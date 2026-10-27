Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?

·7·Спорт
Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?

ФИФА тақвими бўйича ноябрь ойидаги халқаро танаффус кунларида Ўзбекистон миллий терма жамоаси нуфузли ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Икки томон келишувига мувофиқ, мазкур марказий баҳс 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида ташкил этилади.

Бўлажак баҳс ҳар икки мамлакат спорт жамоатчилигида улкан қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, россиялик машҳур мутахассис Юрий Сёмин учрашувнинг стратегик аҳамияти ҳақида фикр билдирган бўлса, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) баҳсда миллий жамоанинг барча асосий легионерлари майдонга тушишини тасдиқлади.

«Жаҳон чемпионати иштирокчиси билан ўйин»: Юрий Сёминнинг эътирофи

Россия футболининг афсонавий мураббийи Юрий Сёмин Тошкентда кечадиган тўқнашув ҳақида тўхталиб, рақиб сифатида Ўзбекистоннинг савиясини юқори баҳолади:

  • Рақибнинг юксак мақоми: «Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши ўйин алоҳида аҳамиятга эга бўлади, бу жамоа жаҳон чемпионатида иштирок этган»;

  • Тошкентдаги муҳит: «Энг муҳими, ўйин Тошкентда ўтказилади. Бу нафақат мухлислар учун, балки терма жамоамиз учун ҳам ҳақиқий сафар учрашуви сифатида жуда қизиқарли бўлади», — дея таъкидлади Сёмин.

Барча юлдузлар сафда: ЎФА таркиб бўйича шубҳаларга нуқта қўйди

Россиялик экспертлар ва мухлисларни ушбу мамлакат Премьер-лигасида порлаган ёки ҳозирда у ерда тўп сураётган ўзбек юлдузларининг иштироки қизиқтираётган эди. ЎФА терма жамоалар бўлими раҳбари Усмон Тошев бу масалага тўлиқ ойдинлик киритди:

  • Энг кучли таркиб майдонга тушади: «Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия футболчиларига қарши энг кучли таркибда майдонга тушади. Бунга ишончингиз комил бўлсин, барча юлдузларимиз сафда бўлади»;

  • Бош юлдузлар номлари: Усмон Тошевнинг сўзларига кўра, учрашувда Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Остон Ўрунов ва бошқа асосий етакчилар тўлиқ иштирок этади.

Ўзаро тарих ва Россия термасининг ҳолати

Мазкур баҳс икки жамоа тарихидаги иккинчи тўқнашув сифатида қайд этилади:

  • 2022 йилги дуранг: Ўзбекистон ва Россия термалари илк бор 2022 йили Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида куч синашган эди. Ўша драматик ва муросасиз кечган баҳсда ҳисоб очилмаган (0:0);

  • Халқаро чекловлар омили: Россия терма жамоалари ва клублари 2022 йил февралидан бери ФИФА ва УЕФА қарори билан расмий халқаро мусобақалардан четлатилган бўлиб, уларнинг охирги йирик мусобақаси 2022 йилги Европа чемпионати бўлган эди;

  • ФИФА рейтинги: Айни пайтда расмий мусобақаларда қатнашмаётган бўлса-да, Россия миллий терма жамоаси ФИФА умумий рейтингида 35-ўринни банд этиб турибди.

Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви паспорти

Кўрсаткич ва маълумотлар

Тафсилотлар

Учрашув санаси

12 ноябрь

Ўйин манзили

Тошкент шаҳри

Мақоми

ФИФА кунлари доирасидаги халқаро ўртоқлик баҳси

Ўзбекистон таркиби

Барча етакчилар сафда (Шомуродов, Ҳусанов, Файзуллаев, Ўрунов)

Рақиб рейтинги

Россия — ФИФА рейтингида 35-ўрин

Аввалги ўзаро ўйин

2022 йил, Тошкент: 0:0 (дуранг)

Мутахассислар баҳоси

«Алоҳида аҳамиятга эга сафар баҳси» — Юрий Сёмин

Ўзбекистон миллий терма жамоасиЎФАЮрий СёминЎзбекистон-Россия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиЮрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танлади3 август 09:23“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!8 сентябр 11:26Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!27 сентябр 19:59Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?6 август 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди