29 сентябрь: Бутунжаҳон юрак куни, тарихий урушлар ва ўзбек туманларининг туғилиши

·8·Жамият
29 сентябрь: Бутунжаҳон юрак куни, тарихий урушлар ва ўзбек туманларининг туғилиши

Бугун, 29 сентябрь — сешанба куни халқаро тақвимда глобал саломатлик, дипломатия ва миллий тарих учун муҳим аҳамиятга эга бўлган қатор воқеликлар нишонланмоқда. Сайёрамиз бўйлаб инсониятнинг асосий ҳаётий органини асрашга қаратилган «Бутунжаҳон юрак куни» кенг тарғиб этилаётган бўлса, қўшни Тожикистонда «Дипломатик хизмат ходимлари куни», Эронда эса машаққатли касб эгалари — «Ўт ўчирувчилар куни» расман байрам қилинмоқда.

Шу билан бирга, ушбу сана жаҳон геосиёсатида чуқур из қолдирган: 1911 йилда Италия Усмонлилар империясига уруш очган, 1918 йилда эса Болгариянинг Биринчи жаҳон урушида таслим бўлиши катта империяларнинг қулашини тезлаштирган эди. Ўзбекистон давлатчилиги ва маъмурий харитаси учун ҳам 29 сентябрь алоҳида ўрин тутади: роппа-роса 1926 йилда Фарғона водийсида Бағдод тумани, 1929 йилда эса Тошкент вилоятида саноат марказларидан бири бўлган Оҳангарон тумани ташкил топган.

«Юрак саломатлиги, икки туман юбилейи ва тарихий урушлар»: Кун тартибининг 5 та асосий нуқтаси

29 сентябрь тарихи ва халқаро тақвими бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Бутунжаҳон юрак куни нишонланмоқда: Дунё бўйича юрак-қон томир хасталикларининг олдини олиш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга бағишланган глобал сана;

  • Ўзбекистонда икки туманнинг ташкил топиши: 1926 йилда Бағдод тумани, 1929 йилда эса Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани маъмурий бирлик сифатида расман тузилган;

  • Қўшнилар ва минтақа касб байрамлари: Тожикистонда дипломатлар, Эронда эса қутқарувчи ва ўт ўчирувчилар ўз касбий байрамларини кутиб олмоқда;

  • 1911 йил: Италия-Туркия уруши бошланди: Италиянинг Усмонлилар империясига уруш эълон қилиши Шимолий Африка ва Ўрта ер денгизи харитасини қайта чизиб берди;

  • 1918 йил: Болгариянинг Биринчи жаҳон урушидаги капитуляцияси: Болгариянинг урушдан чиқиши «Тўртлар иттифоқи»нинг парчаланишига ва катта тўқнашувнинг тугашига йўл очди.

29 сентябрь санасининг халқаро ва тарихий воқеликлари таснифи

Бугунги кун тақвимидаги глобал, минтақавий ва миллий воқеалар таҳлили:

Воқеа ва байрам йўналиши

Сана / Йил

Ҳудуд ва қамрови

Аҳамияти ва тарихий таъсири

Бутунжаҳон юрак куни

Ҳар йили (29 сентябрь)

Глобал миқёсда (БССТ)

Аҳоли ўртасида юрак хасталиклари профилактикасини кучайтириш

Бағдод тумани ташкил топиши

1926 йил

Ўзбекистон (Фарғона)

Қадимий маданият ва деҳқончилик воҳасининг маъмурий тузилиши

Оҳангарон тумани ташкил топиши

1929 йил

Ўзбекистон (Тошкент вилояти)

Муҳим тоғ-кон, саноат ва логистика ҳудудининг ривожланиш пойдевори

Италия-Туркия урушининг бошланиши

1911 йил

Италия ва Усмонлилар давлати

Ливиянинг эгалланиши ва Яқин Шарқдаги кучлар нисбатининг ўзгариши

Болгариянинг урушдан чиқиши

1918 йил

Болгария / Европа фронти

Биринчи жаҳон уруши якунини ва марказий давлатлар таслимиятини тезлаштирди

Касбий байрамлар

Ҳар йили (29 сентябрь)

Тожикистон ва Эрон

Дипломатия мактаби ва фавқулодда хизмат ходимларини шарафлаш

Тарихий ва тиббий экспертиза: Нега 29 сентябрь инсоният учун ўгит бўла олади?

Тарихчилар, халқаро сиёсатчилар ва кардиолог мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Юрак — инсоннинг энг нозик мотор механизми»: Бутунжаҳон юрак куни шунчаки рамзий сана эмас; замонавий дунёда стресс, камҳаракатлик ва нотўғри овқатланиш оқибатида юрак-қон томир касалликлари глобал ўлим кўрсаткичларида биринчи ўринда турибди; мунтазам тиббий кўрик ва кундалик пиёда юриш инсон умрини 10–15 йилга узайтириши исботланган;

  • Маъмурий ислоҳотлар ва шаҳарсозлик: 1920-йиллар охирида Бағдод ва Оҳангарон туманларининг ташкил этилиши Ўзбекистоннинг замонавий иқтисодий ва саноат харитаси шаклланишидаги дастлабки тамал тошлари бўлди; Оҳангарон кейинчалик қурилиш материаллари ва оғир саноат хабига, Бағдод эса аграр соҳанинг мустаҳкам таянчига айланди;

  • Тарих сабоқлари ва тинчлик қадри: 1911 йилги Италия-Туркия уруши ҳамда 1918 йилдаги фронтлар инқирози ҳар қандай ҳарбий ҳаракат охир-оқибат миллионлаб бегуноҳ инсонлар тақдири ва бутун бошли империяларнинг ҳалокати билан якунланишини кўрсатди; бугунги глобал нотинч даврда бу тарих инсониятни музокара ва тинчликни қадрлашга чорлайди.

Сизнингча, Бутунжаҳон юрак куни муносабати билан саломатликни асраш учун ҳар бир инсон ўз кундалик одатини қандай ўзгартириши лозим? Оҳангарон ёки Бағдод туманларининг юртимиз ривожига қўшган ҳиссасини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бугунги куннинг энг муҳим тарихий ҳамда фойдали маълумотлари таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Бутунжаҳон юрак куниДипломатик хизмат ходимлари куни1911 йил Италия-Туркия урушиБағдод тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўшма машғулот: Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия ҳарбийлари «Қизилгая» полигонида йиғилдиҚўшма машғулот: Ўзбекистон, Озарбайжон ва Туркия ҳарбийлари «Қизилгая» полигонида йиғилди23 сентябр 10:05Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...1 сентябр 19:09Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)5 сентябр 11:11Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиТошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилди4 июн 14:46Олмазор туманида трансформатор ёниб кетдиОлмазор туманида трансформатор ёниб кетди1 июн 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди