Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?
ФИФА тақвими бўйича ноябрь ойидаги халқаро танаффус кунларида Ўзбекистон миллий терма жамоаси нуфузли ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Икки томон келишувига мувофиқ, мазкур марказий баҳс 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида ташкил этилади.
Бўлажак баҳс ҳар икки мамлакат спорт жамоатчилигида улкан қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, россиялик машҳур мутахассис Юрий Сёмин учрашувнинг стратегик аҳамияти ҳақида фикр билдирган бўлса, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) баҳсда миллий жамоанинг барча асосий легионерлари майдонга тушишини тасдиқлади.
«Жаҳон чемпионати иштирокчиси билан ўйин»: Юрий Сёминнинг эътирофи
Россия футболининг афсонавий мураббийи Юрий Сёмин Тошкентда кечадиган тўқнашув ҳақида тўхталиб, рақиб сифатида Ўзбекистоннинг савиясини юқори баҳолади:
Рақибнинг юксак мақоми: «Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши ўйин алоҳида аҳамиятга эга бўлади, бу жамоа жаҳон чемпионатида иштирок этган»;
Тошкентдаги муҳит: «Энг муҳими, ўйин Тошкентда ўтказилади. Бу нафақат мухлислар учун, балки терма жамоамиз учун ҳам ҳақиқий сафар учрашуви сифатида жуда қизиқарли бўлади», — дея таъкидлади Сёмин.
Барча юлдузлар сафда: ЎФА таркиб бўйича шубҳаларга нуқта қўйди
Россиялик экспертлар ва мухлисларни ушбу мамлакат Премьер-лигасида порлаган ёки ҳозирда у ерда тўп сураётган ўзбек юлдузларининг иштироки қизиқтираётган эди. ЎФА терма жамоалар бўлими раҳбари Усмон Тошев бу масалага тўлиқ ойдинлик киритди:
Энг кучли таркиб майдонга тушади: «Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия футболчиларига қарши энг кучли таркибда майдонга тушади. Бунга ишончингиз комил бўлсин, барча юлдузларимиз сафда бўлади»;
Бош юлдузлар номлари: Усмон Тошевнинг сўзларига кўра, учрашувда Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Остон Ўрунов ва бошқа асосий етакчилар тўлиқ иштирок этади.
Ўзаро тарих ва Россия термасининг ҳолати
Мазкур баҳс икки жамоа тарихидаги иккинчи тўқнашув сифатида қайд этилади:
2022 йилги дуранг: Ўзбекистон ва Россия термалари илк бор 2022 йили Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида куч синашган эди. Ўша драматик ва муросасиз кечган баҳсда ҳисоб очилмаган (0:0);
Халқаро чекловлар омили: Россия терма жамоалари ва клублари 2022 йил февралидан бери ФИФА ва УЕФА қарори билан расмий халқаро мусобақалардан четлатилган бўлиб, уларнинг охирги йирик мусобақаси 2022 йилги Европа чемпионати бўлган эди;
ФИФА рейтинги: Айни пайтда расмий мусобақаларда қатнашмаётган бўлса-да, Россия миллий терма жамоаси ФИФА умумий рейтингида 35-ўринни банд этиб турибди.
Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви паспорти
Кўрсаткич ва маълумотлар
Тафсилотлар
Учрашув санаси
12 ноябрь
Ўйин манзили
Тошкент шаҳри
Мақоми
ФИФА кунлари доирасидаги халқаро ўртоқлик баҳси
Ўзбекистон таркиби
Барча етакчилар сафда (Шомуродов, Ҳусанов, Файзуллаев, Ўрунов)
Рақиб рейтинги
Россия — ФИФА рейтингида 35-ўрин
Аввалги ўзаро ўйин
2022 йил, Тошкент: 0:0 (дуранг)
Мутахассислар баҳоси
«Алоҳида аҳамиятга эга сафар баҳси» — Юрий Сёмин
Изоҳлар 0
…