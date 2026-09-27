Тошкентда мотоцикл учта транспорт иштирокида аварияга учради
Тошкент шаҳри Миробод туманида мотоцикл, GAZ-5312 ва KIA K5 иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Авария оқибатида мотоцикл бошқарган 21 ёшли йигит вафот этди.
Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ маълумотига кўра, воқеа 25 сентябрь куни соат 22:45 да Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг 83-мактаб қаршисидаги қисмида юз берган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2005 йилда туғилган Ж.Ш. мотоциклда ҳаракатланиб кетаётганда оралиқ масофани сақламаган. Натижада у ўзи билан бир йўналишда ҳаракатланган, 1994 йилда туғилган Т.Л. бошқарувидаги GAZ-5312 русумли транспорт воситасига бориб урилган.
Тўқнашувдан сўнг мотоцикл ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, қарама-қарши томондан келаётган 2001 йилда туғилган Ш.С. бошқарувидаги KIA K5 автомобили билан ҳам тўқнашган.
Йўл-транспорт ҳодисаси натижасида мотоцикл ҳайдовчисига воқеа жойида биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатилган. Шунга қарамай, у шифохонанинг жонлантириш бўлимида вафот этган.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси тегишли бандлари билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…