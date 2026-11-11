АҚШда сув тошқинида қолган шимпанзега дрон орқали овқат етказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Флорида штатидаги Саве те Чимпс бошпанасида сув тошқини сабабли қолиб кетган Калеб исмли 38 ёшли шимпанзега дрон ёрдамида озиқ-овқат ва кўрпалар етказиб берилди.
- Кучли ёмғирлар оқибатида йўллар сув остида қолгани боис ходимлар одатий транспорт воситаларидан фойдалана олмаган.
- Мазкур технологик ёрдамдан сўнг шимпанзе арқон ёрдамида хавфсиз ҳудудга мустақил ўтишга муваффақ бўлди.
АҚШнинг Флорида штатида кучли ёмғирлар сабаб сув босган ҳудудда қолиб кетган шимпанзега дрон орқали озиқ-овқат ва кўрпалар етказилди. Воқеа Форт-Пирс шаҳри яқинида жойлашган Save the Chimps номли шимпанзелер бошпанасида содир бўлди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.
Маълум қилинишича, ноябрь ойи бошида бир неча кун давом этган кучли ёмғирлар оқибатида бошпана ҳудудидаги каналлар тошиб, ички йўллар сув остида қолган. Одатда ҳайвонларга кунига қарийб 1,4 тонна озиқ-овқат гольф аравачалари ёрдамида етказиларди. Бироқ сув тошқини туфайли ходимлар одатий транспорт воситаларидан фойдалана олмаган.
Айниқса, Калеб исмли 38 ёшли шимпанзе сув билан ўралган ташқи ҳудудда қолиб кетган. Шунда ходимлар фавқулодда вазиятлар учун аввалдан харид қилинган махсус дрондан фойдаланишга қарор қилган. Унинг ёрдамида Калебга озиқ-овқат ва кўрпалар етказилган.
Тарқалган видеода шимпанзе дрон олиб келган қоғоз халтадан банан олиб еяётгани акс этган. Кейинроқ у сув босган жой устидан тортилган арқондан эҳтиёткорлик билан ўтиб, ходимлар етиб бориши мумкин бўлган ҳудудга мустақил равишда ўтган.
Бошпана маъмурияти маълумотига кўра, у ерда 200 нафардан ортиқ шимпанзе яшайди. Ҳайвонлар баландроқ жойдаги бошпаналарида хавфсиз қолган. Ходимлар эса уларни озиқ-овқат ва зарур воситалар билан таъминлаш учун юк машиналари ва тракторлардан ҳам фойдаланган.
Табиатни муҳофаза қилиш ташкилотига кўра, сув тошқини бошпана йўллари, бинолари ва техникаларига ҳам зарар етказган. Ҳозирда ҳудудни тиклаш ишлари олиб борилмоқда.
Шу тариқа, фавқулодда вазиятда дрон технологияси инсонларгагина эмас, ҳайвонларга ҳам ёрдам берди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…