«Demokrat.uz» раҳбари ва блогер товламачиликда айбланиб 10 йилдан ортиқ муддатга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жиноят ишлари бўйича Миробод туман суди «Demokrat.uz» раҳбари Фазлиддинхон Меҳмонов ва блогер Азиз Ғоипназаровни товламачиликда айбдор деб топиб, уларга 10 йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлади.
- Судланувчилар автосалон фаолиятини обрўсизлантирувчи видеолавҳани тарқатмаслик эвазига тадбиркордан 50 минг АҚШ доллари талаб қилишган.
Мамлакатимизда ноқонуний ҳаракатлар ва товламачилик жиноятларига қарши курашиш доирасида навбатдаги шов-шувли суд жараёни ўз ниҳоясига етди. Жиноят ишлари бўйича Миробод туман суди томонидан «Demokrat.uz» интернет-нашри раҳбари Фазлиддинхон Меҳмонов ҳамда блогер Азиз Ғоипназаровга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Улар товламачилик ва бошқа бир қатор оғир жиноятларда айбдор деб топилди.
50 минг доллар талаб қилингани ва суд ҳукми тафсилотлари
Тергов маълумотларига кўра, судланувчилар автосалон фаолиятини жиддий равишда обрўсизлантирувчи видеолавҳани интернет тармоқларида тарқатмаслик ва уни ўчириш эвазига тадбиркордан катта миқдордаги маблағ — 50 минг АҚШ доллари талаб қилишган.
11 ноябрь куни эълон қилинган суд ҳукмига кўра:
Фазлиддинхон Меҳмонов товламачилик, фирибгарлик ва қуролнинг қонунга хилоф муомаласи жиноятларида айбли деб топилиб, 10 йил 3 ойга озодликдан маҳрум этилди. Шунингдек, ундан жабрланувчиларга етказилган моддий зарарни ундириш белгиланди.
Азиз Ғоипназаров эса товламачилик жиноятини содир этгани учун 10 йил 1 ойга қамалди.
Ҳар икки судланувчи ўз жазоларини умумий тартибли колонияларда ўтайдилар.
Судланувчилар ва тайинланган жазолар
Асосий айбловлар ва муддатлар
Фазлиддинхон Меҳмонов («Demokrat.uz» раҳбари)
Товламачилик, фирибгарлик ва қурол муомаласи — 10 йил 3 ой озодликдан маҳрум этилди
Азиз Ғоипназаров (блогер)
Товламачилик жинояти — 10 йил 1 ой озодликдан маҳрум этилди
Жазони ўташ жойи
Умумий тартибли колониялар
Жиноятнинг асосий сабаби
Автосалонни обрўсизлантирувчи видеони ўчириш эвазига 50 минг доллар талаб қилиш
«Суд қарори билан айбланувчиларнинг қонунга хилоф хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, тегишли жазо чоралари тайинланди ва моддий зарарларни қоплаш белгиланди».
Жамоатчилик ва медиа майдонидаги муҳокамалар
Мазкур суд жараёни ва чиқарилган қатъий ҳукм оммавий ахборот воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, журналистика ва блогерлик мақомини суиистеъмол қилган ҳолда тадбиркорлик субъектларига нисбатан босим ўтказиш ва товламачилик қилиш ҳолатлари қонун доирасида қатъий жазоланиши лозим.
Сизнингча, медиа ва блогерлик фаолияти ниқоби остида содир этиладиган бу каби товламачилик жиноятларининг олдини олиш ва тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…