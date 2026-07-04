Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетди
Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида бир неча автомобиль иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, аварияга Howo юк машинаси тормоз тизимидаги носозлик сабаб бўлган.
Ҳодиса оқибатида бир қатор машиналар тўқнашган, йўл четида турган пиёда ҳам жабрланган.
Ҳодиса кундузи содир бўлган
Қашқадарё вилояти ЙҲХБ маълумотига кўра, ЙТҲ 3 июль куни соат 14:30 атрофида Шаҳрисабз туманида юз берган.
Howo русумли юк машинаси тормоз тизимида носозлик келиб чиқиши натижасида ҳаракат йўналишидаги жами 9 та автомобилни уриб юборган.
Бир нечта машина ўзаро тўқнашган
Авария оқибатида қуйидаги автомобиллар тўқнашувга учраган:
2 та Lacetti;
Tracker-2;
Nexia-1;
Nexia-3;
Matiz;
Damas;
Spark.
Кучли тўқнашувдан кейин Nexia-1 ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, йўл четида турган пиёдани уриб юборган.
Пиёдага тиббий ёрдам кўрсатилди
Ҳодиса жойига тиббиёт ходимлари етиб келиб, жабрланган пиёдага зарур ёрдам кўрсатган.
Унинг ҳозирги аҳволи бўйича қўшимча маълумот берилмаган.
Суриштирув ишлари бошланди
Айни пайтда Қашқадарё вилояти ЙҲХБ ходимлари томонидан ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Аварияга юк машинасидаги техник носозлик қай даражада сабаб бўлгани текширувлардан сўнг маълум бўлади.
…