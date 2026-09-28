Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)

·4·Жамият
Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги Миллий кинология марказида тарбияланаётган Малинуа наслли хизмат ити самокатда мустақил ҳаракатланиш ва ингичка арқон устида мувозанат сақлаш каби ноёб кўникмаларни намойиш этди.
  • Ушбу машқлар итнинг вестибуляр аппаратини ривожлантириб, фавқулодда вазиятларда, масалан, зилзила вайроналари ёки тор қувурларда қутқарув операцияларини олиб боришда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон пойтахтидаги Миллий кинология марказидан тарқалган ноодатий видеолавҳа бутун интернет аҳлининг эътиборини ўзига қаратди. Марказда тарбияланаётган хизмат ити (малинуа насли) олд оёқлари билан рулни бошқариб, орқа оёғи билан ердан куч олган ҳолда худди одамлардек бемалол самокат учишни ўзлаштирган.

Бундан ташқари, тўрт оёқли қаҳрамон дарахтлар орасига тортилган ингичка арқон устида дорбозлардек мувозанат сақлаб юриш каби мураккаб акробатик маҳоратларини ҳам намойиш этган. Видео ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда минглаб қарашларга эга бўлиб, фойдаланувчилар орасида «Бу хизмат итига самокат миниш нима учун керак?» деган самимий ва баҳсли саволларни келтириб чиқарди.

«Самокатдаги маҳорат, арқондаги дорбозлик ва эътироф»: Ноёб видеонинг 5 та асосий нуқтаси

Миллий кинология марказидан тарқалган кадрлар бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:

  • Самокат ҳайдашни тўлиқ ўзлаштирди: Ит олд панжаларини самокат рулига қўйиб, орқа оёғи билан ҳаракатланишни мустақил бажармоқда;

  • Дорбозлик ва ноёб мувозанат: Хизмат ити ердан баландликдаги ингичка арқон устида ўз оғирлигини бенуқсон ушлаб ҳаракатлана олади;

  • Бельгия овчаркаси (Малинуа) мактаби: Хизмат ва махсус операцияларда энг юқори интеллектга эга зот сифатида тан олинган ит машқ қилинмоқда;

  • Кинолог ва итнинг уйғунлиги: Ҳарбий кинологнинг буйруқлари ва рағбатлантириш усули ҳайвон билан тўлиқ ишонч ҳосил қилинганини кўрсатди;

  • Интернетдаги вирус муҳокама: Видео бир лаҳзада тарқалиб, ижтимоий тармоқлардаги миллий сегментнинг энг кўп кўрилган контентига айланди.

Хизмат итлари машғулоти: Одатий дрессировка ва янги кўникмалар қиёси

Кинология марказидаги ноанъанавий машқларнинг қиёсий таҳлили:

Кўникма ва машқ турлари

Стандарт хизмат итлари машғулоти

Ушбу видеода намойиш этилган элементлар

Ҳаракатланиш ва транспорт

Пиёда юриш, тўсиқлардан сакраш

Икки ғилдиракли самокатда мустақил ҳаракатланиш

Мувозанатни сақлаш

Бревно ёки кенг тахта устидан ўтиш

Дарахтларга тортилган ингичка арқонда юриш (дорбозлик)

Итоат ва алоқа

Овозли ва имо-ишорали буйруқлар

Мураккаб муҳандислик мосламаларини бошқариш

Психологик чидамлилик

Баланд товуш ва ўқ овозларига кўникиш

Кутилмаган ва ноодатий муҳитда вазминликни йўқотмаслик

Рағбатлантириш усули

Егулик бериш ва мақтов

Кинолог меҳри, ўйин ва тўлиқ психологик боғлиқлик

Кинология ва хатти-ҳаракат экспертизаси: Хизмат итига самокат миниш нега ўргатилади?

Профессионал кинологлар, зоопсихологлар ва махсус соҳа мутахассисларининг хулосалари:

  • «Вестибуляр аппарат ва экстремал мувозанат»: Самокатда ҳаракатланиш ва ингичка арқонда юриш шунчаки қизиқарли шоу эмас; бундай машқлар итнинг вестибуляр аппаратини (мувозанат марказини) максимал ривожлантиради; бу эса зилзила вайроналари, тор қувурлар ва баланд бинолар устида қутқарув операцияларини олиб боришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга;

  • Интеллектуал юклама ва мия фаоллиги: Бельгия овчаркалари жуда юқори энергияга эга бўлиб, уларнинг зеҳнини мунтазам равишда мураккаб ва ноодатий вазифалар билан чарчатиш лозим; янги механизмларни ўзлаштириш итнинг ақлий салоҳиятини кескин оширади;

  • Кинолог билан мутлақ ишонч: Бу каби мураккаб ҳаракатлар ит ўз эгасига тўлиқ ишонган тақдирдагина амалга ошади; ҳарбий формадаги мураббийнинг ити билан самимий мулоқоти ўзбек кинология мактабининг профессионал даражаси юқори эканини исботлайди.

Сизнингча, хизмат итларининг бундай ноодатий ва мураккаб кўникмаларни ўзлаштириши фавқулодда вазиятларда қанчалик фойда беради? Ўзбекистон кинология соҳасидаги ушбу ижодий ёндашув сизда қандай таассурот қолдирди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кайфиятни кўтарувчи, шу билан бирга ҳайратланарли ушбу мақолани дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Миллий кинология марказиМалинуа наслисамокатВирус видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)19 сентябр 12:45Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади30 июл 20:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда7 июл 16:22Whoosh хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhoosh хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқди18 июн 03:55Юрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқдаЮрент ўзининг янги авлод ИоТ-модуллари билан самокатлар аниқлигини оширмоқда17 июн 23:22Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиТошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлди21 сентябр 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди