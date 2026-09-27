Маданият ходими Ўткир Тоҳиров 85 ёшида вафот этди

·2·Жамият
Маданият ходими Ўткир Тоҳиров 85 ёшида вафот этди

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, “Меҳнат шуҳрати” ордени соҳиби Ўткир Дадақўзиевич Тоҳиров 85 ёшида оламдан ўтди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги маълум қилди.

Ўткир Тоҳиров 1941 йил 1 август куни Тошкент шаҳрида туғилган. У қарийб 60 йил давом этган меҳнат фаолияти давомида мамлакат маданияти ва санъати ривожига ўз ҳиссасини қўшган.

Фаолияти давомида у маданият уйлари ва истироҳат боғларида бадиий раҳбар, Ўзбекистон телерадиокомпаниясида бадиий жамоалар инструктори, туман маданият бўлими мудири ҳамда театр директори каби лавозимларда ишлаган.

Ўткир Тоҳировнинг профессионал фаолиятида Республика халқ ижодиёти ва маданий-маърифий ишлар илмий-методик марказидаги фаолияти алоҳида ўрин эгаллайди. У 1979–2014 йилларда ушбу марказ директорининг ўринбосари сифатида ишлаб, халқ ижодиётини ривожлантириш, маданий-маърифий тадбирларни такомиллаштириш ва соҳа мутахассисларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилган.

Унинг маданият соҳасидаги кўп йиллик фаолияти давлат томонидан муносиб баҳоланиб, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими фахрий унвони ҳамда “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланган.

Маданият вазирлиги марҳумнинг вафоти муносабати билан унинг оила аъзолари, яқинлари, шогирдлари ва ҳамкасбларига ҳамдардлик билдирган.

Ўткир Дадақўзиевич ТоҳировМаданият вазирлигиМеҳнат шуҳратиРеспублика халқ ижодиёти ва маданий-маърифий ишлар илмий-методик маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олди21 сентябр 18:21Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиМаданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашди10 июл 22:27Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинландиЯнги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди21 август 18:21Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиҚашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиБугун 08:59Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этдиОҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этдиБугун 03:43Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олдиНамангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олдиКеча 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)