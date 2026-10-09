Тармоқда тарқалган кулгили ва ҳаётий видео миллионларни "лол қолдирди"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эр-хотин ўртасидаги ҳазиломуз «жазо» саҳнаси акс этган бўлиб, унда оилада боқилаётган овчарка зотли итнинг эгасини ҳимоя қилишга уриниши кўпчиликни ҳайратга солди.
- Аёлнинг қўлидаги тоғора билан эрига зарба беришига гувоҳ бўлган ит, дарҳол ерда ётган болтани олиб келиб, хўжайинига тутқазди.
Халқимизда «Ит вафо, хотин жафо» деган кинояли мақол бежиз айтилмаган. Ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошабинларнинг кулгиси ва ҳайратига сабаб бўлган навбатдаги видеолавҳа айнан мазкур ҳикматни кулгили, аммо ҳаётий ва таъсирли тарзда кўрсатиб берди.
Видеода эр-хотин ўртасидаги кичик «жазолаш» саҳнаси ва унда оилада боқилаётган овчарка зотли содиқ итнинг тутган позицияси ҳар қандай томошабинни беихтиёр жилмайишга мажбур қилмоқда.
Тоғора билан берилган зарба ва содиқ дўстнинг қарши ҳужуми
Ҳовлида олинган видеода эр ва хотин стул қаршисида ўтирган ҳолатда воқеа бошланади:
Машҳур ўйин ва «жазо»: Аёл киши қўлидаги катта металл тоғора (тос) билан эрининг бошига зарба беради;
Итнинг воқеа ривожини кузатиши: Хўжайинининг калтакланганини кўрган ит бунга томошабин бўлиб турмайди. У қайта-қайта вовиллаб бу жараёндан норози бўла бошлайди;
Хўжайин учун ҳимоя қуроли: Бу ҳолатда ёрдам беришга ошиққан ит ерда ётган болтани тишлаб келиб, тўғри хўжайинининг қўлига тутқазади! У худди: «Мана бу билан ўзингни ҳимоя қил!» дегандек ишора қилади.
«Ҳақиқий эркакча бирдамлик»: Фойдаланувчилар изоҳларда нима демоқда?
Ушбу кулгили ролик қисқа фурсатда минглаб изоҳлар ва репостларга сабаб бўлди:
Энг ишончли дўст: Фойдаланувчилар итнинг ақли, воқеаларни тезкор тушуниши ва ўз эгасига бўлган мутлақ садоқатига қойил қолган;
Оилавий комедия: Кўпчилик бу вазиятни қувноқ оилавий пранк деб баҳолаган бўлса-да, ҳайвонларнинг инсон ҳис-туйғуларини ва хавфни қанчалик нозик ҳис қилиши алоҳида эътироф этилмоқда;
Доно мақол исботи: Ижтимоий тармоқ кузатувчилари ролик остига: «Ит инсоннинг энг содиқ дўсти экани яна бир бор исботланди», «Эркакларни тушунадиган ягона жонзот шу ит бўлибди» каби ҳазиломуз фикрларни қолдирмоқда.
Инсон ва уй ҳайвонлари ўртасидаги бундай самимий, ҳимоякор ва садоқатли муносабатлар интернет фойдаланувчиларига доимо кўтаринки кайфият ва ижобий ҳис-туйғулар улашиб келмоқда.
Изоҳлар 0
…