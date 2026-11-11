Ўзбекистон ва Тожикистон футзалчиларининг Тошкентдаги ўртоқлик баҳслари тафсилоти

2 дақиқа ўқиш2
Ўзбекистон ва Тожикистон футзалчиларининг Тошкентдаги ўртоқлик баҳслари тафсилоти

Тажрибли мутахассис Баҳодир Аҳмедов бошқарувига қайтган Ўзбекистон футзал миллий терма жамоаси Тошкент шаҳрида Тожикистон футзалчиларига қарши иккита халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказди. Қизғин ва муросасиз кечган мазкур баҳсларда вакилларимиз битта ғалаба ва битта дуранг қайд этиб, янги босқичдаги дастлабки синовларни муваффақиятли якунлашди.

Илк учрашув: Ишончли ғалаба ва Беҳруз Самиевнинг дубли

Тошкентдаги ЎФА Миллий жамоалар маркази спорт залида бўлиб ўтган дастлабки ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон футзал жамоаси рақиб устидан ишончли 3:0 ҳисобида зафар қучди. Учрашув бошиданоқ ўз устунлигини ўрнатган вакилларимиз рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади.

  • Голлар муаллифлари: Учрашув қаҳрамони Беҳруз Самиев баҳснинг энг бошида (3-дақиқада) ва учрашув сўнггида (40-дақиқада) рақиб дарвозасини икки бор ишғол этиб, дубл қайд этди. Шунингдек, Қувончбек Жаҳонов 17-дақиқада ўз ҳисобига битта гол ёздириб қўйди.

  • Асосий таркиб: Жасур Ризбонов, Илҳом Ҳамроев, Беҳруз Самиев, Ҳусниддин Нишонов, Даврон Чориев (сардор).

Ўйин кўрсаткичлари ва тафсилотлар

Илк учрашув (8 ноябрь)

Иккинчи учрашув (10 ноябрь)

Ўтказилиш жойи

ЎФА Миллий жамоалар маркази

«Юнусобод» спорт мажмуаси

Ҳисоб натижаси

3 : 0 (Ғалаба)

1 : 1 (Дуранг)

Гол урган футболчилар

Беҳруз Самиев (3, 40), Қувончбек Жаҳонов (17)

Даврон Чориев (40) – Дилшод Саломов (36)

Бош мураббий

Баҳодир Аҳмедов

Баҳодир Аҳмедов

«Баҳодир Аҳмедов бошчилигидаги янгиланган жамоа ўзининг илк учрашувларидаёқ мазмунли ўйин кўрсатиб, мухлисларни қувонтирди».

Иккинчи учрашув: Сўнгги дақиқалардаги драма ва дуранг

Тошкентдаги «Юнусобод» спорт мажмуасида кечган иккинчи баҳс ҳар икала жамоанинг тенг курашлари остида ўтди. Ўйин анча асабий ва голларга бой тарзда бошланиб, узоқ вақт давомида ҳисоб очилмади.

Учрашувнинг якуний паллаларидагина фаоллик кучайди:

  • Тожикистонлик футзалчи Дилшод Саломов 36-дақиқада ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди.

  • Бироқ мағлубиятдан қутулиш учун бор кучини ишга солган вакилларимиз учрашув тугашига оз қолганида — 40-дақиқада сардор Даврон Чориевнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлишди. Якуний ҳисоб — 1:1.

Шу тариқа, Тожикистонга қарши ўтказилган иккита ўртоқлик учрашуви Баҳодир Аҳмедов шогирдларининг жисмоний ва тактик тайёргарлигини кўрсатиб берган муҳим синов вазифасини ўтади.

Сизнингча, Баҳодир Аҳмедовнинг миллий жамоага қайтиши ва ушбу ўртоқлик ўйинларидаги натижалар футзалчиларимизнинг келажакдаги муҳим мусобақаларга тайёргарлигига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари