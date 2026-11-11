Ўзбекистон ва Тожикистон футзалчиларининг Тошкентдаги ўртоқлик баҳслари тафсилоти
Тажрибли мутахассис Баҳодир Аҳмедов бошқарувига қайтган Ўзбекистон футзал миллий терма жамоаси Тошкент шаҳрида Тожикистон футзалчиларига қарши иккита халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказди. Қизғин ва муросасиз кечган мазкур баҳсларда вакилларимиз битта ғалаба ва битта дуранг қайд этиб, янги босқичдаги дастлабки синовларни муваффақиятли якунлашди.
Илк учрашув: Ишончли ғалаба ва Беҳруз Самиевнинг дубли
Тошкентдаги ЎФА Миллий жамоалар маркази спорт залида бўлиб ўтган дастлабки ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон футзал жамоаси рақиб устидан ишончли 3:0 ҳисобида зафар қучди. Учрашув бошиданоқ ўз устунлигини ўрнатган вакилларимиз рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади.
Голлар муаллифлари: Учрашув қаҳрамони Беҳруз Самиев баҳснинг энг бошида (3-дақиқада) ва учрашув сўнггида (40-дақиқада) рақиб дарвозасини икки бор ишғол этиб, дубл қайд этди. Шунингдек, Қувончбек Жаҳонов 17-дақиқада ўз ҳисобига битта гол ёздириб қўйди.
Асосий таркиб: Жасур Ризбонов, Илҳом Ҳамроев, Беҳруз Самиев, Ҳусниддин Нишонов, Даврон Чориев (сардор).
Ўйин кўрсаткичлари ва тафсилотлар
Илк учрашув (8 ноябрь)
Иккинчи учрашув (10 ноябрь)
Ўтказилиш жойи
ЎФА Миллий жамоалар маркази
«Юнусобод» спорт мажмуаси
Ҳисоб натижаси
3 : 0 (Ғалаба)
1 : 1 (Дуранг)
Гол урган футболчилар
Беҳруз Самиев (3, 40), Қувончбек Жаҳонов (17)
Даврон Чориев (40) – Дилшод Саломов (36)
Бош мураббий
Баҳодир Аҳмедов
Баҳодир Аҳмедов
«Баҳодир Аҳмедов бошчилигидаги янгиланган жамоа ўзининг илк учрашувларидаёқ мазмунли ўйин кўрсатиб, мухлисларни қувонтирди».
Иккинчи учрашув: Сўнгги дақиқалардаги драма ва дуранг
Тошкентдаги «Юнусобод» спорт мажмуасида кечган иккинчи баҳс ҳар икала жамоанинг тенг курашлари остида ўтди. Ўйин анча асабий ва голларга бой тарзда бошланиб, узоқ вақт давомида ҳисоб очилмади.
Учрашувнинг якуний паллаларидагина фаоллик кучайди:
Тожикистонлик футзалчи Дилшод Саломов 36-дақиқада ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди.
Бироқ мағлубиятдан қутулиш учун бор кучини ишга солган вакилларимиз учрашув тугашига оз қолганида — 40-дақиқада сардор Даврон Чориевнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлишди. Якуний ҳисоб — 1:1.
Шу тариқа, Тожикистонга қарши ўтказилган иккита ўртоқлик учрашуви Баҳодир Аҳмедов шогирдларининг жисмоний ва тактик тайёргарлигини кўрсатиб берган муҳим синов вазифасини ўтади.
Сизнингча, Баҳодир Аҳмедовнинг миллий жамоага қайтиши ва ушбу ўртоқлик ўйинларидаги натижалар футзалчиларимизнинг келажакдаги муҳим мусобақаларга тайёргарлигига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…