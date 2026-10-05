Сирожиддин Одилов 4 йилга қамалди: суд тафсилотлари маълум бўлди

·29·Жамият
Сирожиддин Одилов 4 йилга қамалди: суд тафсилотлари маълум бўлди

YouTube’даги “Sirojiddin Media” канали муаллифи ва шу номдаги МЧЖ раҳбари Сирожиддин Одилов 4 йилга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда Жиззах вилояти судлари маълум қилди.

Жиноят ишлари бўйича Мирзачўл туман судининг 5 октябрдаги ҳукмига кўра, Одилов бир нафар фуқарога нисбатан товламачилик, яна икки нафар шахсга нисбатан эса хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда такроран фирибгарлик содир этганликда айбли деб топилган.

Суд материалларига кўра, у Д.Ш.дан 12 миллион сўмни товламачилик йўли билан, Г.Ж.дан 30 миллион сўм ва Р.Х.дан 33 миллион сўмни фирибгарлик орқали қўлга киритган. Шу тариқа етказилган умумий зарар 75 миллион сўмни ташкил этган ва мазкур маблағ тўлиқ қопланган.

Суд томонидан Одиловга 4 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Айрим манбаларда жазо манзил-колонияда ўталиши қайд этилган.

Жиззах вилояти судлари алоҳида таъкидлашича, жиноят иши доирасида Одиловнинг ижтимоий тармоқлардаги фаолиятига оид айблов қўйилмаган. Судда кўриб чиқилган айбловлар бошқа фуқароларнинг мулкини фирибгарлик ва товламачилик йўли билан қўлга киритиш билан боғлиқ бўлган.

Шунингдек, биринчи инстанция судининг ҳукмига юқори инстанцияда белгиланган процессуал тартибда баҳо берилиши мумкин.

Маълумотларга кўра, “Sirojiddin Media” YouTube каналида 918 мингдан ортиқ обуначи бор.

Сирожиддин ОдиловСирожиддин МедиаЖиззах вилояти судлариФирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлдиҲарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди23 сентябр 07:12«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди18 июл 15:35Соғлиқни сақлаш вазирлигида янги тайинлов: вазир алмаштирилдиСоғлиқни сақлаш вазирлигида янги тайинлов: вазир алмаштирилди5 май 22:31Фарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалдиФарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалди4 май 13:48Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди11 август 17:56Самарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалдиСамарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалди2 май 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди