5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди

·1·Жамият
5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди

Аввалроқ Наманган вилоятининг Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақида хабар берилган эди. Мазкур воқеа ортидан Ўзбекистондаги барча давлат боғчалари ходимлари текширила бошланди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълум қилди.

Вазирлик хабар беришича, юз берган ҳолатни ҳар томонлама ўрганиш, шунингдек, масъул ходимларнинг хизмат вазифаларига лойиқлигини кўриб чиқиш мақсадида махсус Ишчи гуруҳ тузилган.

Қайд этилишича, воқеага алоқадор бўлган, шунингдек, ўз хизмат вазифаларига масъулиятсизлик билан ёндашган тизимдаги барча ходимлар ва мансабдор шахсларга нисбатан ваколатли ташкилотлар доирасида тегишли чоралар кўрилади. Айбдорларни қонун доирасида жазолаш таъминланиши таъкидланган.

Шу билан бирга, таълим ташкилотидаги мазкур воқеага дахлдор, деб гумон қилинган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномалари бекор қилинган.

Бундай салбий ҳолатларнинг бошқа мактабгача таълим ташкилотларида ҳам такрорланишининг олдини олиш мақсадида вазирликнинг махсус Ишчи гуруҳи аъзолари томонидан ҳозирда барча давлат боғчалари ходимлари текширилмоқда. Бу жараён доирасида зарур чора-тадбирлар ҳам амалга оширилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Учқўрғон туманидаги боғчада омбор мудири 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани ҳақида хабар берилган эди.

Мазкур ҳолат юзасидан Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан жорий йил 12 сентябрь куни Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми (номусга тегиш) ҳамда 112-моддаси 1-қисми (ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш) билан жиноят иши қўзғатилган.

Ушбу жиноятни содир этишда гумонланаётган К.М. процессуал тартибда ушланган. Суд томонидан унга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилган.

Айни вақтда жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

УчқўрғонНаманганжинсий зўравонликмактабгача таълим ташкилотида жиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?13 август 10:22“Ипподром” бозоридаги айрим савдо блоклари электрдан узилди“Ипподром” бозоридаги айрим савдо блоклари электрдан узилдиБугун 10:00Онасининг хонасига кирган аёл кутилмаган ҳақиқатни кўрди...Онасининг хонасига кирган аёл кутилмаган ҳақиқатни кўрди...Бугун 08:34Уйда жаҳлдор инсон борми? Хонадон тинчлиги нимадан бошланади?Уйда жаҳлдор инсон борми? Хонадон тинчлиги нимадан бошланади?Бугун 08:0815 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...Бугун 07:56Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Бугун 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ