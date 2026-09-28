Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги Миллий кинология марказида тарбияланаётган Малинуа наслли хизмат ити самокатда мустақил ҳаракатланиш ва ингичка арқон устида мувозанат сақлаш каби ноёб кўникмаларни намойиш этди.
- Ушбу машқлар итнинг вестибуляр аппаратини ривожлантириб, фавқулодда вазиятларда, масалан, зилзила вайроналари ёки тор қувурларда қутқарув операцияларини олиб боришда муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон пойтахтидаги Миллий кинология марказидан тарқалган ноодатий видеолавҳа бутун интернет аҳлининг эътиборини ўзига қаратди. Марказда тарбияланаётган хизмат ити (малинуа насли) олд оёқлари билан рулни бошқариб, орқа оёғи билан ердан куч олган ҳолда худди одамлардек бемалол самокат учишни ўзлаштирган.
Бундан ташқари, тўрт оёқли қаҳрамон дарахтлар орасига тортилган ингичка арқон устида дорбозлардек мувозанат сақлаб юриш каби мураккаб акробатик маҳоратларини ҳам намойиш этган. Видео ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда минглаб қарашларга эга бўлиб, фойдаланувчилар орасида «Бу хизмат итига самокат миниш нима учун керак?» деган самимий ва баҳсли саволларни келтириб чиқарди.
«Самокатдаги маҳорат, арқондаги дорбозлик ва эътироф»: Ноёб видеонинг 5 та асосий нуқтаси
Миллий кинология марказидан тарқалган кадрлар бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:
Самокат ҳайдашни тўлиқ ўзлаштирди: Ит олд панжаларини самокат рулига қўйиб, орқа оёғи билан ҳаракатланишни мустақил бажармоқда;
Дорбозлик ва ноёб мувозанат: Хизмат ити ердан баландликдаги ингичка арқон устида ўз оғирлигини бенуқсон ушлаб ҳаракатлана олади;
Бельгия овчаркаси (Малинуа) мактаби: Хизмат ва махсус операцияларда энг юқори интеллектга эга зот сифатида тан олинган ит машқ қилинмоқда;
Кинолог ва итнинг уйғунлиги: Ҳарбий кинологнинг буйруқлари ва рағбатлантириш усули ҳайвон билан тўлиқ ишонч ҳосил қилинганини кўрсатди;
Интернетдаги вирус муҳокама: Видео бир лаҳзада тарқалиб, ижтимоий тармоқлардаги миллий сегментнинг энг кўп кўрилган контентига айланди.
Хизмат итлари машғулоти: Одатий дрессировка ва янги кўникмалар қиёси
Кинология марказидаги ноанъанавий машқларнинг қиёсий таҳлили:
Кўникма ва машқ турлари
Стандарт хизмат итлари машғулоти
Ушбу видеода намойиш этилган элементлар
Ҳаракатланиш ва транспорт
Пиёда юриш, тўсиқлардан сакраш
Икки ғилдиракли самокатда мустақил ҳаракатланиш
Мувозанатни сақлаш
Бревно ёки кенг тахта устидан ўтиш
Дарахтларга тортилган ингичка арқонда юриш (дорбозлик)
Итоат ва алоқа
Овозли ва имо-ишорали буйруқлар
Мураккаб муҳандислик мосламаларини бошқариш
Психологик чидамлилик
Баланд товуш ва ўқ овозларига кўникиш
Кутилмаган ва ноодатий муҳитда вазминликни йўқотмаслик
Рағбатлантириш усули
Егулик бериш ва мақтов
Кинолог меҳри, ўйин ва тўлиқ психологик боғлиқлик
Кинология ва хатти-ҳаракат экспертизаси: Хизмат итига самокат миниш нега ўргатилади?
Профессионал кинологлар, зоопсихологлар ва махсус соҳа мутахассисларининг хулосалари:
«Вестибуляр аппарат ва экстремал мувозанат»: Самокатда ҳаракатланиш ва ингичка арқонда юриш шунчаки қизиқарли шоу эмас; бундай машқлар итнинг вестибуляр аппаратини (мувозанат марказини) максимал ривожлантиради; бу эса зилзила вайроналари, тор қувурлар ва баланд бинолар устида қутқарув операцияларини олиб боришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга;
Интеллектуал юклама ва мия фаоллиги: Бельгия овчаркалари жуда юқори энергияга эга бўлиб, уларнинг зеҳнини мунтазам равишда мураккаб ва ноодатий вазифалар билан чарчатиш лозим; янги механизмларни ўзлаштириш итнинг ақлий салоҳиятини кескин оширади;
Кинолог билан мутлақ ишонч: Бу каби мураккаб ҳаракатлар ит ўз эгасига тўлиқ ишонган тақдирдагина амалга ошади; ҳарбий формадаги мураббийнинг ити билан самимий мулоқоти ўзбек кинология мактабининг профессионал даражаси юқори эканини исботлайди.
Сизнингча, хизмат итларининг бундай ноодатий ва мураккаб кўникмаларни ўзлаштириши фавқулодда вазиятларда қанчалик фойда беради? Ўзбекистон кинология соҳасидаги ушбу ижодий ёндашув сизда қандай таассурот қолдирди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кайфиятни кўтарувчи, шу билан бирга ҳайратланарли ушбу мақолани дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…