Бугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар бор

·30·Жамият
Бугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 7-октябр Бутунжаҳон Ота-оналар куни бўлиб, бу сана ҳаётимиздаги энг азиз инсонлар — ота-онамизни қадрлаш ва уларга миннатдорчилик билдириш учун яхши имкониятдир.
  • Ота-она инсоннинг биринчи таянчи бўлиб, уларнинг фарзандига бўлган меҳр-муҳаббати ва фидойилиги чексиздир.
  • Бугун уларга "Сизни яхши кўраман" ёки "Раҳмат" каби самимий сўзларни айтиш, уларни қучоқлаш ёки қўнғироқ қилиш энг катта совға бўла олади.

Баъзи инсонларга миннатдорчилик билдириш учун махсус кун керак эмас. Аммо ҳаётнинг шошилинчи, кундалик ташвишлар ва турли мақсадлар орасида бизга энг яқин бўлган инсонларга — ота-онамизга меҳр ва раҳматимизни айтишни баъзан унутиб қўямиз.

Бугун, 7 октябрь — Бутунжаҳон Ота-оналар куни. Бу сана ҳар бир инсонга ҳаётидаги энг азиз инсонлар ҳақида яна бир бор ўйлаш, уларни қадрлаш ва «Сизни яхши кўраман» деган сўзларни айтиш учун яхши баҳона бўла олади.

Чунки вақт ўтиб боради. Фарзанд катта бўлади, ўз оиласи, иши, ташвишлари пайдо бўлади. Аммо ота-онанинг фарзандига бўлган меҳри ўзгармайди.

Ота-она — инсоннинг биринчи таянчи

Инсон дунёга келганида уни биринчи бўлиб кутиб оладиган, биринчи қўлидан ушлайдиган ва биринчи қадамларида ёрдам берадиган инсонлар — унинг ота-онасидир.

Бола қуласа, уни кўтаради. Қўрқса, таскин беради. Касал бўлса, тунларни бедор ўтказади. Хато қилса, тўғри йўл кўрсатади.

Фарзанд улғайган сари бу меҳнатларнинг қадрини чуқурроқ англай бошлайди.

Кеча биз учун оддийдек туюлган нарсаларнинг ортида ота-онанинг қанчадан-қанча меҳнати, сабри ва фидойилиги борлигини йиллар ўтиб тушунамиз.

Бугун уларга бир оғиз сўз айтинг

Ота-оналар кунини катта совғалар билан нишонлаш шарт эмас.

Баъзан бир қучоқ, бир қўнғироқ ёки самимий айтилган бир оғиз «Раҳмат»нинг ўзи кифоя.

«Ота-онам, борлигингиз учун раҳмат. Мени тарбиялаб, қўллаб-қувватлаб, ҳар доим ёнимда бўлганингиз учун миннатдорман».

Бу сўзлар оддий кўриниши мумкин. Аммо уларни кутиб яшайдиган инсонлар учун бу дунёдаги энг қиммат совғалардан бири бўлиши мумкин.

Шунинг учун бугун ота-онангизни қучоқланг. Уларнинг кўзига қараб, яхши кўришингизни айтинг. Агар узоқда бўлсангиз, телефон қилинг.

«Кейин айтаман», «вақтим бўлганда бораман», «эртага қўнғироқ қиламан» деган сўзларни ортиқча чўзманг.

Ота-онанинг қадрини улар бор пайтда билиш керак

Ҳаётда қайтариб бўлмайдиган нарсалар бор. Ўтган вақтни ортга қайтариб бўлмайди.

Шунинг учун ота-онанинг қадрини улар билан бирга бўлган пайтда билиш энг катта инсоний бурчлардан биридир.

Уларнинг ҳар бир қўнғироғига жавоб бериш, ҳолидан хабар олиш, соғлиғини сўраш, бирга вақт ўтказиш — катта ишдек кўринмаслиги мумкин.

Аммо айнан шу оддий лаҳзалар кейин энг қиммат хотираларга айланади.

Ота-она учун фарзандининг бахти, соғлиги ва хотиржамлиги кўпинча дунёдаги энг катта бойликдир.

«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим»

Халқимизда ота-онага бўлган ҳурмат ва меҳр алоҳида ўрин тутади.

Ота — оиланинг суянчиғи, фарзанд учун таянч ва ҳаёт йўлини кўрсатувчи инсон.

Она эса меҳр, меҳрибонлик ва дуонинг тимсоли.

Шунинг учун халқ орасида юракдан чиққан бир ибора бор:

«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!»

Бу сўзларда фарзанднинг отага бўлган ҳурмати, онага бўлган меҳри ва уларнинг ҳаётидаги беқиёс ўрни мужассам.

Бугун кимгадир қўнғироқ қилишни унутманг

Ота-оналар куни тақвимдаги оддий сана бўлиб қолмаслиги керак.

Бу кун бизга ҳаётимиздаги энг муҳим инсонларга яна бир бор меҳр кўрсатишни эслатсин.

Агар ота-онангиз ёнингизда бўлса — уларни бағрингизга босинг.

Агар бошқа шаҳарда ёки узоқ мамлакатда бўлса — қўнғироқ қилинг.

Агар улардан бири ёки иккаласи ҳам бу дунёда бўлмаса — дуо қилинг, улар ҳақида яхши хотираларни ёдга олинг.

Чунки инсон ҳаётида кўп нарса ўзгаради. Дўстлар, иш, мансаб, бойлик ва атрофимиздаги одамлар алмашиши мумкин. Аммо ота-онанинг фарзанди учун қилган меҳри ва берган тарбияси инсон қалбида умрбод қолади.

Бугун уларга муҳаббатингизни билдириш учун яна бир имконият бор.

Ота-онангизни асранг. Қадрланг. Қучоқланг. Миннатдорчилик билдиринг. Чунки уларнинг борлиги — ҳаётимиздаги энг катта неъматлардан биридир.

Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!

Бутунжаҳон Ота-оналар куниОта-онага миннатдорчиликОта-онага раҳматОта-онага қўнғироқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби бор6 сентябр 18:40Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?5 сентябр 12:33Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?Ўзбекистонлик хотин-қизларнинг қанчаси интернетдан фойдаланади?Бугун 10:14297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олиндиБугун 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди