Хонанда Улуғбек Раҳматуллаев интервюларидан бирида оиласи ҳақида кўп гапирмаслиги ва яқинларини оммага кўрсатмаслиги сабабини тушунтирди.

Суҳбат давомида хонанда бу борада айрим телеканаллар ҳам ранжиганини айтди.

“Мендан телевидение хафа. Нафақат бу канал, бошқаси ҳам. Чунки ижодкорлар орасида 'битта сиз оилангизни олиб чиқмайсиз, фарзандларингизни кўрсатмайсиз', дейишади. Худога шукр, Аллоҳ менга жуда ҳам чиройли, гўзал турмуш ўртоқ, шириндан-шакар фарзандлар берган. Онам бор, отам бор. Мен инсон сифатида бахтли одамман.

Лекин буларни эфирга олиб чиқиш — менинг назаримда, мен учун нотўғри. Шунинг учун баъзи нарсалар ҳақида гапиришни хоҳламайман.

Шунақа одамлар бор: оиласидаги диванидан тортиб, музлаткичида нима еяётганигача, туфлисининг неча пул турганигача кўрсатади. Ёки бировнинг самолётида ўтириб, 'бу менинг самолётим', деб пиар қиладиганлар бор. Мен улар қаторида эмасман”, — деди Улуғбек Раҳматуллаев.

Хонанда УлуғбекУлуғбек РаҳматуллаевТелеканалларИнтервью
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқлади17 июн 16:12Машҳур турк актёрлари Тошкентда: Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел мухлислар билан учрашдиМашҳур турк актёрлари Тошкентда: Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел мухлислар билан учрашдиБугун 15:14Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бугун 14:11Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)Бугун 10:56Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Кеча 20:42"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?Кеча 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ