Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишди
Тошкент марказида нотаниш аёлнинг бир неча дақиқалик суҳбати қизга 500 минг сўмга тушгани айтилмоқда. Воқеа Навоий театри яқинида содир бўлган. Дастлаб оддий ёрдам сўраган аёл кейинчалик қизни "кўз тегиши" борлигига ишонтириб, вазиятдан фойдаланиб кетган.
Маълумотларга кўра, фарзанди билан юрган аёл қиздан аввал 50 минг сўм сўраган. Суҳбат давомида эса унга гўёки "кўз текканини" айтиб, буни "олиб ташлаш"ни таклиф қилган.
Шундан кейин қизга турли гаплар айтилиб, ундан яна пул бериш сўралган.
Энг хавфли жиҳати — бундай схемаларда жабрланувчи бирданига катта миқдорда пул беришга эмас, балки босқичма-босқич бунга кўндирилади. Қиз нотаниш аёлнинг гапларига ишониб, кетма-кет пул берган. Охир-оқибат унинг берган маблағи 500 минг сўмга етган.
Бундай ҳолатларда фирибгарлар кўпинча инсоннинг қўрқуви, ишонувчанлиги ёки вазиятни тезда ҳал қилиш истагидан фойдаланади.
…