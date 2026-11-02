Ғузорда аёл ва тўрт фарзандини тириклайин ёқиб юборган эркак умрбод қамалди

·89·Жамият
Ғузорда аёл ва тўрт фарзандини тириклайин ёқиб юборган эркак умрбод қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарё вилоятининг Ғузор туманида аёл ва унинг тўрт нафар фарзанди устига бензин сепиб, ўт қўйган С.Т. исмли шахс умрбод озодликдан маҳрум этилди.
  • 2026-йил 15-май куни содир бўлган ушбу мудҳиш ҳодиса оқибатида 6 ёшли ўғил ва 11 ёшли қиз вафот этган, аёл ҳамда икки нафар фарзандининг ҳаёти сақлаб қолинган.

Қашқадарё вилоятининг Ғузор туманида аёл ва унинг тўрт нафар вояга етмаган фарзанди устига бензин сепиб, ўт қўйган эркак умрбод озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда Қашқадарё вилояти судлари матбуот хизмати хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 2026 йил 15 май куни соат 22:30 ларда содир бўлган. Судланувчи С.Т. жабрланувчи аёлнинг Ғузор туманидаги хонадонига бориб, у билан жанжаллашган. Шундан сўнг ўзи билан олиб келган беш литрли пластик идишдаги бензинни ёпиқ хонада бўлган аёл ва унинг тўрт нафар вояга етмаган фарзанди устига сепиб, уларга ўт қўйган.

Ҳодиса оқибатида аёл ва унинг тўрт фарзанди куйиш жароҳатларини олган. Тез тиббий ёрдам ва кўрсатилган муолажалар натижасида аёл ҳамда икки нафар фарзандининг ҳаёти сақлаб қолинган. Бироқ 6 ёшли ўғил ва 11 ёшли қиз оғир жароҳатлар оқибатида вафот этган.

Суд мажлисида жабрланувчи аёл судланувчига энг оғир жазо тайинланишини сўраган.

«Олий жазо беришларини сўрайман. Энди иккита болам қайтиб келмайди. Енгил жазо бермасаларингиз, яна ҳам кўпайиб кетади мана шундайлар. Олий жазо беришларингизни сўраб қоламан», — деган у.

Jigarrang kurtka kiygan kal boshli erkak yon tomonga qarab turibdi.

Жиноят ишлари бўйича Қамаши туман суди ҳукми билан С.Т. Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми «а», «в», «д», «ж» бандлари (оғирлаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш), 25 ва 97-моддалар (қасддан одам ўлдиришга суиқасд), шунингдек, 173-моддаси 2-қисми «б» бандида (мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилган.

Суд ҳукмига кўра, унга узил-кесил умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

ҒузорҚашқадарёЖиноят ишлари бўйича Қамаши туман судиУмрбод озодликдан маҳрум қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Open Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиOpen Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилди9 сентябр 16:04Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этди20 август 06:18Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этди2 август 22:47Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!30 сентябр 08:51Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...28 октябр 17:47Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этди25 август 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди