Оҳангаронда беш киши кечаси тоғда адашиб қолди

·0·Жамият
Оҳангаронда беш киши кечаси тоғда адашиб қолди

Тошкент вилояти Оҳангарон туманида дам олиш учун тоғга чиққан беш нафар фуқаро кечаси йўлни йўқотиб, қутқарувчилар ёрдамига муҳтож бўлди. Улар бир неча соатлик қидирувдан сўнг топилиб, хавфсиз ҳудудга олиб тушилди.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, 4 октябрь куни соат 19:37 да «112» тизимига Чинор маҳалласидаги тоғли ҳудудда дам олаётган беш киши адашиб қолгани ҳақида хабар келиб тушган.

Шундан сўнг «Қамчиқ» махсус қутқарув бошқармасининг «Бешқўл» навбатчилик қисми қутқарувчилари зудлик билан қидирув ишларига киришган.

Қидирув натижасида соат 00:31 да адашиб қолган фуқаролар аниқланган. Қутқарувчилар уларни хавфсиз ҳудудга олиб тушиб, кейинчалик яшаш манзилларига жўнатган.

ФВВ фуқароларни тоғли ҳудудларга сафар олдидан эҳтиёт чораларини кўришга чақирди. Хусусан, об-ҳаво маълумотларини текшириш, ҳаракатланиш йўналишини олдиндан белгилаш ва хавфсизлик талабларига қатъий амал қилиш тавсия этилди.

Тошкент вилоятиОҳангарон туманиҚамчиқ махсус қутқарув бошқармасиБешқўл навбатчилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этдиОҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди27 сентябр 03:43Оҳангаронда сув кўтарилди: дарё ўртасида аёл қолиб кетдиОҳангаронда сув кўтарилди: дарё ўртасида аёл қолиб кетди23 май 16:13Оҳангаронда ППХ ходими 14 ёшли қизга тегажоғлик қилганликда гумон қилинмоқдаОҳангаронда ППХ ходими 14 ёшли қизга тегажоғлик қилганликда гумон қилинмоқда29 апрел 22:06Оҳангаронда ППХ ходимига оид ҳолат текширувга олиндиОҳангаронда ППХ ходимига оид ҳолат текширувга олинди29 апрел 10:57Вахшивор тоғларида адашган фуқаролар соғ топилди...Вахшивор тоғларида адашган фуқаролар соғ топилди...12 май 11:31Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30 август 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди