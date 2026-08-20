Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилинди
Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул натижалари расман эълон қилинди. Давлат гранти бўйича ўртача ўтиш бали 121,8 баллдан 134,6 баллга, тўлов-контракт бўйича эса 84,9 баллдан 93,7 баллга ошди. Ўқишга кира олмаган абитуриентларга август ойининг сўнгги ҳафтасидан бошлаб фанлар мажмуасига мос вакант ўринлар бўйича қўшимча 6-йўналишни танлаш имконияти берилади.
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига 2026/27 ўқув йили учун қабул натижалари расман маълум қилинди. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ўтказган матбуот анжуманида грант ва контракт балларининг кескин кўтарилгани, тестдан ўта олмаганлар учун янги «олтинчи йўналиш» очилиши ҳамда суперконтракт тартибига доир муҳим ўзгаришлар очиқланди.
Ўтиш баллари кескин ошди: Асосий рақамлар
Жорий йилда абитуриентларнинг умумий билим савияси ошгани сабабли давлат гранти ва тўлов-контракт бўйича ўртача ўтиш кўрсаткичлари сезиларли даражада юқорилади.
Қабул кўрсаткичларининг йиллар кесимидаги таққоси
Кўрсаткич тури
Ўтган ўқув йили
Жорий ўқув йили
Фарқ / Ўсиш
Давлат гранти (ўртача балл)
121,8 балл
134,6 балл
+12,8 баллга ошди
Тўлов-контракт (ўртача балл)
84,9 балл
93,7 балл
+8,8 баллга ошди
Минимал балл тўплай олмаганлар
Юқорироқ
37,54% (233 935 нафар)
Изчил пасайиб бормоқда
Умумтаълим сертификатига эгалар
—
193 минг нафар
Максимал балл тартиби қайта кўрилади
Чет тили сертификатига эгалар
—
125 минг нафар
—
Абитуриентлар учун «олтинчи йўналиш» очилади
Ўқишга кира олмаган ёшлар учун янги имконият яратилмоқда: август ойининг сўнгги ҳафтасидан бошлаб абитуриентларга вакант (бўш) қолган ўринлар бўйича қўшимча 6-йўналишни танлаш ҳуқуқи берилади.
"Олтинчи йўналишда қаерда бўш ўрин қолган бўлса ва у абитуриентнинг топширган фанлар мажмуасига тўғри келса — танлаш имконини очиб берамиз. Ушбу амалиётни кейинги ҳафтадан бошлаш режалаштирилган.", — деди вазир ўринбосари Сардор Ражабов.
Контракт, суперконтракт ва ётоқхона бўйича янгиликлар
Контракт ва суперконтракт нархлари: ОТМларга берилган молиявий мустақиллик доирасида тўлов-контракт ва табақалаштирилган контракт миқдорини эндиликда олийгоҳларнинг ўзлари белгилайди.
Дарсларга дарҳол қатнашиш: Суперконтракт асосида ўқимоқчи бўлган абитуриентлар расмийлаштирувни кутмасдан, ўқув йилининг илк кунлариданоқ тўғридан-тўғри дарсларда қатнашишлари мумкин.
Ётоқхона омили: Вазирлик таҳлилига кўра, талабалар турар жойида яшайдиган ёшлар ижарада ёки ўз уйида яшовчиларга нисбатан фанларни анча яхши ўзлаштиради.
Битирувчи сифати индекси: Келгусида талабаларни ўқишдан четлаштириш бўйича очиқ статистика юритилади ва ҳар бир ОТМ таълим самарадорлиги алоҳида индекс орқали баҳолаб борилади.
Сизнингча, ОТМлар томонидан суперконтракт нархларининг мустақил белгиланиши ва «олтинчи йўналиш»нинг жорий этилиши абитуриентлар учун қанчалик адолатли имконият яратади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва талабаликка даъвогар барча абитуриентларга ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
…