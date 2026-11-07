“Агар А Сериядан таклиф тушса...”: Каннаваронинг шов-шувли интервьюси тафсилотлари

·64·Спорт
“Агар А Сериядан таклиф тушса...”: Каннаваронинг шов-шувли интервьюси тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Италия А Сериясидан таклиф тушган тақдирда, бу масалани Ўзбекистон футбол ассоциацияси раҳбарияти билан биргаликда муҳокама қилишини маълум қилди.
  • Мутахассис клуб тизимидаги кундалик машғулотлар ва футболчилар билан ишлаш жараёнини соғинганини яширмади.
  • Ҳозирги кунда мураббийнинг ЎФА билан тузган шартномаси 2027 йилнинг октябр ойига қадар амал қилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз келажаги, клуб футболига бўлган соғинчи ва Италия чемпионатига қайтиш эҳтимоли бўйича илк бор очиқ баёнот берди.

Италиялик мутахассис машҳур Sky Sport телеканалининг нуфузли «Sky Calcio Unplugged» дастурида меҳмон бўлиб, клуб миқёсидаги кундалик жараёнлар ва терма жамоадаги фаолиятнинг ўзига хос фарқларига тўхталди.

«Клубдаги кундалик меҳнат менга завқ беради»: Каннаваро нималарни очиқлади?

Мураббий эфир давомида футболчилар билан доимий ва мунтазам алоқада бўлишни соғинганини яширмади:

  • Кундалик машғулотлар қадри: Каннаваронинг сўзларига кўра, клуб тизимида ҳар куни футболчилар билан майдонда ишлаш, тактик машқлар олиб бориш ва мунтазам баҳсларга тайёргарлик кўриш унга ўзгача профессионал завқ бағишлайди;

  • А Серияга қайтиш эҳтимоли: Бошловчиларнинг «Агар Италия А Серияси клубларидан бири сизга расмий таклиф билан чиқса, қандай йўл тутасиз?» деган саволига мутахассис вазиятни ЎФА билан биргаликда кўриб чиқишини таъкидлади;

  • ЎФА билан муҳокама: Каннаваро бундай чорлов бўлган тақдирда бир томонлама қарор чиқармаслигини, таклифни, аввало, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти билан профессионал даражада муҳокама қилишини маълум қилди.

Амалдаги шартнома ва истеъфо ҳақидаги гап-сўзлар

Италия матбуотида янграган мазкур фикрлар ортидан мураббийнинг Ўзбекистондаги мақомига доир муҳим жиҳатлар яна кун тартибига чиқди:

  • 2027 йилгача битим: Қайд этиш жоизки, Фабио Каннаваронинг Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан имзолаган амалдаги расмий меҳнат шартномаси 2027 йилнинг октябрь ойига қадар амал қилади;

  • Истеъфо хабарлари рад этилган: Аввалроқ Осиё кубоги муддатининг ўзгартирилиши ортидан италиялик мураббий Ўзбекистон миллий терма жамоасини тарк этиши мумкинлиги ҳақида турли миш-мишлар урчиган эди. Бироқ ЎФА матбуот хизмати тез орада расмий раддия бериб, Каннаваро ўз вазифасида қолишини қатъий таъкидлаган;

  • Ҳозирги ҳолат: Sky Sport эфиридаги янги интервюсида ҳам у лавозимини тарк этиши бўйича ҳеч қандай кескин қарор эълон қилмади, балки фақатгина эҳтимолий таклифлар тушганда мулоқотга тайёрлигини билдирди.

Фабио КаннавароЎФАЎзбекистон миллий терма жамоасиА Серия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёнотиФабио Каннаваро Италияга қайтмоқчими? Мураббийнинг Sky Sport’га шов-шувли баёнотиБугун 15:37Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлдиЖиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди5 ноябр 11:28Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?27 октябр 20:35Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”Каннаваро “Наполи” футболчиларига: “Майдонда оғизни ёпиб, қўлларни тийиш керак”Бугун 08:28Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалдиЎзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди23 октябр 12:44Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»11 октябр 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди