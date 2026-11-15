Жиззахда 2,6 миллиард сўмлик ноқонуний криптоактивлар айланмаси фош этилди

1 дақиқа ўқиш5
Жиззахда 2,6 миллиард сўмлик ноқонуний криптоактивлар айланмаси фош этилди

Мамлакатимизда рақамли технологиялар ва криптоактивлар соҳасидаги қонунбузарликларга қарши курашиш борасидаги тезкор тадбирлар давом этмоқда. Хусусан, Жиззах вилоятида лицензиясиз равишда криптоактивлар савдоси ва айланмаси билан шуғулланиб келган шахснинг ноқонуний фаолиятига чек қўйилди.

Ҳодиса тафсилотлари ва фош этилиши

Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, тезкор қидирув тадбирлари давомида Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманида яшовчи, 2007 йилда туғилган (19 ёшли) фуқаронинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари аниқланган.

Текширув жараёнида гумонланувчига тегишли бўлган Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro ва iPhone 11 русумли смартфонлар кўздан кечирилган. Ушбу қурилмалардаги маълумотлар таҳлил қилинганда, шахсий ҳисобварақлар орқали қарийб 2,6 миллиард сўмлик ноқонуний криптоактивлар операциялари амалга оширилгани фош этилган.

Тергов ва ҳуқуқий кўрсаткичлар

Тафсилотлар ва маълумотлар

Ҳуқуқбузарнинг шахси

2007 йилда туғилган Шароф Рашидов тумани яшовчи

Ноқонуний айланма миқдори

Қарийб 2,6 миллиард сўм

Ашёвий далиллар

Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro ва iPhone 11 смартфонлари

Қўлланилган қонуний чора

Жиноят кодексининг 278-8-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган

Қонуний чоралар ва тергов ҳаракатлари

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси (криптоактивлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, мамлакатимизда криптоактивларни айирбошлаш, сотиб олиш ва сотиш фақатгина қонунчиликда белгиланган лицензияга эга махсус платформалар орқали амалга оширилиши шарт. Ушбу тартибни четлаб ўтиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Сизнингча, рақамли активлар соҳасидаги ноқонуний операциялар ва яширин айланмаларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари