Улуғбек Раҳматуллаев: "Мендан телевидение хафа" (видео)
Хонанда Улуғбек Раҳматуллаев интервюларидан бирида оиласи ҳақида кўп гапирмаслиги ва яқинларини оммага кўрсатмаслиги сабабини тушунтирди.
Суҳбат давомида хонанда бу борада айрим телеканаллар ҳам ранжиганини айтди.
“Мендан телевидение хафа. Нафақат бу канал, бошқаси ҳам. Чунки ижодкорлар орасида 'битта сиз оилангизни олиб чиқмайсиз, фарзандларингизни кўрсатмайсиз', дейишади. Худога шукр, Аллоҳ менга жуда ҳам чиройли, гўзал турмуш ўртоқ, шириндан-шакар фарзандлар берган. Онам бор, отам бор. Мен инсон сифатида бахтли одамман.
Лекин буларни эфирга олиб чиқиш — менинг назаримда, мен учун нотўғри. Шунинг учун баъзи нарсалар ҳақида гапиришни хоҳламайман.
Шунақа одамлар бор: оиласидаги диванидан тортиб, музлаткичида нима еяётганигача, туфлисининг неча пул турганигача кўрсатади. Ёки бировнинг самолётида ўтириб, 'бу менинг самолётим', деб пиар қиладиганлар бор. Мен улар қаторида эмасман”, — деди Улуғбек Раҳматуллаев.
Изоҳлар 0
…