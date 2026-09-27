Тошкентда мотоцикл учта транспорт иштирокида аварияга учради

·10·Жамият
Тошкентда мотоцикл учта транспорт иштирокида аварияга учради

Тошкент шаҳри Миробод туманида мотоцикл, GAZ-5312 ва KIA K5 иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Авария оқибатида мотоцикл бошқарган 21 ёшли йигит вафот этди.

Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ маълумотига кўра, воқеа 25 сентябрь куни соат 22:45 да Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг 83-мактаб қаршисидаги қисмида юз берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2005 йилда туғилган Ж.Ш. мотоциклда ҳаракатланиб кетаётганда оралиқ масофани сақламаган. Натижада у ўзи билан бир йўналишда ҳаракатланган, 1994 йилда туғилган Т.Л. бошқарувидаги GAZ-5312 русумли транспорт воситасига бориб урилган.

Тўқнашувдан сўнг мотоцикл ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, қарама-қарши томондан келаётган 2001 йилда туғилган Ш.С. бошқарувидаги KIA K5 автомобили билан ҳам тўқнашган.

Йўл-транспорт ҳодисаси натижасида мотоцикл ҳайдовчисига воқеа жойида биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатилган. Шунга қарамай, у шифохонанинг жонлантириш бўлимида вафот этган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси тегишли бандлари билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Миробод туманиМотоцикл авариясиGAZ-5312KIA K5
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида мотоцикл ҳайдовчиси 15 ёшли қизни уриб юбордиТошкент вилоятида мотоцикл ҳайдовчиси 15 ёшли қизни уриб юборди16 май 13:08Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетди4 июл 11:30Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)3 август 07:56Олмалиқда тунги фожиа: 15 ёшли қиз мотоцикл остида қолдиОлмалиқда тунги фожиа: 15 ёшли қиз мотоцикл остида қолди16 май 13:32Олмалиқда оғир ЙТҲда оёқлари узилиб кетган қизнинг аҳволи ҳақида маълумот берилдиОлмалиқда оғир ЙТҲда оёқлари узилиб кетган қизнинг аҳволи ҳақида маълумот берилди19 май 14:00Маданият ходими Ўткир Тоҳиров 85 ёшида вафот этдиМаданият ходими Ўткир Тоҳиров 85 ёшида вафот этдиБугун 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)