29 сентябрь: Бутунжаҳон юрак куни, тарихий урушлар ва ўзбек туманларининг туғилиши
Бугун, 29 сентябрь — сешанба куни халқаро тақвимда глобал саломатлик, дипломатия ва миллий тарих учун муҳим аҳамиятга эга бўлган қатор воқеликлар нишонланмоқда. Сайёрамиз бўйлаб инсониятнинг асосий ҳаётий органини асрашга қаратилган «Бутунжаҳон юрак куни» кенг тарғиб этилаётган бўлса, қўшни Тожикистонда «Дипломатик хизмат ходимлари куни», Эронда эса машаққатли касб эгалари — «Ўт ўчирувчилар куни» расман байрам қилинмоқда.
Шу билан бирга, ушбу сана жаҳон геосиёсатида чуқур из қолдирган: 1911 йилда Италия Усмонлилар империясига уруш очган, 1918 йилда эса Болгариянинг Биринчи жаҳон урушида таслим бўлиши катта империяларнинг қулашини тезлаштирган эди. Ўзбекистон давлатчилиги ва маъмурий харитаси учун ҳам 29 сентябрь алоҳида ўрин тутади: роппа-роса 1926 йилда Фарғона водийсида Бағдод тумани, 1929 йилда эса Тошкент вилоятида саноат марказларидан бири бўлган Оҳангарон тумани ташкил топган.
«Юрак саломатлиги, икки туман юбилейи ва тарихий урушлар»: Кун тартибининг 5 та асосий нуқтаси
29 сентябрь тарихи ва халқаро тақвими бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Бутунжаҳон юрак куни нишонланмоқда: Дунё бўйича юрак-қон томир хасталикларининг олдини олиш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга бағишланган глобал сана;
Ўзбекистонда икки туманнинг ташкил топиши: 1926 йилда Бағдод тумани, 1929 йилда эса Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани маъмурий бирлик сифатида расман тузилган;
Қўшнилар ва минтақа касб байрамлари: Тожикистонда дипломатлар, Эронда эса қутқарувчи ва ўт ўчирувчилар ўз касбий байрамларини кутиб олмоқда;
1911 йил: Италия-Туркия уруши бошланди: Италиянинг Усмонлилар империясига уруш эълон қилиши Шимолий Африка ва Ўрта ер денгизи харитасини қайта чизиб берди;
1918 йил: Болгариянинг Биринчи жаҳон урушидаги капитуляцияси: Болгариянинг урушдан чиқиши «Тўртлар иттифоқи»нинг парчаланишига ва катта тўқнашувнинг тугашига йўл очди.
29 сентябрь санасининг халқаро ва тарихий воқеликлари таснифи
Бугунги кун тақвимидаги глобал, минтақавий ва миллий воқеалар таҳлили:
Воқеа ва байрам йўналиши
Сана / Йил
Ҳудуд ва қамрови
Аҳамияти ва тарихий таъсири
Бутунжаҳон юрак куни
Ҳар йили (29 сентябрь)
Глобал миқёсда (БССТ)
Аҳоли ўртасида юрак хасталиклари профилактикасини кучайтириш
Бағдод тумани ташкил топиши
1926 йил
Ўзбекистон (Фарғона)
Қадимий маданият ва деҳқончилик воҳасининг маъмурий тузилиши
Оҳангарон тумани ташкил топиши
1929 йил
Ўзбекистон (Тошкент вилояти)
Муҳим тоғ-кон, саноат ва логистика ҳудудининг ривожланиш пойдевори
Италия-Туркия урушининг бошланиши
1911 йил
Италия ва Усмонлилар давлати
Ливиянинг эгалланиши ва Яқин Шарқдаги кучлар нисбатининг ўзгариши
Болгариянинг урушдан чиқиши
1918 йил
Болгария / Европа фронти
Биринчи жаҳон уруши якунини ва марказий давлатлар таслимиятини тезлаштирди
Касбий байрамлар
Ҳар йили (29 сентябрь)
Тожикистон ва Эрон
Дипломатия мактаби ва фавқулодда хизмат ходимларини шарафлаш
Тарихий ва тиббий экспертиза: Нега 29 сентябрь инсоният учун ўгит бўла олади?
Тарихчилар, халқаро сиёсатчилар ва кардиолог мутахассисларнинг хулосалари:
«Юрак — инсоннинг энг нозик мотор механизми»: Бутунжаҳон юрак куни шунчаки рамзий сана эмас; замонавий дунёда стресс, камҳаракатлик ва нотўғри овқатланиш оқибатида юрак-қон томир касалликлари глобал ўлим кўрсаткичларида биринчи ўринда турибди; мунтазам тиббий кўрик ва кундалик пиёда юриш инсон умрини 10–15 йилга узайтириши исботланган;
Маъмурий ислоҳотлар ва шаҳарсозлик: 1920-йиллар охирида Бағдод ва Оҳангарон туманларининг ташкил этилиши Ўзбекистоннинг замонавий иқтисодий ва саноат харитаси шаклланишидаги дастлабки тамал тошлари бўлди; Оҳангарон кейинчалик қурилиш материаллари ва оғир саноат хабига, Бағдод эса аграр соҳанинг мустаҳкам таянчига айланди;
Тарих сабоқлари ва тинчлик қадри: 1911 йилги Италия-Туркия уруши ҳамда 1918 йилдаги фронтлар инқирози ҳар қандай ҳарбий ҳаракат охир-оқибат миллионлаб бегуноҳ инсонлар тақдири ва бутун бошли империяларнинг ҳалокати билан якунланишини кўрсатди; бугунги глобал нотинч даврда бу тарих инсониятни музокара ва тинчликни қадрлашга чорлайди.
Сизнингча, Бутунжаҳон юрак куни муносабати билан саломатликни асраш учун ҳар бир инсон ўз кундалик одатини қандай ўзгартириши лозим? Оҳангарон ёки Бағдод туманларининг юртимиз ривожига қўшган ҳиссасини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бугунги куннинг энг муҳим тарихий ҳамда фойдали маълумотлари таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…