“Агар А Сериядан таклиф тушса...”: Каннаваронинг шов-шувли интервьюси тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Италия А Сериясидан таклиф тушган тақдирда, бу масалани Ўзбекистон футбол ассоциацияси раҳбарияти билан биргаликда муҳокама қилишини маълум қилди.
- Мутахассис клуб тизимидаги кундалик машғулотлар ва футболчилар билан ишлаш жараёнини соғинганини яширмади.
- Ҳозирги кунда мураббийнинг ЎФА билан тузган шартномаси 2027 йилнинг октябр ойига қадар амал қилади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз келажаги, клуб футболига бўлган соғинчи ва Италия чемпионатига қайтиш эҳтимоли бўйича илк бор очиқ баёнот берди.
Италиялик мутахассис машҳур Sky Sport телеканалининг нуфузли «Sky Calcio Unplugged» дастурида меҳмон бўлиб, клуб миқёсидаги кундалик жараёнлар ва терма жамоадаги фаолиятнинг ўзига хос фарқларига тўхталди.
«Клубдаги кундалик меҳнат менга завқ беради»: Каннаваро нималарни очиқлади?
Мураббий эфир давомида футболчилар билан доимий ва мунтазам алоқада бўлишни соғинганини яширмади:
Кундалик машғулотлар қадри: Каннаваронинг сўзларига кўра, клуб тизимида ҳар куни футболчилар билан майдонда ишлаш, тактик машқлар олиб бориш ва мунтазам баҳсларга тайёргарлик кўриш унга ўзгача профессионал завқ бағишлайди;
А Серияга қайтиш эҳтимоли: Бошловчиларнинг «Агар Италия А Серияси клубларидан бири сизга расмий таклиф билан чиқса, қандай йўл тутасиз?» деган саволига мутахассис вазиятни ЎФА билан биргаликда кўриб чиқишини таъкидлади;
ЎФА билан муҳокама: Каннаваро бундай чорлов бўлган тақдирда бир томонлама қарор чиқармаслигини, таклифни, аввало, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти билан профессионал даражада муҳокама қилишини маълум қилди.
Амалдаги шартнома ва истеъфо ҳақидаги гап-сўзлар
Италия матбуотида янграган мазкур фикрлар ортидан мураббийнинг Ўзбекистондаги мақомига доир муҳим жиҳатлар яна кун тартибига чиқди:
2027 йилгача битим: Қайд этиш жоизки, Фабио Каннаваронинг Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан имзолаган амалдаги расмий меҳнат шартномаси 2027 йилнинг октябрь ойига қадар амал қилади;
Истеъфо хабарлари рад этилган: Аввалроқ Осиё кубоги муддатининг ўзгартирилиши ортидан италиялик мураббий Ўзбекистон миллий терма жамоасини тарк этиши мумкинлиги ҳақида турли миш-мишлар урчиган эди. Бироқ ЎФА матбуот хизмати тез орада расмий раддия бериб, Каннаваро ўз вазифасида қолишини қатъий таъкидлаган;
Ҳозирги ҳолат: Sky Sport эфиридаги янги интервюсида ҳам у лавозимини тарк этиши бўйича ҳеч қандай кескин қарор эълон қилмади, балки фақатгина эҳтимолий таклифлар тушганда мулоқотга тайёрлигини билдирди.
Изоҳлар 0
…