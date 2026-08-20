Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилинди

·13·Жамият
Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул натижалари расман эълон қилинди. Давлат гранти бўйича ўртача ўтиш бали 121,8 баллдан 134,6 баллга, тўлов-контракт бўйича эса 84,9 баллдан 93,7 баллга ошди. Ўқишга кира олмаган абитуриентларга август ойининг сўнгги ҳафтасидан бошлаб фанлар мажмуасига мос вакант ўринлар бўйича қўшимча 6-йўналишни танлаш имконияти берилади.

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига 2026/27 ўқув йили учун қабул натижалари расман маълум қилинди. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ўтказган матбуот анжуманида грант ва контракт балларининг кескин кўтарилгани, тестдан ўта олмаганлар учун янги «олтинчи йўналиш» очилиши ҳамда суперконтракт тартибига доир муҳим ўзгаришлар очиқланди.

Ўтиш баллари кескин ошди: Асосий рақамлар

Жорий йилда абитуриентларнинг умумий билим савияси ошгани сабабли давлат гранти ва тўлов-контракт бўйича ўртача ўтиш кўрсаткичлари сезиларли даражада юқорилади.

Қабул кўрсаткичларининг йиллар кесимидаги таққоси

Кўрсаткич тури

Ўтган ўқув йили

Жорий ўқув йили

Фарқ / Ўсиш

Давлат гранти (ўртача балл)

121,8 балл

134,6 балл

+12,8 баллга ошди

Тўлов-контракт (ўртача балл)

84,9 балл

93,7 балл

+8,8 баллга ошди

Минимал балл тўплай олмаганлар

Юқорироқ

37,54% (233 935 нафар)

Изчил пасайиб бормоқда

Умумтаълим сертификатига эгалар

193 минг нафар

Максимал балл тартиби қайта кўрилади

Чет тили сертификатига эгалар

125 минг нафар

Абитуриентлар учун «олтинчи йўналиш» очилади

Ўқишга кира олмаган ёшлар учун янги имконият яратилмоқда: август ойининг сўнгги ҳафтасидан бошлаб абитуриентларга вакант (бўш) қолган ўринлар бўйича қўшимча 6-йўналишни танлаш ҳуқуқи берилади.

"Олтинчи йўналишда қаерда бўш ўрин қолган бўлса ва у абитуриентнинг топширган фанлар мажмуасига тўғри келса — танлаш имконини очиб берамиз. Ушбу амалиётни кейинги ҳафтадан бошлаш режалаштирилган.", — деди вазир ўринбосари Сардор Ражабов.

Контракт, суперконтракт ва ётоқхона бўйича янгиликлар

  • Контракт ва суперконтракт нархлари: ОТМларга берилган молиявий мустақиллик доирасида тўлов-контракт ва табақалаштирилган контракт миқдорини эндиликда олийгоҳларнинг ўзлари белгилайди.

  • Дарсларга дарҳол қатнашиш: Суперконтракт асосида ўқимоқчи бўлган абитуриентлар расмийлаштирувни кутмасдан, ўқув йилининг илк кунлариданоқ тўғридан-тўғри дарсларда қатнашишлари мумкин.

  • Ётоқхона омили: Вазирлик таҳлилига кўра, талабалар турар жойида яшайдиган ёшлар ижарада ёки ўз уйида яшовчиларга нисбатан фанларни анча яхши ўзлаштиради.

  • Битирувчи сифати индекси: Келгусида талабаларни ўқишдан четлаштириш бўйича очиқ статистика юритилади ва ҳар бир ОТМ таълим самарадорлиги алоҳида индекс орқали баҳолаб борилади.

Сизнингча, ОТМлар томонидан суперконтракт нархларининг мустақил белгиланиши ва «олтинчи йўналиш»нинг жорий этилиши абитуриентлар учун қанчалик адолатли имконият яратади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва талабаликка даъвогар барча абитуриентларга ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!

ЎзбекистонСардор РажабовОлий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиБугун, 14:02Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиБугун, 10:31Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 10:16Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиБугун, 09:50Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБугун, 05:49Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиЎзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиБугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда