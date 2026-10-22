Оҳангаронда математика ўқитувчиси ўқувчини калтаклагани айтилди

·16·Жамият
Оҳангаронда математика ўқитувчиси ўқувчини калтаклагани айтилди

Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманидаги 15-мактабда математика ўқитувчиси ўқувчига нисбатан жисмоний куч ишлатган. Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бу ҳақда вилоят Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси хабар берди.

Дастлабки ўрганишларга кўра, воқеа 21 октябрь куни 7-синфда математика дарси вақтида содир бўлган. Шунингдек, ўқитувчининг мазкур ўқувчига аввал ҳам қўпол муносабатда бўлгани ҳақидаги маълумотлар текширилмоқда.

Ҳозирда ҳолатни вилоят бошқармаси ва туман бўлими масъуллари, мактаб кенгаши, ички ишлар органлари ҳамда маҳалла вакиллари иштирокида ўрганиш давом этмоқда.

Бошқарма таълим муассасаларида болаларга нисбатан жисмоний ва руҳий зўравонликка йўл қўйилмаслигини таъкидлади. Қонунчиликка кўра, ўқувчилар зўравонлик ва ҳақоратдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга.

Текширув давомида ўқувчи, унинг ота-онаси, ўқитувчи ва гувоҳларнинг тушунтиришлари ҳамда бошқа далиллар ўрганилади. Ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилиб, қонунбузилиш аниқланган тақдирда тегишли чоралар кўрилади.

Ўрганиш натижалари бўйича жамоатчиликка қўшимча маълумот берилиши билдирилди.

ОҳангаронМактабгача ва мактаб таълими бошқармасиўқитувчи зўравонлигиТошкент вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этдиОҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди27 сентябр 03:43Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олинди7 июн 15:28Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)5 июл 00:23970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)4 июл 18:54Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқда17 сентябр 15:42Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиТошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланилади21 август 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди