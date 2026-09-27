Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди
Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳрида 3 ёшли бола боғчада ҳашаротларга қарши кимёвий воситани ичиб юборгани ортидан вафот этди. Ҳолат 28 август куни шаҳардаги 6-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида содир бўлган. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилган.
Терговга қадар текширув давомида аниқланишича, 27 август куни боғча хўжалик ишлари бўйича мудирасининг чақирувига асосан Оҳангарон туман дезинфекция станцияси дезинфектори муассасанинг хўжалик хоналарида ҳашаротларга қарши дезинфекция ишларини олиб борган.
Текширувда дезинфекция ишлари якунлангач, ортиб қолган кимёвий аралашма белгиланган тартибда сақланмагани аниқланган. 2023 йилда туғилган Иброҳим ушбу воситани сув деб ўйлаб ичиб юборган. Шундан сўнг у оғир аҳволда шифохонага ётқизилган.
Шифокорлар томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, бола 30 август куни вафот этган.
Суд-тиббий экспертизаси хулосасига кўра, унинг ўлимига номаълум этиологияли ўткир заҳарланиш асоратлари, токсик миокардит, токсик энцефалопатия, бош мия ва ўпка шиши ҳамда икки томонлама пневмония сабаб бўлган.
Мазкур ҳолат юзасидан Оҳангарон шаҳар прокуратураси томонидан дезинфектор ходимга нисбатан Жиноят кодексининг 116-моддаси 3-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тергов якуни бўйича қонуний баҳо берилади.
Изоҳлар 0
…