«Месси ва Роналдудан ҳам кучли»: Стивен Жеррард Ламин Ямал ҳақида шов-шувли баёнот берди

2 дақиқа ўқиш3
«Месси ва Роналдудан ҳам кучли»: Стивен Жеррард Ламин Ямал ҳақида шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Стивен Жеррард «Барселона» ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг 19 ёшдаги ўйин даражаси Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг ўша даврдаги кўрсаткичларидан юқори эканини таъкидлади.
  • Собиқ футболчининг сўзларига кўра, испаниялик вингер ривожланиш суръати ва ўйинга таъсири бўйича афсонавий футболчилардан олдинда турибди.

Англия футболи ва «Ливерпуль» клубининг афсонавий сардори Стивен Жеррард «Барселона» ҳамда Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг иқтидорига баҳо берар экан, футбол жамоатчилигини ларзага солган мулоҳазани илгари сурди. Британиянинг The Touchline нашрига берган интервьюсида собиқ ярим ҳимоячи ёш истеъдод эгасини замонавий футболнинг икки буюк намояндаси — Лионель Месси ва Криштиану Роналду билан очиқ таққослади.

«Ривожланиш бобида улардан олдинда»: Жеррарднинг таҳлили

Стивен Жеррард футбол тарихидаги энг катта рақобатчиларнинг айнан 19 ёшлик даврини эслаб, испаниялик вингернинг бу ёшдаги салоҳияти ва майдондаги қарорлари Месси ҳамда Роналдунинг ўша пайтдаги ўйинидан анча устун эканини таъкидлади:

«Ламин Ямал 19 ёшида Криштиану Роналду ва Лионель Мессидан ҳам юқори даражада ўйнамоқда. Уларни айнан 19 ёшдаги ҳолатида солиштирсак, ривожланиш даражаси ва ўйинга таъсири бўйича Ламин Ямал яққол олдинда туради».

Ямалнинг катта футболга кириб келиши ҳақиқатан ҳам мисли кўрилмаган тезликда содир бўлди. У каталонияликларнинг асосий жамоасида илк бор 2023 йилнинг апрелида, бор-йўғи 15 ёшида дебют қилган эди. 2024 йилги Европа чемпионатида эса Испания билан биргаликда қитъа чемпиони бўлибгина қолмай, йирик халқаро турнир финалида майдонга тушган тарихдаги энг ёш футболчи сифатида рекорд ўрнатди.

Кўрсаткич / Мезон

Ламин Ямалнинг ҳозирги статистикаси ва натижалари

Ёши ва клуб/терма жамоаси

19 ёш, «Барселона» ва Испания миллий терма жамоаси

Дебют санаси

2023 йил апрель (атиги 15 ёшида катта футболга қадам қўйган)

Жорий мавсум кўрсаткичи

16 та ўйинда 13 та гол ва 12 та голли узатма (жами 25 самарали очко)

Бозор қиймати

220 миллион евро (Transfermarkt талқини бўйича дунёдаги энг қиммат футболчи)

Халқаро ютуқлари

Евро-2024 ғолиби, финал тарихидаги энг ёш футболчи

Шахсий совринлари

Кетма-кет 3 марта дунёнинг энг яхши ёш футболчиси унвони соҳиби

«Месси ва Роналду 19 ёшида эндигина катта футболга мослашаётган бўлса, Ямал бу ёшда аллақачон Европа чемпиони бўлиб, ҳар бир учрашув тақдирини якка ўзи ҳал қилмоқда».

220 миллион евролик мутлақ рекорд

Жорий мавсумда кўрсатаётган сермаҳсуллик Ламинни сайёранинг энг хавфли ҳужумчисига айлантирди — у 16 учрашувнинг ўзидаёқ 13 та тўп киритиб, шерикларига 12 та голли пас узатишга муваффақ бўлди. Transfermarkt портали унинг трансфер қийматини астрономик 220 миллион еврога баҳоламоқда.

Шунингдек, кетма-кет уч маротаба ер юзининг энг яхши ёш ўйинчиси мукофотини қўлга киритган Ямалнинг ҳозирги ривожланиш суръати яқин йилларда уни «Олтин тўп» совринининг мутлақ даъвогарига айлантириши шубҳасиз.

Сизнингча ҳам, 19 ёшли Ламин Ямал ўз тенгқурлиги давридаги Месси ва Роналдудан кучлироқми ёки уларнинг узоқ йиллик барқарорлигига етиш учун унга ҳали вақт керакми? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари