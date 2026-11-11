«Месси ва Роналдудан ҳам кучли»: Стивен Жеррард Ламин Ямал ҳақида шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Стивен Жеррард «Барселона» ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг 19 ёшдаги ўйин даражаси Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг ўша даврдаги кўрсаткичларидан юқори эканини таъкидлади.
- Собиқ футболчининг сўзларига кўра, испаниялик вингер ривожланиш суръати ва ўйинга таъсири бўйича афсонавий футболчилардан олдинда турибди.
Англия футболи ва «Ливерпуль» клубининг афсонавий сардори Стивен Жеррард «Барселона» ҳамда Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ламин Ямалнинг иқтидорига баҳо берар экан, футбол жамоатчилигини ларзага солган мулоҳазани илгари сурди. Британиянинг The Touchline нашрига берган интервьюсида собиқ ярим ҳимоячи ёш истеъдод эгасини замонавий футболнинг икки буюк намояндаси — Лионель Месси ва Криштиану Роналду билан очиқ таққослади.
«Ривожланиш бобида улардан олдинда»: Жеррарднинг таҳлили
Стивен Жеррард футбол тарихидаги энг катта рақобатчиларнинг айнан 19 ёшлик даврини эслаб, испаниялик вингернинг бу ёшдаги салоҳияти ва майдондаги қарорлари Месси ҳамда Роналдунинг ўша пайтдаги ўйинидан анча устун эканини таъкидлади:
«Ламин Ямал 19 ёшида Криштиану Роналду ва Лионель Мессидан ҳам юқори даражада ўйнамоқда. Уларни айнан 19 ёшдаги ҳолатида солиштирсак, ривожланиш даражаси ва ўйинга таъсири бўйича Ламин Ямал яққол олдинда туради».
Ямалнинг катта футболга кириб келиши ҳақиқатан ҳам мисли кўрилмаган тезликда содир бўлди. У каталонияликларнинг асосий жамоасида илк бор 2023 йилнинг апрелида, бор-йўғи 15 ёшида дебют қилган эди. 2024 йилги Европа чемпионатида эса Испания билан биргаликда қитъа чемпиони бўлибгина қолмай, йирик халқаро турнир финалида майдонга тушган тарихдаги энг ёш футболчи сифатида рекорд ўрнатди.
Кўрсаткич / Мезон
Ламин Ямалнинг ҳозирги статистикаси ва натижалари
Ёши ва клуб/терма жамоаси
19 ёш, «Барселона» ва Испания миллий терма жамоаси
Дебют санаси
2023 йил апрель (атиги 15 ёшида катта футболга қадам қўйган)
Жорий мавсум кўрсаткичи
16 та ўйинда 13 та гол ва 12 та голли узатма (жами 25 самарали очко)
Бозор қиймати
220 миллион евро (Transfermarkt талқини бўйича дунёдаги энг қиммат футболчи)
Халқаро ютуқлари
Евро-2024 ғолиби, финал тарихидаги энг ёш футболчи
Шахсий совринлари
Кетма-кет 3 марта дунёнинг энг яхши ёш футболчиси унвони соҳиби
«Месси ва Роналду 19 ёшида эндигина катта футболга мослашаётган бўлса, Ямал бу ёшда аллақачон Европа чемпиони бўлиб, ҳар бир учрашув тақдирини якка ўзи ҳал қилмоқда».
220 миллион евролик мутлақ рекорд
Жорий мавсумда кўрсатаётган сермаҳсуллик Ламинни сайёранинг энг хавфли ҳужумчисига айлантирди — у 16 учрашувнинг ўзидаёқ 13 та тўп киритиб, шерикларига 12 та голли пас узатишга муваффақ бўлди. Transfermarkt портали унинг трансфер қийматини астрономик 220 миллион еврога баҳоламоқда.
Шунингдек, кетма-кет уч маротаба ер юзининг энг яхши ёш ўйинчиси мукофотини қўлга киритган Ямалнинг ҳозирги ривожланиш суръати яқин йилларда уни «Олтин тўп» совринининг мутлақ даъвогарига айлантириши шубҳасиз.
Сизнингча ҳам, 19 ёшли Ламин Ямал ўз тенгқурлиги давридаги Месси ва Роналдудан кучлироқми ёки уларнинг узоқ йиллик барқарорлигига етиш учун унга ҳали вақт керакми? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…