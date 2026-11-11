Намангандаги боғчада 5 ёшли қизалоққа қилинган жинсий зўравонлик бўйича суд санаси аниқланди
Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги мактабгача таълим муассасасида 5 ёшли қизалоққа нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик юзасидан тергов ишлари якунланиб, жиноят иши судга юборилди. Дастлабки суд мажлиси 18 ноябрь куни Норин туманида ёпиқ шаклда бўлиб ўтади.
Иш доирасида боғчада омбор мудири сифатида фаолият юритган 52 ёшли эркак ҳамда яна бир неча шахс айбланмоқда. Асосий гумонланувчи 12 сентябрь куни ҳибсга олинган.
Мазкур ҳодисадан кейин воқеага дахлдорликда гумон қилинган боғча ходимлари эгаллаб турган лавозимларидан озод этилган. Бундан ташқари, жабрланувчи қизнинг оиласини бошқа шаҳарга кўчириш, уларни турар жой билан таъминлаш ва болага зарур психологик ҳамда тиббий тикланиш ёрдамини кўрсатиш чоралари кўрилиши билдирилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…