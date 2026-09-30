Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди

·6·Жамият
Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миробод туманлараро судининг қарорига кўра, қарздор Б.Г.
  • Эрматовдан бир нафар фарзанди таъминоти учун ойлик иш ҳақи ва бошқа даромадларининг 1/4 қисми миқдорида алимент ундириш белгиланган эди.
  • Қарздор 2024 йил 1 декабрдан 2026 йил 1 сентябргача бўлган даврда алимент мажбуриятини бажармасдан, 13 894 минг сўм қарздорлик юзага келтирган.
  • Ушбу қарздорлик сабабли Б.Г.

Фарзанднинг муносиб таъминоти ва келажаги учун ғамхўрлик қилиш ҳар бир ота-онанинг энг муҳим масъулиятларидан биридир. Айниқса, алимент тўловлари фарзанднинг кундалик эҳтиёжлари, таълим-тарбияси ва муносиб шароитда улғайиши учун муҳим аҳамиятга эга.

Фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судининг суд буйруғига асосан қарздор Б.Г. Эрматовдан ундирувчи А.Р. Эрматова фойдасига бир нафар фарзанди таъминоти учун қарздорнинг ойлик иш ҳақи ва бошқа даромадларининг 1/4 қисми миқдорида ҳар ой алимент ундириш белгиланган.

Бироқ қарздор 2024 йил 1 декабрдан 2026 йил 1 сентябрга қадар бўлган даврда алимент мажбуриятини бажармасдан, фарзанди таъминоти учун белгиланган маблағларни тўлашдан бўйин товлаб келган. Натижада алиментдан 13 894 минг сўм қарздорлик юзага келган.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздорга ўз мажбуриятини бажариш зарурлиги бир неча бор тушунтирилганига қарамай, алимент қарздорлиги бартараф этилмаган.

Шу сабабли қарздорга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилган. Жумладан, жиноят ишлари бўйича Миробод туман судининг 2026 йил 10 сентябрдаги қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 474-моддасига мувофиқ 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Фарзанд учун тўланадиган алимент — шунчаки қарз эмас. Бу фарзанднинг бугунги эҳтиёжлари ва эртанги келажаги учун зарур бўлган маблағдир. Шу боис ҳар бир ота-она ўз фарзанди олдидаги мажбуриятини ўз вақтида ва виждонан бажариши муҳим.

Зеро, фарзанд таъминоти кечиктирилиши мумкин бўлган мажбурият эмас. Фарзанднинг ҳаққи — ўз вақтида таъминланиши керак.

Миробод туманлараро судБ.Г. ЭрматовА.Р. ЭрматоваАлимент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади2,2 млрд. сўмлик қарздорликни ундириш учун гаров мулки E-AUKSION савдосига чиқарилади26 сентябр 16:49Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилди14 август 18:15Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда 10 август 12:47Шина тортган бола видеоси ортидан отага текширув бошландиШина тортган бола видеоси ортидан отага текширув бошланди24 май 16:15Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилди2 июл 20:11«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди10 август 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)