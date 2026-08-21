Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишди

·0·Жамият
Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишди

Тошкент марказида нотаниш аёлнинг бир неча дақиқалик суҳбати қизга 500 минг сўмга тушгани айтилмоқда. Воқеа Навоий театри яқинида содир бўлган. Дастлаб оддий ёрдам сўраган аёл кейинчалик қизни "кўз тегиши" борлигига ишонтириб, вазиятдан фойдаланиб кетган.

Маълумотларга кўра, фарзанди билан юрган аёл қиздан аввал 50 минг сўм сўраган. Суҳбат давомида эса унга гўёки "кўз текканини" айтиб, буни "олиб ташлаш"ни таклиф қилган.

Шундан кейин қизга турли гаплар айтилиб, ундан яна пул бериш сўралган.

Энг хавфли жиҳати — бундай схемаларда жабрланувчи бирданига катта миқдорда пул беришга эмас, балки босқичма-босқич бунга кўндирилади. Қиз нотаниш аёлнинг гапларига ишониб, кетма-кет пул берган. Охир-оқибат унинг берган маблағи 500 минг сўмга етган.

Бундай ҳолатларда фирибгарлар кўпинча инсоннинг қўрқуви, ишонувчанлиги ёки вазиятни тезда ҳал қилиш истагидан фойдаланади.

ТошкентАлишер Навоий театри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушландиТоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушландиБугун, 15:50Қашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиҚашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиБугун, 14:41Хонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатландиХонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатландиБугун, 09:22Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиБугун, 08:46Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Бугун, 08:33Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Бугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди