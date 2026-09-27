Ўрмаловчи мўъжиза: 150 тонналик гигант кран муҳандисларни ҳайратга солмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Янги 150 тонналик ўрмаловчи кран шамол генераторларини 390 метргача баландликда қуриш имконини беради.
- Ушбу ноёб технология капалак қуртига ўхшаш ҳаракатланиш усули билан устунларни маҳкам ушлаб, босқичма-босқич кўтарилади.
- Кран тўлиқ автоматлаштирилган ва масофадан туриб бошқарилади, бу эса инсон хавфсизлигини таъминлайди.
Замонавий оғир машинасозлик ва муҳандислик саноатида яшил энергетика инфратузилмасини тубдан ўзгартириб юборувчи янги технологик мўъжиза тақдим этилди. Мутахассислар томонидан энг баланд ва кучли шамол генераторларини барпо этиш учун махсус ишлаб чиқилган, оғирлиги нақд 150 тоннани ташкил этувчи улкан «ўрмаловчи» кран тақдимоти халқаро даражада катта шов-шувга сабаб бўлди. Ушбу ноёб машина улкан устунларни ўзининг қудратли гидравлик қисқичлари билан маҳкам қамраб олган ҳолда, худди капалак қурти (гусеница) ҳаракатини такрорлаб, баландлик сари босқичма-босқич кўтарилиш қобилиятига эга.
Энг муҳими, инсон хавфсизлигини таъминлаш мақсадида тизим тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, у ердан туриб масофавий пульт орқали бошқарилади. Мазкур муҳандислик ихтироси баландлиги 390 метргача — яъни 100 қаватли осмонўпар бино кўламига тенг келадиган улкан шамол турбиналарини қуриш ва ўрнатиш имкониятини очиб беради.
«150 тонналик гигант, 390 метр баландлик ва масофавий бошқарув»: Ноёб краннинг 5 та асосий нуқтаси
Инқилобий муҳандислик технологиясидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар ва фактлар:
150 тонналик қудрат: Оғир саноат талабларига тўлиқ жавоб берувчи мустаҳкам конструкция ва улкан кўтариш кучи;
390 метргача ўрмалаш қобилияти: Машина 100 қаватли бино баландлигидаги шамол турбиналарини қуриш имконини беради;
Биомиметика ва капалак қурти ҳаракати: Кран устунларни гидравлик механизмлар билан сиқиб, тирик мавжудотдек юқорига ҳаракатланади;
100% масофавий хавфсиз бошқарув: Мутахассислар ердан туриб барча ҳаракатларни пульт ва рақамли сенсорлар орқали амалга оширади;
Яшил энергетикада улкан тежамкорлик: Анъанавий кранлар етиб бора олмайдиган баландликларда улкан генераторларни монтаж қилиш муаммоси тўлиқ ҳал этилди.
Қурилиш техникаси трансформацияси: Анъанавий минора кранлари ва ўрмаловчи кран таққоси
Мазкур 150 тонналик янги технологиянинг одатий механизмлардан устунлик кўрсаткичлари жадвали:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Анъанавий оғир авто ва минора кранлари
150 тонналик янги ўрмаловчи гигант кран
Максимал хизмат кўрсатиш баландлиги
Чекланган (150–200 метр атрофида қийинлашади)
390 метргача (100 қаватли осмонўпар бино даражасида)
Ҳаракатланиш ва кўтарилиш усули
Пастдан мураккаб секциялар қўшиш ёки суянчиқлар
Устунни қисқичлар билан қучоқлаб, капалак қуртидек ўрмалаш
Машинанинг ўз оғирлиги ва масштаби
Юзлаб тонналик улкан платформалар ва оғир пойдевор
Ихчам ва мобил бўлган 150 тонналик мукаммал блок
Оператор ва инсон хавфсизлиги
Кабинада юқори баландликда ишлаш хавфи юқори
Ердан туриб, масофадан туриб тўлиқ хавфсиз бошқарув
Қурилиш майдони талаби
Кенг майдон, йўлларни кенгайтириш ва тайёргарлик
Мавжуд устун бўйлаб ҳаракатланиш, минимал майдон эгаллаш
Асосий ихтисослашуви
Умумий қурилиш ва стандарт блоклар
Энг баланд рекорд даражали шамол генераторларини барпо этиш
Муҳандислик ва технологик экспертиза: Нега бу машина яшил энергетика учун инқилоб?
Инженер-конструкторлар, механика олимлари ва энергетика экспертларининг хулосалари:
«Биомеханика ва гидравлик қисқичлар қудрати»: Капалак қурти ҳаракатига асосланган қадамма-қадам сиқилиш технологияси оғирликни устуннинг ўзига мутаносиб тақсимлайди; бу эса шамол тезлиги юқори бўлган баландликларда ҳам краннинг тебранмасдан, мустаҳкам туришини кафолатлайди;
390 метрлик чегаранинг забт этилиши: Ерда шамол кучи суст бўлгани боис, дунёда генераторлар баландроқ қурилмоқда — баландлик ортган сари шамол оқими бир неча баробар кучаяди; ушбу кран туфайли инсоният аввал имконсиз бўлган 100 қаватли бино баландлигидаги улкан генераторларни қуриб, электр ишлаб чиқаришни каррасига оширади;
Логистика ва харажатларнинг кескин қисқариши: Баланд шамол генераторларини қуриш учун авваллари дунё бўйлаб жуда кам сонли бўлган ва ташиш ўта қимматга тушадиган суперкранлар талаб қилинар эди; ўрмаловчи механизм эса қурилиш харажатларини бир неча миллион долларга тежаб, муддатларни қисқартиради.
Сизнингча, 100 қаватли бино баландлигигача ўрмалай оладиган бу каби ихтиролар келажакда шаҳарсозлик ва осмонўпар бинолар қурилишини ҳам тубдан ўзгартириб юбора оладими? Инсон ўрнига масофадан туриб ишлайдиган машиналар қурилишда одам меҳнатини тўлиқ сиқиб чиқаришига қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва муҳандислик мўъжизасини акс эттирувчи ушбу қизиқарли таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…