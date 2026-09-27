"Уммон" гуруҳи Бухородаги бекор қилинган концертига изоҳ берди

·44·Маданият
"Уммон" гуруҳи Бухородаги бекор қилинган концертига изоҳ берди

"Уммон" гуруҳи интервюларидан бирида Бухорода ўтказилиши режалаштирилган, бироқ бекор қилинган концерт дастури ҳақида гапирди. Гуруҳ аъзоси Шохруҳ Исамуҳаммедов концертнинг бекор бўлишига ташкилотчи билан юзага келган келишмовчиликлар сабаб бўлганини айтди.

Суҳбат давомида хонандаларга бошқа ҳудудлардаги концертларидан сўнг Бухородаги чиқишлари атрофида турли танқидлар ва салбий фикрлар кўпайгани ҳақида савол берилди.

«Асосий айбдор, деса ҳам бўлади, бу — организатор. Чунки биз организаторга ишониб борамиз. Биз Бухородаги концертга тайёр эдик, лекин келишмовчиликлар бўлди. Бизнинг талабларимиз ва ўртамиздаги келишувлар организатор томонидан бажарилмади. Шунинг учун шундай бўлиб қолди», — деди Шохруҳ Исамуҳаммедов.

У Бухородаги мухлисларни қадрлашини ва улар учун тез орада хушхабар бўлишини ҳам таъкидлади.

«Бизда, Худо хоҳласа, Бухорога жуда катта янгилигимиз бор. Бухоролик мухлисларимизни жуда яхши кўрамиз. Уларни ҳеч қачон хафа қилгимиз келмайди. Тез кунда бу янгилигимизни эълон қиламиз», — деди гуруҳ аъзоси.

Журналистнинг «Балки қандайдир концерт бўлар?» деган саволига Шохруҳ Исамуҳаммедов: «Концерт билан, Худо хоҳласа, хурсанд қиламиз», — дея жавоб берди.

Концерт қачон бўлиши ҳақидаги саволга эса хонанда ҳозирча аниқ сана белгиланмаганини, бироқ бу борада иш олиб борилаётганини айтди.

«Ҳозир шу нарсанинг устида шуғулланяпмиз. Концертлар жуда кўп эди, шу концертлардан озгина бўшадик. Энди, Худо хоҳласа, шу билан шуғулланяпмиз. Тез кунда албатта эълон қиламиз», — дея гапини якунлади хонанда Шохруҳ Исамуҳаммедов.

УммонШохруҳ ИсамуҳаммедовБухоро концертБухоро концерт бекор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилди16 август 12:56Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)8 август 19:54Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлди4 август 16:31Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)18 июл 13:56“ Уммон” гуруҳининг унутилмас концерт кечаси катта шов-шув бўлди“ Уммон” гуруҳининг унутилмас концерт кечаси катта шов-шув бўлди5 июн 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ