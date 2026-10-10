“Metsenat” лойиҳаси 100 нафар иқтидорли талабага 10 млн сўмдан грант ажратди

·3·Жамият
“Metsenat” лойиҳаси 100 нафар иқтидорли талабага 10 млн сўмдан грант ажратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Меценат» хайрия лойиҳаси доирасида «Мустақиллик-35» таълим гранти якунлари бўйича 100 нафар иқтидорли талабага ўқиш тўлов-шартнома пулларини қоплаш учун 10 миллион сўмдан, жами 1 миллиард сўмлик молиявий ёрдам ажратилди.
  • Танловда 15 290 та ариза келиб тушган бўлиб, ғолиблар орасида 67 нафари қизлар, 33 нафари йигитлар ташкил этди.
  • Грант маблағлари иқтисодиёт, филология, тиббиёт, юриспруденсия каби турли соҳалар бўйича тақсимланди.

Иқтидорли, аммо моддий жиҳатдан кўмакка муҳтож ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган «Metsenat» хайрия лойиҳаси доирасида узоқ кутилган «Мустақиллик-35» таълим гранти якунлари расман эълон қилинди. Танлов натижаларига кўра, республика бўйлаб 100 нафар иқтидорли талабага ўқиш тўлов-шартнома пулларини қоплаш учун 10 миллион сўмдан, жами 1 миллиард сўмлик молиявий ёрдам ажратилиши белгиланди.

Эътиборли жиҳати, жорий йилги грант ғолиблари орасида хотин-қизлар сезиларли даражада етакчилик қилмоқда: сараланганларнинг 67 нафари қизлар, 33 нафарини эса йигитлар ташкил этди.

15 минг даъвогар ва қатъий танлов мезонлари

Лойиҳага бўлган қизиқиш ва рақобат мисли кўрилмаган даражада юқори бўлди:

  • Катта оқим: Грантда иштирок этиш учун жами 15 290 та ариза келиб тушган бўлиб, ҳар бир ўрин учун 150 нафардан зиёд талаба даъвогарлик қилди;

  • Шаффоф саралаш тамойиллари: Комиссия ғолибларни танлашда биргина баҳолар билан чекланмади — талабаларнинг академик ўзлаштириши, оиласининг ижтимоий ҳимояга муҳтожлиги, ногиронлиги борлиги ёки боқувчисини йўқотганлиги, шунингдек, жамоат ишларидаги фаоллиги ва илмий ютуқлари алоҳида баҳоланди;

  • Мақсадли дастак: Лойиҳанинг бош ғояси — билимга чанқоқ, салоҳиятли, бироқ шартнома пулини тўлашга имкони йўқ эҳтиёжманд ёшларга беғараз нажот қўлини чўзишдан иборат.

Грант маблағлари қайси йўналишлар орасида тақсимланди?

Саралаб олинган 100 нафар талабанинг соҳалар бўйича тақсимоти мамлакатдаги мутахассисликларга бўлган талабни яққол акс эттиради:

  • Иқтисодиёт ва молия: 26 нафар;

  • Филология ва тилшунослик: 25 нафар;

  • Тиббиёт: 13 нафар;

  • Юриспруденция (ҳуқуқшунослик): 13 нафар;

  • Техника, ахборот технологиялари (IT) ва муҳандислик: 6 нафар;

  • Ижтимоий ва сиёсий фанлар: 6 нафар;

  • Педагогика: 5 нафар;

  • Табиий ва аниқ фанлар: 3 нафар;

  • Қишлоқ хўжалиги ва биотехнология: 3 нафар.

Илғор ёшлар экотизими билан стратегик ҳамкорлик

«Мустақиллик-35» таълим гранти Ёшлар ишлари агентлигининг энг йирик ва самарали лойиҳалари билан интеграциялашган тарзда амалга оширилмоқда:

  • Ҳамкор платформалар: Ташаббус «Ибрат фарзандлари», UzChess, «Мутолаа», «Устоз AI», UzCombinator ҳамда «Кўмак» каби республика миқёсидаги оммабоп таълим ва инновация лойиҳалари билан келишув асосида ҳаётга татбиқ этилди;

  • Ғолиблар рўйхати: 10 миллион сўмлик шартнома грантини қўлга киритган 100 нафар талабанинг тўлиқ исм-фамилияси ва олий таълим муассасалари кўрсатилган расмий рўйхати «Metsenat» тизими платформаларида оммага очиқланди.

Ушбу 1 миллиард сўмлик таълим сармояси ўз кучи ва билимига ишонган юзлаб иқтидорли талабаларнинг келажакка бўлган ишончини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

MetsenatМустақиллик-35Ёшлар ишлари агентлигитаълим гранти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратилади30 июн 15:19ID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олиндиID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олинди25 май 22:35Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда10 июл 11:05Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Тест натижалари: 234 минг абитуриент 56,7 баллик чегарадан ўта олмадиТест натижалари: 234 минг абитуриент 56,7 баллик чегарадан ўта олмади6 август 10:51Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошланди1 август 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди