Тармоқда тарқалган кулгили ва ҳаётий видео миллионларни "лол қолдирди"

·62·Жамият
Тармоқда тарқалган кулгили ва ҳаётий видео миллионларни "лол қолдирди"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эр-хотин ўртасидаги ҳазиломуз «жазо» саҳнаси акс этган бўлиб, унда оилада боқилаётган овчарка зотли итнинг эгасини ҳимоя қилишга уриниши кўпчиликни ҳайратга солди.
  • Аёлнинг қўлидаги тоғора билан эрига зарба беришига гувоҳ бўлган ит, дарҳол ерда ётган болтани олиб келиб, хўжайинига тутқазди.

Халқимизда «Ит вафо, хотин жафо» деган кинояли мақол бежиз айтилмаган. Ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошабинларнинг кулгиси ва ҳайратига сабаб бўлган навбатдаги видеолавҳа айнан мазкур ҳикматни кулгили, аммо ҳаётий ва таъсирли тарзда кўрсатиб берди.

Видеода эр-хотин ўртасидаги кичик «жазолаш» саҳнаси ва унда оилада боқилаётган овчарка зотли содиқ итнинг тутган позицияси ҳар қандай томошабинни беихтиёр жилмайишга мажбур қилмоқда.

Тоғора билан берилган зарба ва содиқ дўстнинг қарши ҳужуми

Ҳовлида олинган видеода эр ва хотин стул қаршисида ўтирган ҳолатда воқеа бошланади:

  • Машҳур ўйин ва «жазо»: Аёл киши қўлидаги катта металл тоғора (тос) билан эрининг бошига зарба беради;

  • Итнинг воқеа ривожини кузатиши: Хўжайинининг калтакланганини кўрган ит бунга томошабин бўлиб турмайди. У қайта-қайта вовиллаб бу жараёндан норози бўла бошлайди;

  • Хўжайин учун ҳимоя қуроли: Бу ҳолатда ёрдам беришга ошиққан ит ерда ётган болтани тишлаб келиб, тўғри хўжайинининг қўлига тутқазади! У худди: «Мана бу билан ўзингни ҳимоя қил!» дегандек ишора қилади.

«Ҳақиқий эркакча бирдамлик»: Фойдаланувчилар изоҳларда нима демоқда?

Ушбу кулгили ролик қисқа фурсатда минглаб изоҳлар ва репостларга сабаб бўлди:

  • Энг ишончли дўст: Фойдаланувчилар итнинг ақли, воқеаларни тезкор тушуниши ва ўз эгасига бўлган мутлақ садоқатига қойил қолган;

  • Оилавий комедия: Кўпчилик бу вазиятни қувноқ оилавий пранк деб баҳолаган бўлса-да, ҳайвонларнинг инсон ҳис-туйғуларини ва хавфни қанчалик нозик ҳис қилиши алоҳида эътироф этилмоқда;

  • Доно мақол исботи: Ижтимоий тармоқ кузатувчилари ролик остига: «Ит инсоннинг энг содиқ дўсти экани яна бир бор исботланди», «Эркакларни тушунадиган ягона жонзот шу ит бўлибди» каби ҳазиломуз фикрларни қолдирмоқда.

Инсон ва уй ҳайвонлари ўртасидаги бундай самимий, ҳимоякор ва садоқатли муносабатлар интернет фойдаланувчиларига доимо кўтаринки кайфият ва ижобий ҳис-туйғулар улашиб келмоқда.

Ит вафоВидеолавҳаОилавий пранкИтнинг садоқати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олинг31 июл 20:06Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)6 август 08:59Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиИссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айланди12 июл 10:53Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)3 июн 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди