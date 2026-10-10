“Metsenat” лойиҳаси 100 нафар иқтидорли талабага 10 млн сўмдан грант ажратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Меценат» хайрия лойиҳаси доирасида «Мустақиллик-35» таълим гранти якунлари бўйича 100 нафар иқтидорли талабага ўқиш тўлов-шартнома пулларини қоплаш учун 10 миллион сўмдан, жами 1 миллиард сўмлик молиявий ёрдам ажратилди.
- Танловда 15 290 та ариза келиб тушган бўлиб, ғолиблар орасида 67 нафари қизлар, 33 нафари йигитлар ташкил этди.
- Грант маблағлари иқтисодиёт, филология, тиббиёт, юриспруденсия каби турли соҳалар бўйича тақсимланди.
Иқтидорли, аммо моддий жиҳатдан кўмакка муҳтож ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган «Metsenat» хайрия лойиҳаси доирасида узоқ кутилган «Мустақиллик-35» таълим гранти якунлари расман эълон қилинди. Танлов натижаларига кўра, республика бўйлаб 100 нафар иқтидорли талабага ўқиш тўлов-шартнома пулларини қоплаш учун 10 миллион сўмдан, жами 1 миллиард сўмлик молиявий ёрдам ажратилиши белгиланди.
Эътиборли жиҳати, жорий йилги грант ғолиблари орасида хотин-қизлар сезиларли даражада етакчилик қилмоқда: сараланганларнинг 67 нафари қизлар, 33 нафарини эса йигитлар ташкил этди.
15 минг даъвогар ва қатъий танлов мезонлари
Лойиҳага бўлган қизиқиш ва рақобат мисли кўрилмаган даражада юқори бўлди:
Катта оқим: Грантда иштирок этиш учун жами 15 290 та ариза келиб тушган бўлиб, ҳар бир ўрин учун 150 нафардан зиёд талаба даъвогарлик қилди;
Шаффоф саралаш тамойиллари: Комиссия ғолибларни танлашда биргина баҳолар билан чекланмади — талабаларнинг академик ўзлаштириши, оиласининг ижтимоий ҳимояга муҳтожлиги, ногиронлиги борлиги ёки боқувчисини йўқотганлиги, шунингдек, жамоат ишларидаги фаоллиги ва илмий ютуқлари алоҳида баҳоланди;
Мақсадли дастак: Лойиҳанинг бош ғояси — билимга чанқоқ, салоҳиятли, бироқ шартнома пулини тўлашга имкони йўқ эҳтиёжманд ёшларга беғараз нажот қўлини чўзишдан иборат.
Грант маблағлари қайси йўналишлар орасида тақсимланди?
Саралаб олинган 100 нафар талабанинг соҳалар бўйича тақсимоти мамлакатдаги мутахассисликларга бўлган талабни яққол акс эттиради:
Иқтисодиёт ва молия: 26 нафар;
Филология ва тилшунослик: 25 нафар;
Тиббиёт: 13 нафар;
Юриспруденция (ҳуқуқшунослик): 13 нафар;
Техника, ахборот технологиялари (IT) ва муҳандислик: 6 нафар;
Ижтимоий ва сиёсий фанлар: 6 нафар;
Педагогика: 5 нафар;
Табиий ва аниқ фанлар: 3 нафар;
Қишлоқ хўжалиги ва биотехнология: 3 нафар.
Илғор ёшлар экотизими билан стратегик ҳамкорлик
«Мустақиллик-35» таълим гранти Ёшлар ишлари агентлигининг энг йирик ва самарали лойиҳалари билан интеграциялашган тарзда амалга оширилмоқда:
Ҳамкор платформалар: Ташаббус «Ибрат фарзандлари», UzChess, «Мутолаа», «Устоз AI», UzCombinator ҳамда «Кўмак» каби республика миқёсидаги оммабоп таълим ва инновация лойиҳалари билан келишув асосида ҳаётга татбиқ этилди;
Ғолиблар рўйхати: 10 миллион сўмлик шартнома грантини қўлга киритган 100 нафар талабанинг тўлиқ исм-фамилияси ва олий таълим муассасалари кўрсатилган расмий рўйхати «Metsenat» тизими платформаларида оммага очиқланди.
Ушбу 1 миллиард сўмлик таълим сармояси ўз кучи ва билимига ишонган юзлаб иқтидорли талабаларнинг келажакка бўлган ишончини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…