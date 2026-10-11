Ўзбекистон робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлди — учта олтин медаль!
Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган FIRST Global Challenge 2026 халқаро робототехника чемпионатида мутлақ ғолибликни қўлга киритди. Ёш муҳандисларимиз учта олтин медални қўлга киритиб, мусобақанинг энг юқори натижаларидан бирини қайд этди.
7–10 октябрь кунлари Инчхон шаҳрида бўлиб ўтган чемпионатда 190 дан ортиқ мамлакат вакиллари иштирок этди. Ёшлар ишлари агентлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон жамоаси мусобақада барча 16 та учрашувда ғалаба қозонган.
Мусобақанинг расмий натижалар саҳифасида Ўзбекистон жамоаси рейтингда биринчи ўринни эгаллагани ва 637 баллик энг юқори натижани қайд этгани кўрсатилган.
FIRST Global Challenge ёшларнинг робототехника, муҳандислик ва дастурлаш бўйича билимларини синовдан ўтказадиган халқаро мусобақа ҳисобланади. Бу йилги топшириқлар ўрмон ёнғинларининг олдини олиш, уларнинг оқибатларини камайтириш ва зарарланган ҳудудларни тиклашга қаратилган эди.
Ўзбекистон ёш муҳандисларининг ушбу ютуғи мамлакатимизда робототехника ва инновацион технологияларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини намоён этади.
Изоҳлар 0
…