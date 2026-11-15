Жиззахда 2,6 миллиард сўмлик ноқонуний криптоактивлар айланмаси фош этилди
Мамлакатимизда рақамли технологиялар ва криптоактивлар соҳасидаги қонунбузарликларга қарши курашиш борасидаги тезкор тадбирлар давом этмоқда. Хусусан, Жиззах вилоятида лицензиясиз равишда криптоактивлар савдоси ва айланмаси билан шуғулланиб келган шахснинг ноқонуний фаолиятига чек қўйилди.
Ҳодиса тафсилотлари ва фош этилиши
Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, тезкор қидирув тадбирлари давомида Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманида яшовчи, 2007 йилда туғилган (19 ёшли) фуқаронинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари аниқланган.
Текширув жараёнида гумонланувчига тегишли бўлган Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro ва iPhone 11 русумли смартфонлар кўздан кечирилган. Ушбу қурилмалардаги маълумотлар таҳлил қилинганда, шахсий ҳисобварақлар орқали қарийб 2,6 миллиард сўмлик ноқонуний криптоактивлар операциялари амалга оширилгани фош этилган.
Тергов ва ҳуқуқий кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
Ҳуқуқбузарнинг шахси
2007 йилда туғилган Шароф Рашидов тумани яшовчи
Ноқонуний айланма миқдори
Қарийб 2,6 миллиард сўм
Ашёвий далиллар
Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro ва iPhone 11 смартфонлари
Қўлланилган қонуний чора
Жиноят кодексининг 278-8-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган
Қонуний чоралар ва тергов ҳаракатлари
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси (криптоактивлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, мамлакатимизда криптоактивларни айирбошлаш, сотиб олиш ва сотиш фақатгина қонунчиликда белгиланган лицензияга эга махсус платформалар орқали амалга оширилиши шарт. Ушбу тартибни четлаб ўтиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.
Сизнингча, рақамли активлар соҳасидаги ноқонуний операциялар ва яширин айланмаларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…