Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетди

·0·Жамият
Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетди

Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида бир неча автомобиль иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, аварияга Howo юк машинаси тормоз тизимидаги носозлик сабаб бўлган.

Ҳодиса оқибатида бир қатор машиналар тўқнашган, йўл четида турган пиёда ҳам жабрланган.

Ҳодиса кундузи содир бўлган

Қашқадарё вилояти ЙҲХБ маълумотига кўра, ЙТҲ 3 июль куни соат 14:30 атрофида Шаҳрисабз туманида юз берган.

Howo русумли юк машинаси тормоз тизимида носозлик келиб чиқиши натижасида ҳаракат йўналишидаги жами 9 та автомобилни уриб юборган.

Бир нечта машина ўзаро тўқнашган

Авария оқибатида қуйидаги автомобиллар тўқнашувга учраган:

  • 2 та Lacetti;

  • Tracker-2;

  • Nexia-1;

  • Nexia-3;

  • Matiz;

  • Damas;

  • Spark.

Кучли тўқнашувдан кейин Nexia-1 ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, йўл четида турган пиёдани уриб юборган.

Пиёдага тиббий ёрдам кўрсатилди

Ҳодиса жойига тиббиёт ходимлари етиб келиб, жабрланган пиёдага зарур ёрдам кўрсатган.

Унинг ҳозирги аҳволи бўйича қўшимча маълумот берилмаган.

Суриштирув ишлари бошланди

Айни пайтда Қашқадарё вилояти ЙҲХБ ходимлари томонидан ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Аварияга юк машинасидаги техник носозлик қай даражада сабаб бўлгани текширувлардан сўнг маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Бугун, 10:17Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Кеча, 20:48Тошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиТошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиКеча, 20:05«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портлади«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портладиКеча, 17:42Яккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиЯккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиКеча, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди