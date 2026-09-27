Самарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоланди

·0·Жамият
Самарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанд вилояти Тойлоқ туманида васийликдаги 8 ва 6 ёшли опа-сингилга мунтазам зўравонлик қилган аёл жазоланди.
  • Аёл болаларни уй юмушларига мажбурлаб, уларга қўл кўтаргани ҳамда уларнинг танасида енгил тан жароҳатлари аниқлангани судда исботланди.
  • Суд-тиббий экспертизаси натижасида аниқланган жароҳатлар ва аёлнинг ўзи томонидан тасдиқланган видеотасвирлар асосида аёл Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан айбли деб топилди.

Самарқанд вилояти Тойлоқ туманида васийлигида бўлган икки нафар вояга етмаган қизга мунтазам равишда зўравонлик қилган аёлга суд ҳукми ўқилди. У болаларни уй юмушларига мажбурлагани ва уларга қўл кўтаргани аниқланган.

Суд ҳужжатларига кўра, 8 ва 6 ёшли опа-сингил 2025 йил 24 сентябрда “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази қарори билан мазкур аёл васийлигига берилган.

Маълум бўлишича, қизларнинг онаси судланувчи билан бир маҳаллада яшаган ва улар узоқ йиллардан буён таниш бўлган. 2021 йилда аёлнинг эри уни уйдан ҳайдаб юборгач, у икки фарзанди билан судланувчининг хонадонида яшай бошлаган.

2025 йил сентябрь ойида эса болаларнинг онаси ишлаш мақсадида Туркияга кетган ва қизларини шу ерда қолдирган. Судда маълум бўлишича, она хорижга кетганидан кейин васий аёлнинг болаларга муносабати ўзгарган.

Қизлардан бири судда аёл уларнинг айтганини қилмаган пайтда уларга қўл кўтарганини айтган. Судланувчининг ўзи ҳам болаларни туртиб, йиғлаётган пайтларини видеога олгани ва ушбу тасвирларни уларнинг хориждаги онасига юборганини тан олган.

Аёлнинг билдиришича, у бу орқали болаларнинг онасига раҳми келиб, уларни олиб кетишини истаган.

Суд-тиббий экспертизаси натижасида опа-сингилнинг танасида қонталашлар аниқланган. Мутахассислар ушбу жароҳатларни енгил тан жароҳати сифатида баҳолаган.

Ҳолат маълум бўлгач, “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази ва ички ишлар ходимлари болаларни аёлнинг қарамоғидан олиб, Тойлоқ туманидаги оилавий болалар уйига жойлаштирган.

Жиноят ишлари бўйича Тойлоқ туман суди аёлни Жиноят кодексининг 110-моддаси 2-қисми “а” ва “в” бандларида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топди.

Тойлоқ туманиИнсон ижтимоий хизматлар марказиЖиноят кодекси 110-моддаБолаларга нисбатан зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирдиБугун 10:19Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинган2 сентябр 12:12Фарғонада ноодатий ҳолат: аёл эрини ургани учун жазоландиФарғонада ноодатий ҳолат: аёл эрини ургани учун жазоланди22 май 18:24Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишдиТошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишди21 август 15:59Уй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлдиУй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлди8 июл 12:18Андижонда вояга етмаган қизга “самосуд” қилиндиАндижонда вояга етмаган қизга “самосуд” қилинди8 май 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)