Бугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 7-октябр Бутунжаҳон Ота-оналар куни бўлиб, бу сана ҳаётимиздаги энг азиз инсонлар — ота-онамизни қадрлаш ва уларга миннатдорчилик билдириш учун яхши имкониятдир.
- Ота-она инсоннинг биринчи таянчи бўлиб, уларнинг фарзандига бўлган меҳр-муҳаббати ва фидойилиги чексиздир.
- Бугун уларга "Сизни яхши кўраман" ёки "Раҳмат" каби самимий сўзларни айтиш, уларни қучоқлаш ёки қўнғироқ қилиш энг катта совға бўла олади.
Баъзи инсонларга миннатдорчилик билдириш учун махсус кун керак эмас. Аммо ҳаётнинг шошилинчи, кундалик ташвишлар ва турли мақсадлар орасида бизга энг яқин бўлган инсонларга — ота-онамизга меҳр ва раҳматимизни айтишни баъзан унутиб қўямиз.
Бугун, 7 октябрь — Бутунжаҳон Ота-оналар куни. Бу сана ҳар бир инсонга ҳаётидаги энг азиз инсонлар ҳақида яна бир бор ўйлаш, уларни қадрлаш ва «Сизни яхши кўраман» деган сўзларни айтиш учун яхши баҳона бўла олади.
Чунки вақт ўтиб боради. Фарзанд катта бўлади, ўз оиласи, иши, ташвишлари пайдо бўлади. Аммо ота-онанинг фарзандига бўлган меҳри ўзгармайди.
Ота-она — инсоннинг биринчи таянчи
Инсон дунёга келганида уни биринчи бўлиб кутиб оладиган, биринчи қўлидан ушлайдиган ва биринчи қадамларида ёрдам берадиган инсонлар — унинг ота-онасидир.
Бола қуласа, уни кўтаради. Қўрқса, таскин беради. Касал бўлса, тунларни бедор ўтказади. Хато қилса, тўғри йўл кўрсатади.
Фарзанд улғайган сари бу меҳнатларнинг қадрини чуқурроқ англай бошлайди.
Кеча биз учун оддийдек туюлган нарсаларнинг ортида ота-онанинг қанчадан-қанча меҳнати, сабри ва фидойилиги борлигини йиллар ўтиб тушунамиз.
Бугун уларга бир оғиз сўз айтинг
Ота-оналар кунини катта совғалар билан нишонлаш шарт эмас.
Баъзан бир қучоқ, бир қўнғироқ ёки самимий айтилган бир оғиз «Раҳмат»нинг ўзи кифоя.
«Ота-онам, борлигингиз учун раҳмат. Мени тарбиялаб, қўллаб-қувватлаб, ҳар доим ёнимда бўлганингиз учун миннатдорман».
Бу сўзлар оддий кўриниши мумкин. Аммо уларни кутиб яшайдиган инсонлар учун бу дунёдаги энг қиммат совғалардан бири бўлиши мумкин.
Шунинг учун бугун ота-онангизни қучоқланг. Уларнинг кўзига қараб, яхши кўришингизни айтинг. Агар узоқда бўлсангиз, телефон қилинг.
«Кейин айтаман», «вақтим бўлганда бораман», «эртага қўнғироқ қиламан» деган сўзларни ортиқча чўзманг.
Ота-онанинг қадрини улар бор пайтда билиш керак
Ҳаётда қайтариб бўлмайдиган нарсалар бор. Ўтган вақтни ортга қайтариб бўлмайди.
Шунинг учун ота-онанинг қадрини улар билан бирга бўлган пайтда билиш энг катта инсоний бурчлардан биридир.
Уларнинг ҳар бир қўнғироғига жавоб бериш, ҳолидан хабар олиш, соғлиғини сўраш, бирга вақт ўтказиш — катта ишдек кўринмаслиги мумкин.
Аммо айнан шу оддий лаҳзалар кейин энг қиммат хотираларга айланади.
Ота-она учун фарзандининг бахти, соғлиги ва хотиржамлиги кўпинча дунёдаги энг катта бойликдир.
«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим»
Халқимизда ота-онага бўлган ҳурмат ва меҳр алоҳида ўрин тутади.
Ота — оиланинг суянчиғи, фарзанд учун таянч ва ҳаёт йўлини кўрсатувчи инсон.
Она эса меҳр, меҳрибонлик ва дуонинг тимсоли.
Шунинг учун халқ орасида юракдан чиққан бир ибора бор:
«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!»
Бу сўзларда фарзанднинг отага бўлган ҳурмати, онага бўлган меҳри ва уларнинг ҳаётидаги беқиёс ўрни мужассам.
Бугун кимгадир қўнғироқ қилишни унутманг
Ота-оналар куни тақвимдаги оддий сана бўлиб қолмаслиги керак.
Бу кун бизга ҳаётимиздаги энг муҳим инсонларга яна бир бор меҳр кўрсатишни эслатсин.
Агар ота-онангиз ёнингизда бўлса — уларни бағрингизга босинг.
Агар бошқа шаҳарда ёки узоқ мамлакатда бўлса — қўнғироқ қилинг.
Агар улардан бири ёки иккаласи ҳам бу дунёда бўлмаса — дуо қилинг, улар ҳақида яхши хотираларни ёдга олинг.
Чунки инсон ҳаётида кўп нарса ўзгаради. Дўстлар, иш, мансаб, бойлик ва атрофимиздаги одамлар алмашиши мумкин. Аммо ота-онанинг фарзанди учун қилган меҳри ва берган тарбияси инсон қалбида умрбод қолади.
Бугун уларга муҳаббатингизни билдириш учун яна бир имконият бор.
Ота-онангизни асранг. Қадрланг. Қучоқланг. Миннатдорчилик билдиринг. Чунки уларнинг борлиги — ҳаётимиздаги энг катта неъматлардан биридир.
Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!
Изоҳлар 0
…