Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди

·21·Жамият
Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди

Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳрида 3 ёшли бола боғчада ҳашаротларга қарши кимёвий воситани ичиб юборгани ортидан вафот этди. Ҳолат 28 август куни шаҳардаги 6-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида содир бўлган. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилган.

Терговга қадар текширув давомида аниқланишича, 27 август куни боғча хўжалик ишлари бўйича мудирасининг чақирувига асосан Оҳангарон туман дезинфекция станцияси дезинфектори муассасанинг хўжалик хоналарида ҳашаротларга қарши дезинфекция ишларини олиб борган.

Текширувда дезинфекция ишлари якунлангач, ортиб қолган кимёвий аралашма белгиланган тартибда сақланмагани аниқланган. 2023 йилда туғилган Иброҳим ушбу воситани сув деб ўйлаб ичиб юборган. Шундан сўнг у оғир аҳволда шифохонага ётқизилган.

Шифокорлар томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, бола 30 август куни вафот этган.

Суд-тиббий экспертизаси хулосасига кўра, унинг ўлимига номаълум этиологияли ўткир заҳарланиш асоратлари, токсик миокардит, токсик энцефалопатия, бош мия ва ўпка шиши ҳамда икки томонлама пневмония сабаб бўлган.

Мазкур ҳолат юзасидан Оҳангарон шаҳар прокуратураси томонидан дезинфектор ходимга нисбатан Жиноят кодексининг 116-моддаси 3-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тергов якуни бўйича қонуний баҳо берилади.

ОҳангаронДезинфекцияБала заҳарланишиБош прокуратура
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)5 июл 00:23970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)4 июл 18:54Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олинди7 июн 15:28Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларЧилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратлар12 сентябр 21:25Оҳангаронда сув кўтарилди: дарё ўртасида аёл қолиб кетдиОҳангаронда сув кўтарилди: дарё ўртасида аёл қолиб кетди23 май 16:13Навоийдаги хусусий боғчада болаларни калтаклаган тарбиячи қўлга олиндиНавоийдаги хусусий боғчада болаларни калтаклаган тарбиячи қўлга олинди10 апрел 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)