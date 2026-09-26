5 яшар қизнинг зўрланиши воқеасидан сўнг барча боғчаларда текширув бошланди
Аввалроқ Наманган вилоятининг Учқўрғон туманидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этилгани ҳақида хабар берилган эди. Мазкур воқеа ортидан Ўзбекистондаги барча давлат боғчалари ходимлари текширила бошланди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик хабар беришича, юз берган ҳолатни ҳар томонлама ўрганиш, шунингдек, масъул ходимларнинг хизмат вазифаларига лойиқлигини кўриб чиқиш мақсадида махсус Ишчи гуруҳ тузилган.
Қайд этилишича, воқеага алоқадор бўлган, шунингдек, ўз хизмат вазифаларига масъулиятсизлик билан ёндашган тизимдаги барча ходимлар ва мансабдор шахсларга нисбатан ваколатли ташкилотлар доирасида тегишли чоралар кўрилади. Айбдорларни қонун доирасида жазолаш таъминланиши таъкидланган.
Шу билан бирга, таълим ташкилотидаги мазкур воқеага дахлдор, деб гумон қилинган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномалари бекор қилинган.
Бундай салбий ҳолатларнинг бошқа мактабгача таълим ташкилотларида ҳам такрорланишининг олдини олиш мақсадида вазирликнинг махсус Ишчи гуруҳи аъзолари томонидан ҳозирда барча давлат боғчалари ходимлари текширилмоқда. Бу жараён доирасида зарур чора-тадбирлар ҳам амалга оширилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Учқўрғон туманидаги боғчада омбор мудири 5 ёшли тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани ҳақида хабар берилган эди.
Мазкур ҳолат юзасидан Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан жорий йил 12 сентябрь куни Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми (номусга тегиш) ҳамда 112-моддаси 1-қисми (ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Ушбу жиноятни содир этишда гумонланаётган К.М. процессуал тартибда ушланган. Суд томонидан унга нисбатан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилган.
Айни вақтда жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…