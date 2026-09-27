Маданият ходими Ўткир Тоҳиров 85 ёшида вафот этди
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, “Меҳнат шуҳрати” ордени соҳиби Ўткир Дадақўзиевич Тоҳиров 85 ёшида оламдан ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги маълум қилди.
Ўткир Тоҳиров 1941 йил 1 август куни Тошкент шаҳрида туғилган. У қарийб 60 йил давом этган меҳнат фаолияти давомида мамлакат маданияти ва санъати ривожига ўз ҳиссасини қўшган.
Фаолияти давомида у маданият уйлари ва истироҳат боғларида бадиий раҳбар, Ўзбекистон телерадиокомпаниясида бадиий жамоалар инструктори, туман маданият бўлими мудири ҳамда театр директори каби лавозимларда ишлаган.
Ўткир Тоҳировнинг профессионал фаолиятида Республика халқ ижодиёти ва маданий-маърифий ишлар илмий-методик марказидаги фаолияти алоҳида ўрин эгаллайди. У 1979–2014 йилларда ушбу марказ директорининг ўринбосари сифатида ишлаб, халқ ижодиётини ривожлантириш, маданий-маърифий тадбирларни такомиллаштириш ва соҳа мутахассисларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилган.
Унинг маданият соҳасидаги кўп йиллик фаолияти давлат томонидан муносиб баҳоланиб, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими фахрий унвони ҳамда “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланган.
Маданият вазирлиги марҳумнинг вафоти муносабати билан унинг оила аъзолари, яқинлари, шогирдлари ва ҳамкасбларига ҳамдардлик билдирган.
Изоҳлар 0
…