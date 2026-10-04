Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оилада қиз фарзанди бор эркак раҳбарлар бошқарувидаги компанияларда аёл ходимларни ишга олиш ва уларнинг раҳбарлик лавозимларига кўтарилиш имкониятлари сезиларли даражада ошган.
- Бундай раҳбарлар жамоаларида аёллар меҳнатига муносабат ва уларни баҳолаш мезонлари анча адолатли ҳамда обектив кўриниш олган.
Корпоратив дунёда аёлларнинг карьера пиллапояларидан кўтарилиши ва гендер тенглиги кўп йиллардан буён қизғин баҳсларга сабаб бўлиб келади. Яқинда ўтказилган кенг кўламли ижтимоий ва иқтисодий тадқиқот эркак раҳбарларнинг кадрлар сиёсатига таъсир кўрсатувчи мутлақо кутилмаган, аммо жуда таъсирли омилни юзага чиқарди.
Маълум бўлишича, оилада қиз фарзанднинг дунёга келиши эркак бошқарувчиларнинг психологияси ва иш жойидаги қарорларини тубдан ўзгартириб юборади.
«Қиз фарзанд эффекти»: Тўнғич қиз отанинг бизнесдаги қарашларини ўзгартиради
Олимлар ва таҳлилчилар юзлаб компанияларнинг бошқарув тизими ҳамда кадрлар статистикасини ўрганиб чиқиб, ҳайратланарли қонуниятни қайд этишди:
Ишга қабул қилиш кўрсаткичи: Оиласида тўнғич фарзанд сифатида қиз туғилган эркак топ-менежерлар бошқарувидаги компанияларда аёл ходимларни ишга олиш сезиларли даражада ошган;
Юқори лавозимлар ва карьера: Аёллар нафақат оддий штат бирликларига кўпроқ жалб этилган, балки уларнинг раҳбарлик лавозимларига кўтарилиш, стратегик қарорлар қабул қилувчи бўғинларга ўтиш имкониятлари кескин кенгайган;
Маош ва баҳолашдаги адолат: Тадқиқот натижаларига кўра, бундай раҳбарлар бошқараётган жамоаларда аёллар меҳнатига муносабат ва уларни баҳолаш мезонлари анча адолатли ҳамда объектив кўриниш олган.
Бу феноменнинг сабаби нимада? Психологлар шарҳи
Мутахассисларнинг фикрича, бу ўзгариш шунчаки тасодиф эмас, балки чуқур психологик трансформация натижасидир:
Эмпатиянинг кучайиши: Қиз тарбиялаётган ота жамиятда, таълимда ва меҳнат бозорида хотин-қизлар дуч келадиган тўсиқлар, стереотиплар ҳамда адолатсизликларни ўз фарзанди келажаги мисолида чуқурроқ англай бошлайди.
Келажак масъулияти: Раҳбар ўз қизи ҳам қачондир катта ҳаётга қадам қўйиши, ўз меҳнати билан муваффақиятга эришишга ҳақли эканини ҳис этиб, бу муҳитни ўз компаниясида шакллантиришга онгли ёки онгсиз равишда интилади.
Стереотипларнинг синиши: Оилада қиз фарзанднинг ривожланиши, қобилияти ва интилишларини яқиндан кузатиш эркаклардаги аёллар фақат маълум соҳаларга мос деган эскирган қарашларни йўққа чиқаради.
Мазкур тадқиқот хулосалари шахсий ҳаёт ва оилавий қадриятлар катта бизнес сиёсати, корпоратив маданият ҳамда минглаб инсонларнинг карьера тақдирига қанчалик кучли таъсир кўрсата олишини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…