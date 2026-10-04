Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди

·5·Жамият
Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Оилада қиз фарзанди бор эркак раҳбарлар бошқарувидаги компанияларда аёл ходимларни ишга олиш ва уларнинг раҳбарлик лавозимларига кўтарилиш имкониятлари сезиларли даражада ошган.
  • Бундай раҳбарлар жамоаларида аёллар меҳнатига муносабат ва уларни баҳолаш мезонлари анча адолатли ҳамда обектив кўриниш олган.

Корпоратив дунёда аёлларнинг карьера пиллапояларидан кўтарилиши ва гендер тенглиги кўп йиллардан буён қизғин баҳсларга сабаб бўлиб келади. Яқинда ўтказилган кенг кўламли ижтимоий ва иқтисодий тадқиқот эркак раҳбарларнинг кадрлар сиёсатига таъсир кўрсатувчи мутлақо кутилмаган, аммо жуда таъсирли омилни юзага чиқарди.

Маълум бўлишича, оилада қиз фарзанднинг дунёга келиши эркак бошқарувчиларнинг психологияси ва иш жойидаги қарорларини тубдан ўзгартириб юборади.

«Қиз фарзанд эффекти»: Тўнғич қиз отанинг бизнесдаги қарашларини ўзгартиради

Олимлар ва таҳлилчилар юзлаб компанияларнинг бошқарув тизими ҳамда кадрлар статистикасини ўрганиб чиқиб, ҳайратланарли қонуниятни қайд этишди:

  • Ишга қабул қилиш кўрсаткичи: Оиласида тўнғич фарзанд сифатида қиз туғилган эркак топ-менежерлар бошқарувидаги компанияларда аёл ходимларни ишга олиш сезиларли даражада ошган;

  • Юқори лавозимлар ва карьера: Аёллар нафақат оддий штат бирликларига кўпроқ жалб этилган, балки уларнинг раҳбарлик лавозимларига кўтарилиш, стратегик қарорлар қабул қилувчи бўғинларга ўтиш имкониятлари кескин кенгайган;

  • Маош ва баҳолашдаги адолат: Тадқиқот натижаларига кўра, бундай раҳбарлар бошқараётган жамоаларда аёллар меҳнатига муносабат ва уларни баҳолаш мезонлари анча адолатли ҳамда объектив кўриниш олган.

Бу феноменнинг сабаби нимада? Психологлар шарҳи

Мутахассисларнинг фикрича, бу ўзгариш шунчаки тасодиф эмас, балки чуқур психологик трансформация натижасидир:

  1. Эмпатиянинг кучайиши: Қиз тарбиялаётган ота жамиятда, таълимда ва меҳнат бозорида хотин-қизлар дуч келадиган тўсиқлар, стереотиплар ҳамда адолатсизликларни ўз фарзанди келажаги мисолида чуқурроқ англай бошлайди.

  2. Келажак масъулияти: Раҳбар ўз қизи ҳам қачондир катта ҳаётга қадам қўйиши, ўз меҳнати билан муваффақиятга эришишга ҳақли эканини ҳис этиб, бу муҳитни ўз компаниясида шакллантиришга онгли ёки онгсиз равишда интилади.

  3. Стереотипларнинг синиши: Оилада қиз фарзанднинг ривожланиши, қобилияти ва интилишларини яқиндан кузатиш эркаклардаги аёллар фақат маълум соҳаларга мос деган эскирган қарашларни йўққа чиқаради.

Мазкур тадқиқот хулосалари шахсий ҳаёт ва оилавий қадриятлар катта бизнес сиёсати, корпоратив маданият ҳамда минглаб инсонларнинг карьера тақдирига қанчалик кучли таъсир кўрсата олишини яна бир бор исботлади.

Қиз фарзанд эффектикорпоратив гендер тенглигиеркак раҳбарлараёллар раҳбарлик лавозимлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилдиМирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди30 сентябр 12:22Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди15 август 20:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди