Ўзбекистон робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлди — учта олтин медаль!

·4·Ўзбекистон
Ўзбекистон робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлди — учта олтин медаль!

Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган FIRST Global Challenge 2026 халқаро робототехника чемпионатида мутлақ ғолибликни қўлга киритди. Ёш муҳандисларимиз учта олтин медални қўлга киритиб, мусобақанинг энг юқори натижаларидан бирини қайд этди.

7–10 октябрь кунлари Инчхон шаҳрида бўлиб ўтган чемпионатда 190 дан ортиқ мамлакат вакиллари иштирок этди. Ёшлар ишлари агентлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон жамоаси мусобақада барча 16 та учрашувда ғалаба қозонган.

Мусобақанинг расмий натижалар саҳифасида Ўзбекистон жамоаси рейтингда биринчи ўринни эгаллагани ва 637 баллик энг юқори натижани қайд этгани кўрсатилган.

FIRST Global Challenge ёшларнинг робототехника, муҳандислик ва дастурлаш бўйича билимларини синовдан ўтказадиган халқаро мусобақа ҳисобланади. Бу йилги топшириқлар ўрмон ёнғинларининг олдини олиш, уларнинг оқибатларини камайтириш ва зарарланган ҳудудларни тиклашга қаратилган эди.

Ўзбекистон ёш муҳандисларининг ушбу ютуғи мамлакатимизда робототехника ва инновацион технологияларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини намоён этади.

FIRST Global ChallengeРобототехникаЁшлар ишлари агентлигиИнчхон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилдиЧиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди7 октябр 14:22“Metsenat” лойиҳаси 100 нафар иқтидорли талабага 10 млн сўмдан грант ажратди“Metsenat” лойиҳаси 100 нафар иқтидорли талабага 10 млн сўмдан грант ажратдиКеча 00:57Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди3 июл 20:42Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратилади30 июн 15:19ID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олиндиID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олинди25 май 22:35Шавкат Мирзиёев Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект марказига борди (видео)Шавкат Мирзиёев Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект марказига борди (видео)24 сентябр 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади